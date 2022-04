Patriotas y antipatriotas

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Los términos patriotas y antipatriotas están de moda. El odio de AMLO y su partido Morena es el veneno fundamental con el que han dividido a México, pero la ponzoñosa estrategia divisionista se les está revirtiendo peligrosamente, pues como decía el escritor uruguayo Mario Benedetti: “Las bestias terminan regularmente devorándose a sí mismas”.

Creyó AMLO que su venenosa estrategia le daría resultados y muchos dividendos electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, ya sea para la reelección o para colocar en la silla presidencial a una mujer, pero no, hubo malos cálculos en la venenosa estrategia. La mayoría de las empresas encuestadoras serias como Mitofsky, de Roy Campos, hablan de una estrepitosa caída, a raíz de que AMLO comenzó a llamar antipatriotas a quienes integran el bloque opositor PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por mandarle a la basura su regresiva reforma eléctrica que pretendía hacer de la CFE un monopolio al más puro estilo del quebrado Pemex, saqueado por todo mundo.

El periódico El Financiero, por su lado, arrojó una encuesta harto reveladora sobre la estrepitosa caída de López Obrador y su partido. La pregunta es: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con llamar “traidores a la patria” a quienes están en contra de las propuestas del presidente López Obrador?

El 60% dijo estar en desacuerdo, mientras que el 33% dice estar de acuerdo y el 7% se reservó su opinión.

Claro que hasta los niños desaprobarían la infame estrategia de AMLO sembrando odios y divisiones entre los mexicanos. En todas las preguntas de esa encuesta sale perdiendo AMLO y su partido. También conciben como un fracaso la derrota política y legislativa de AMLO.

No son pocos los mexicanos que ya se la voltearon a López Obrador preguntándose¿quiénes son más traidores a la patria, los que desaprueban sus reformas legislativas y lo critican por mentiroso y populista, o el presidente que de manera descarada acepta poner 28 mil soldados de la Guardia Nacional a las órdenes de Donald Trump para contener la migración y para que el pelos de elote no le impusiera a México sanciones económicas y catalogara a las organizaciones criminales de México como terroristas?’ ¡Qué rudo cuestionamiento! Ni hablar, a eso se expone un politicastro populista que privilegia la división y el encono de los mexicanos con putrefactos discursos de incivilización política.

Claro que no es saludable esa venenosa estrategia de dividir y enfrentar a los mexicanos. AMLO lo sabe muy bien, que los legisladores que votaron contra su regresiva reforma eléctrica, la cual privilegiaba energías cochinas como el combustóleo y el carbón, en lugar de las energías renovables, no pueden ir a la cárcel como lo proponen dos obtusas mentes de Morena; porque no se debe olvidar que los legisladores tienen fuero constitucional y para mandarlos a la cárcel se tiene que recurrir primero al desafuero y si López Obrador se mete en ese terreno barrido, lo único que propiciará será una parálisis legislativa jamás vista en México e incluso, no se descartarían brotes de insurrección y en este y en ningún momento es saludable jalarle los bigotes al tigre del México bronco.

Aquí entre nos: ¿es saludable que AMLO y su partido sigan llamando antipatriotas a sus adversarios políticos y a quienes no piensan como ellos?

