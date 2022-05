Competencia antimexicana

Ángel Soriano

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que en los Estados Unidos hay una competencia electoral entre candidatos para ver quién es antimexicano y toman la bandera de la migración ilegal para lanzarse en contra del país, cuando que México busca resolver el problema desde su origen sin que la Unión Americana haga su parte.

Citó el caso del gobernador Greg Abbot, que por tercera ocasión busca reelegirse en Texas y “ha extorsionado” a los gobernadores mexicanos de la zona fronteriza para firmar no un acuerdo, sino un documento en el que se comprometen a hacer lo que él quiere, lo cual es desventajoso y el gobierno federal no permitirá que le hagan lo mismo.

Ebrard, que recorre el país como el mundo, conoce sin duda el asunto, de tal manera que explica que México invierte en Centroamérica recursos suficientes para crear empleos en la región y detener el flujo migratorio ilegal, pero no se observa la misma voluntad política de parte del gobierno estadounidense.

Arrecian las campañas electorales en los Estados Unidos y, en consecuencia, los ataques hacia nuestro país siguiendo la tónica del ex presidente Donald Trump, que ha tenido buenos resultados con esa práctica que han seguido los aspirantes a puestos de elección popular en el otrora poderoso vecino país del norte. Abbot, en tanto, acusa a México de invasión y pronto declarará la guerra.

Turbulencias

Gira por Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador alista su gira por Centroamérica, en la cual, seguramente, el tema principal será el de la migración ilegal. Se trata de un fenómeno mundial que afecta a diversos países limítrofes: los de los países pobres van hacia los ricos en busca de mejores condiciones de vida y de esa manera se nutre la cultura y se fortalecen las naciones con la mezcla de razas y costumbres; pararlas es difícil, aunque si se puede reducirlas notablemente mediante la creación de empleos e ingresos en sus lugares de origen y que los viajes sean sólo de placer y no de necesidad de sobrevivencia, como plantea el Presidente mexicano. Seguramente que las potencias seguirán con interés el periplo del tabasqueño que inicia su carrera por un liderazgo mundial… Aunque el gobernador Samuel García destinó en Nuevo León a 200 policías dedicados exclusivamente al rubro de secuestros y desapariciones, la inquietud de la sociedad regia por la irresponsabilidad de las autoridades judiciales en la conducción del caso Debanhi ha aumentado el malestar y las críticas hacia la administración del joven mandatario que podría ver frustradas sus aspiraciones presidenciales de no salir de este embrollo… Otro caso en NL es el del ex gobernador Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”, que sin duda cuenta con simpatías -al igual que Rosario Robles-, y que no los ven bien en prisión. Persecución política, más que justicia, es lo que prevalece en ambos casos… Y el siguiente podría ser el senador Miguel Ángel Mancera, cuyo partido, el PRD, no está en el ánimo de la IV-T y el mismo ex jefe de Gobierno, por lo que pronto se le llamará a comparecer sobre el caso de la Línea 12 del Metro con el propósito de encontrar a un responsable de peso y no afectar la carrera presidencial de 2024 a uno de los aspirantes más fuertes… Enfrentamientos entre corporaciones militares-policiacas en diversos estados de la República es una demostración clara de que el esquema de seguridad pública ha fallado y tiene que revisarse. No todo son cifras alegres en las mañanera ni discursos lacayunos hacia el presidente, lo que cuenta son los hechos y en esto no se cumple.

