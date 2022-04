Olivia Collins es una malvada y sensual bruja en “Albertano contra los mostros”

A partir del domingo 17 de abril

La actriz celebra ser parte de una serie que va a llevar carcajadas a las familias

“Albertano contra los mostros” llegará a las pantallas de las familias mexicanas el domingo 17 de abril, cuando podrás ser testigo de una historia que arranca en el Siglo XVII, en las catacumbas del “Convento de las Desarrapadas Descalzas”, donde una malvada bruja realiza un ritual para ser eternamente joven y hermosa. Para ello, debe devorar el corazón de un mestizo arrecho, de corazón bueno y honrado: Albertatzin.

La bruja Casilda está por culminar el ritual, pero es interrumpida por el Gran Inquisidor que le impide concluir su práctica demoniaca. Como castigo, se le condena a ser emparedada y ella lanza una maldición: ¡Regresará! no importa en qué lugar o en qué época, reencarnará y encontrará al joven que necesita para realizar su ritual.

Casilda al despertar en la época actual, se ve convertida en una momia que, para rejuvenecer, necesita ingerir “esencia de hombre”. Este maravilloso personaje es interpretado por la siempre bella Olivia Collins, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “La serie llega en un momento especial, teníamos muchas ganas de reír, de estar con la familia y ahora valoramos todo mucho más que antes, porque cuando se trata de impedimentos de salud se toman las cosas enserio y la mejor terapia es reír”.

De su personaje dijo “es la ‘mostro’ mayor, lo hago con mucho cariño es una bruja de cuento, porque eso precisamente es la serie, un cuento con la bruja la villana, los buenos, los malos, todo es mágico, de modo que efectivamente los niños y sus padres, sus abuelos se pueden sentar a verlo y reír, retomar la terapia de la vida. Es un programa blanco, inocente donde las situaciones a hacen reír. Las actuaciones de todos son geniales los efectos especiales la dirección es excelente yo estoy muy contenta”,

Asimismo, celebra que pudo trabajar de nuevo von Maribel Guardia, quien también es una villana en la historia “convivir este gran equipo y actores con una trayectoria genial es una satisfacción y trabajar de nuevo con mi comadre es maravilloso, porque no estábamos juntas desde hace mucho. Conocer a Ariel (Albertano) es algo muy bonito, porque él es una excelente persona, ayudó a todos y se comprometió al máximo, hicimos una gran familia, todo con un gran amor y Rafael Perrín como Director de escena, hico un trabajo extraordinario”

Al haber mucho contenido en televisión y plataformas digitales, señala que ésta serie es una gran opción “Si hay muchas plataformas todas tienen su plus y Televisa trabaja para la familia, ha hecho proyectos impresionantes desde siempre, entonces volver a ponerte en televisión sin meterte a plataformas es de verdad muy valioso y que las familias vuelvan a unirse a ver un programa, como antes que veías con tus papás Chabelo, Cantinflas y ahora puedo decir que Ariel esta impresionante, la gente adora a su personaje, lo aman porque es blanco, inocente, puro, sin malicia y aparte con carisma”.

Al haberse estrenado primero en Estados Unidos afirma que “Tengo amigos en Estados Unidos, que me han dicho ‘no sabes lo que me reí, todos están geniales, esta muy bien hecho todo. Ya quieren ver episodio, tras episodio. Hay una gran sorpresa en mi caso soy una villana bruja, fea, momia, y ella sabe porque tiene que ser bruja y quiere ser eternamente bella, porque quiere enamorarse y andar con alguien, pues ella es virgen de 400 años atrás y no es por otra cosa quiere comerse el corazón de Albertano”.

Cabe señalar que la Señora Collins, para este personaje tiene tres caracterizaciones, cuando era joven, luego la momia y finalmente la bruja actual, por lo que vale la pena ver su trabajo histriónico en esta serie de comedia.