Linchar a los adversarios

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Hasta dónde ha llevado la actitud irresponsable del Presidente de México, indigno de tal investidura que, además de polarizar a toda la sociedad, ahora ha inducido a sus flamantes huestes morenistas —imposible que sean otros—, a exhibir su verdadera condición de trogloditas atascados en el cuérrago, donde debieron vivir y abrevar, que han dado en lanzar toda clase de amenazas contra los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica.

De todos es sabido, inclusive de sus “ilustres” simpatizantes, siempre en el limbo, que desde que arribó a la Primera Magistratura inició una campaña adversa a los que comenzaron a manifestarse en su contra por las razones que se quiera pensar. Con la impostura de nombres como neoliberales, conservadores y demás. Así como con otros que arrancó de su lejana tierra e infancia: fifí, camaján…

El rijoso de Palacio logró su propósito. Hoy existe una sociedad en México, que pelea entre sí. Tal situación abarca a las familias y hasta a los matrimonios. Hay hermanos, primos hermanos, y parejas de casados, amigos otrora, que han llegado a extremos de los recordatorios familiares. ¡Todo por un hombre que ha demostrado no valer semejantes pleitos! ¡Ni menos que eso!

Después de su pretendida reforma eléctrica, que no avanzó seguramente porque el gobierno de Estados Unidos le lanzó un ultimátum definitorio, más no porque la oposición (especialmente el PRI) decidió adoptar el papel de patriota, el Presidente mostró un coraje pocas veces visto. No tiene capacidad para ocultarlo y comenzó a soltar una retahíla de denuestos a los opositores, a quienes llamó traidores a la patria, porque cree que no sólo es Presidente. También la patria.

Sus seguidores en la Cámara, que no soportan verlo triste o enojado, también convencidos de que son los paladines de la justicia, los próceres de la dignidad, los defensores de la patria, respondieron a su manera con lo único que conocen: con bajezas. Con amenazas de muerte.

Esta situación, como tantas, vuelve a dibujarlos como la caterva de ilusos ignorantes. No al servicio de sus electores, sino a las órdenes inobjetables de su dios-presidente, a quien dedican postrados su probada incompetencia. A quien obedecen ciegamente para arrancarle la sonrisa con la mirada puesta en ellos. Seguramente cuando les sonríe o los saluda, permanecen meses sin bañarse.

Debió desear con toda su alma, dictar su sentencia conocida: “tienen que aprobar la iniciativa sin cambiarle una coma”. Pero esta vez fue diferente. Un gobierno muy poderoso intervino, en aras de contribuir con el compromiso de alejar el veneno de la tierra, que poco le hubiera importado al nuestro.

Otra cosa hubiera sido si la orden hubiera provenido de Donald Trump. La hubiera acatado sin chistar. Sin oponer la mínima resistencia. Sin objetarla. El ex presidente norteamericano acaba de hacer revelaciones que deberían avergonzar al nuestro. Pero éste sólo atinó a decir: “así es él”. El vecino demostró que “su pecho tampoco es bodega”. Amerita una columna aparte.

Las amenazas a los que votaron en contra de la referida reforma han ido hasta a las de muerte, enviadas a teléfonos celulares y a través de las redes sociales. No hay nombres de los autores. Así son de valientes.

Copiado textualmente: “Vamos a ir por ti y tu familia, pinche p…, ya valiste v…”, fue uno de los mensajes menos violentos que una legisladora, quien pidió omitir su nombre, recibió a través de Instagram y del cual Milenio tiene captura de pantalla”. Esos son los paladines actuales, pero de la vergüenza mexicana.

Legisladores de diferentes partidos han denunciado el acoso de que son objeto después de la votación y han responsabilizado al vacío Mario Delgado. La realidad es que es el propio Presidente, quien, con sus actitudes siempre revanchistas, ha llevado a estos niveles la polarización. Mario es un individuo que no vale un cacahuate. Es de los que no se baña en meses.

Para eso sirven hoy los legisladores de México. Nunca han servido más que para fabricar riqueza. Hoy tienen un nuevo ingrediente: linchar a los adversarios.

ariosruiz@gmail.com