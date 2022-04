Enésimo informe de AMLO, más dinero público que se tira a la basura

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El Presidente de la República perdió la mitad de su base electoral

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su enésimo informe por sus 100 días de gobierno quién sabe de qué lapso y el apoteósico evento será al filo de las cinco de la tarde. O sea, más dinero tirado a la basura para cultivar el ego del tabasqueño. Sólo que en esta ocasión, el Presidente le echará la culpa del absoluto fracaso económico de esta errada y llamada Cuarta Transformación ni más ni menos que al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, donde por cierto, el tabasqueño ha mantenido una posición bastante cuestionable, al igual que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde -como se recordará-, a Morena y sus rémoras se les ocurre hace un Grupo de amistad con Rusia y luego lloran amargamente porque el gobierno de Estados Unidos amenaza con quitarles sus respectivas visas para ingresar al vecino país del norte.

Desde luego que la guerra en Ucrania ha influido a nivel mundial, pero no se le puede echar la culpa de todo lo que pasa en México, donde la crisis avanza y López Obrador no tiene la más remota idea de qué hacer. Sus absurdas medidas de imponer la política de control de precios es prueba fehaciente de ello. Si no, que le pregunten a los industriales de la tortilla, que no se explican por qué el Ejecutivo, sin avisarles, sacó de la canasta básica de alimentos lo que constituye la base de la alimentación del mexicano.

Los industriales de este ramo, el de la tortilla, agradecen que los siempre eficientes funcionarios del gabinete lopezobradorista, como por ejemplo, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, los reciba y los salude muy amablemente, eso sí, pero denuncian que el que toma la decisión final, es el inquilino de Palacio Nacional, quien está reacio a apoyarlos y en el mejor de los casos les cierra la puerta en las narices.

En fin, ya se verá si hoy en el Zócalo capitalino, le “queman incienso” al de Tepetitán, o le hacen alguna limpia que se nota que no le sirven para nada y sale de Palacio Nacional de la mano de la no primera dama, Beatriz Gutiérrez, en una escena por demás romántica y llena de ternura. Lo que es claro, es que el absurdo ejercicio del fin de semana, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Presidente lo quiso “vender” como si ese “pueblo bueno y sabio” —del que tanto echa mano para todo—, se hubiera volcado a las urnas, pero la realidad fue otra muy diferente.

Nos encontramos frente a un aberrante ejercicio que se convirtió en una consulta sin la más mínima trascendencia legal. No será vinculante porque votaron alrededor de 15 millones de ciudadanos, o sea, la mitad de los 30 millones que obtuvo López Obrador en el 2018.

Así que para lo que sirvió dicha revocación, fue para los muy personales intereses del tabasqueño y comprobar que su base electoral se redujo a la mitad, por eso, para el 2024, López Obrador y su partido van con todo, es decir, con absoluta disposición a violar la ley sabiendo que son impunes, pues ahora que el año que entra se vayan a renovar consejeros electorales, el Presidente buscará imponer por todos los medios a allegados suyos.

Municiones

*** Hoy, la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, de la reforma eléctrica, va a sacar chispas, por decir lo menos. Ayer podría decirse que se dio un ensayo cuando los diputados de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales abordaron este tema. Aunque en comisiones la mayoría de sus integrantes son de Morena y obviamente la votación fue a favor de la controvertida reforma eléctrica, las posiciones, al momento de escribir estas líneas, se mantuvieron intactas, esto es, toda la oposición en contra. Hoy sin duda, habrá una discusión muy, pero muy larga.

*** Oaxaca e Hidalgo fueron los estados que más tuvieron participación en la absurda Revocación de Mandato. Esto no debe de sorprender a nadie, pues pese a que son gobernados por los priístas, Alejandro Murat y Omar Fayad, respectivamente, ambos mandatarios estatales le han entregado todo a esta errada y llamada Cuarta Transformación. Pero lo más importante para los referidos Ejecutivos estatales, es que ansían que el Presidente ya les ofrezca el cargo diplomático que merecerían por sus servicios al lopezobradorismo. Es más, sobre el gobernador oaxaqueño, mucho se comenta que va directo al gabinete del tabasqueño, uno de ellos, que el candidato de Morena, Salomón Jara prácticamente ya no tiene que hacer nada para convertirse en el futuro gobernador porque todo el trabajo sucio lo hizo el actual mandatario estatal, como quitarle de encima a la senadora Susana Harp, que quería ser la primera muer gobernadora en dicho estado.

*** Mientras, en el caso de la entidad hidalguense, la moneda está en el aire y la duda podría empezar a dilucidarse justo hoy, en la discusión y aprobación de la controvertida reforma eléctrica que, para pesar del inquilino de Palacio Nacional, se le cambió algo más que una coma. Si la bancada de los diputados priístas que coordina Rubén Moreira Valdéz, vota con los morenistas, entonces querría decir que el partido oficial estaría obligado a entregarle a la abanderada tricolor, Carolina Viggiano, dicha posición, así que la expectación prevalece aún.

*** Ya estaba en Palacio Nacional la flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una reunión citada por su jefe, cuando empezó a escuchar a lo lejos una serie de arengas y sintió que se le hacía un nudo en el estómago y no pudo, por más que intentó, tapar con una sonrisa su enorme molestia. Justo en ese momento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arribaba a Palacio Nacional y fue recibido por simpatizantes quienes le expresaron su apoyo: “¡Marcelo como Presidente! y ¡Arriba Marcelo!”. Pues, ¿qué pensaba la jefa del Gobierno capitalino?, ¿que ella es la única que puede llevar acarreados? Si los que acudieron al Zócalo a apoyar al canciller fueron o no pagados, eso ya formaría parte de otra discusión, pero lo cierto, es que la señora Sheinbaum Pardo ve cómo su deseo de llegar al 2024 como abanderada de Morena a la Presidencia de la República, se le diluye en las manos. ¡Qué pena!, por ella.

*** “El ejercicio de Revocación de Mandato fue un fracaso y evidenció las mentiras, el acarreo y la violación sistemática de Morena a la ley”, afirmó la senadora panista Kenia López Rabadán, porque “desde la palestra presidencial y el partido en el poder se pervirtió este instrumento de participación democrática”, remarcó la legisladora que agregó: “Fuimos testigos, desde que se aprobó esta reforma, que Morena y sus aliados insistieron en promover ilegalmente la figura presidencial. Con el ejercicio de la Revocación de Mandato se vio claramente la vileza de este gobierno”.

