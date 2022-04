No es la primera vez que lucho contra el cáncer: Mamá de Christian Nodal

Envía comunicado para aclalar su estado de salud

Los especialistas se dieron cuenta que, de un momento a otro, el tumor maligno que tenía en el colon había desaparecido. La madre del intérprete de “Adiós amor”aseguró que fue un milagro, “uno de mil”

A medios de comunicación y personas que me siguen recientemente, quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad. (Cancer) en 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien. Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias esto fue en 2021 pero mi problema con el estómago siguió.

Ahora en este mes febrero 2022 empecé a no tolerar la comida, Ya en el mes de marzo 2022 empecé a decaer horrible, llegué al grado de no poder comer absolutamente nada todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme y con anemia, me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon. Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías, a esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo Un milagro de vida!

Otra cosa que quiero aclarar que mi contenido lo subo para mis amigos, familia y seguidores que tengo de muchos años y nuevos seguidores que me demuestran su cariño y apoyo. Pero sobre todo mi cuenta fue desde un principio para los clubs de fans de Christian Nodal y mantenerlos al tanto de todo referente a Nodal por eso mi cuenta no está verificada porque solo quiero dirigirme a las personas que saben de mi y me demuestran todo su amor, apoyo y todo su cariño

Este es el comunicado que envía Cristy Nodal, luego de que en las últimas semanas había tenido problemas de salud que le impedían comer, por lo que su estado de ánimo y físico comenzaron a decaer poco a poco, situación que agravó su estado. Resaltó que en todo el proceso le realizaron diferentes tipos de estudios para conocer su mal; sin embargo, ningún doctor le pudo decir qué padecía. Con el tiempo encima y los síntomas con cada vez más afectaciones en su cuerpo, Cristy Nodal recibió una terrible noticia.

El pasado 9 de abril fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon que debía ser operado de inmediato para salvar su vida. La hoy también influencer decidió someterse al mismo, aunque cuando le realizaron el último estudio, los médicos le otorgaron la mejor noticia de su vida.

Según contó, los especialistas se dieron cuenta que, de un momento a otro, el tumor había desaparecido. La madre del intérprete de Adiós amor aseguró que fue un milagro, “uno de mil”, comentaron los médicos.

Después de varios días de angustia, Cristy Nodal escribió un mensaje desde su Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, así como agradecer a la fe que profesa por haberla salvado de este diagnóstico que parecía peor.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato.

“Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano”, señaló la madre de Christian Nodal.