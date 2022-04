KRO demuestra su talento “En vivo desde la higuerita”

Disco disponible en plataformas digitales

El talentoso dueto incluye temas en homenaje a Chalino Sánchez

Arturo Arellano

El dueto KRO está conformado por Chuy Aguilar y Ricardo Rivera, quienes acompañados por la Banda Tierra Blanca lanza su disco y dvd “En vivo desde la higuerita”, que actualmente ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

De este disco se desprende uno de los temas que hiciera famoso el cantante Chalino Sánchez en la década de los 80, “Los Chismes”, al que se suman otras canciones como “Anastasio Pacheco”, “Con caritas y palabras”, “Prenda del alma” y Enséñate a perder” hasta completar ocho temas para deleite de los amantes de la música mexicana.

Chuy, en entrevista con DIARIO IMAGEN, comentó “son temas que van desde el romanticismo, pasando por la cumbia hasta los clásicos corridos. Se hizo una cuidadosa selección de canciones para que nuestro público pueda deleitarse primero con el disco y después con los conciertos en vivo, iremos a cantar a la Ciudad de México, en junio próximo y después confirmaremos fechas en muchos más lugares”.

Del disco nos contó que lo grabaron “en un rancho a 10 minutos de Culiacán, nos acompañó una de las mejores bandas de Sinaloa en este álbum que tiene ocho temas y ocho videos que ya están en las plataformas digitales. La canción de ‘Los chismes’ es rancherita y resultó ser un tributo, lo escogimos para recordar al gran Chalino Sánchez”.

Al ser algunos temas bastante viejos, pero que en su estilo son refrescados, señala “es que lo bueno nunca pasa de moda, son temas muy bonitos, canciones que se hacían de corazón, de pueblo, de rancho, de ciudades, de narrar nuestras historias, son canciones que llegaron para quedarse. Muchos grupos grabaron canciones muy bonitas y se siguen pasando de generación en generación por otras bandas. Un tema ranchero bonito no va a morir, siempre va a gustar, algo de Los Invasores, de José Alfredo, del mismo Chalino Sánchez, todos dejaron temas bien bonitos”.

Refiere que al llevarlas a su estilo “nosotros le metemos tuba, tololoche, grabamos con banda y acordeón, con nuestro estilo de voz para lograr hacerlos más frescos, sin dejar de respetar la línea de estos grandes. La gente se identifica, recuerdan cuando andaban de novios, nos dicen que ‘gracias por grabar música bonita que no pase de moda’. Y los jóvenes están muy abiertos a escuchar de todo, con lo digital, ellos buscan y escuchan reggaetón, pero también música ranchera, música vieja y nueva. A los grandes nosotros les ofrecemos música bonita para recordar tiempos de la infancia y a los jóvenes que van a escuchar música de nuestras raíces, el norteño clásico”.

No obstante, no descarta hacer algún tipo de fusión con ritmos nuevos “Dueto KRO somos abiertos a todo, no solo ranchero, esto es pa’ la parranda, pero si van a venir sorpresas que ya tenemos en mente, cumbia, balada, de todo y colaboraciones. No nos cerramos siempre y cuando nos acomode el tema, que se adapte ¿por qué no hacer algo en reggaetón o con música urbana?, si se da la oportunidad, claro que lo haríamos”.

A futuro, espera que “podamos llegar a escenarios grandes, estamos pensando en grande pero por eso trabajamos mucho y hacemos las cosas bien, buscamos nuestra oportunidad de alcanzar nuestros sueños, estamos positivos. Es muy bonito que no se pierda la música regional, porque hay mucho corrido, mucho tumbado, pero lo que era la banda instrumental de valses, de cosas bonitas, se ha perdido mucho, lo bueno que hay agrupaciones que queremos rescatarlo, eso es muy importante”.

Finalmente agradeció a la gente “por la atención que nos dan, por escucharnos, sigan nuestras redes sociales, no se pierdan su mas reciente disco ‘En vivo desde la higuerita’”, concluyó.

Con más de 10 años de trayectoria, dueto KRO quieren superar el éxito de su anterior producción “En vivo desde el rancho de Guayabitas”, con el que lograron atraer más público y que desde entonces ha seguido su trayectoria de cerca. En este disco los acompañó La Misma Banda Mocorito, con la que lograron darle una identidad a su música.

Dueto KRO forma parte del elenco exclusivo y estelar de la compañía Kinos Entertainment, la empresa de management internacional que durante más de una década ha deleitado al público más exigente que gusta del género regional mexicano.

En este 2022, Dueto KRO prepara una extensa gira por las principales ciudades del interior de la República. Para estar al pendiente de sus próximas presentaciones, visita sus redes sociales:

"Presentamos temas que van desde el romanticismo, pasando por la cumbia hasta los clásicos corridos. Se hizo una cuidadosa selección de canciones para que nuestro público pueda deleitarse primero con el disco y después con los conciertos en vivo, iremos a cantar a la Ciudad de México, en junio próximo y después confirmaremos fechas en muchos más lugares". Chuy Aguilar

