Natalia Lafourcade renueva su vínculo con Sony Music México

La ganadora de 14 Latin Grammys y 2 Grammy Awards

“Hemos construido una familia desde hace 20 años. Hago música porque es mi labor y para eso vine a esta vida”, señaló compositora, intérprete y productora musical veracruzana

Natalia Lafourcade, ganadora de 14 Latin Grammys, 2 Grammy Awards y una de las artistas mexicanas más influyentes, renueva su vínculo artístico con Sony Music México.

La compositora, intérprete y productora musical veracruzana se mostró orgullosa por esta nueva etapa en su carrera: “Hemos construido una familia desde hace 20 años. Hago música porque es mi labor y para eso vine a esta vida. Estoy muy feliz de seguir construyendo bases y fundamentos muy bonitos para este trabajo que es tan maravilloso, acompañado de mis mánagers y mi disquera. Espero que en 20 años pueda seguir entrelazándose esta historia como ha sido hasta ahora.

“Sigamos inventando, creando, andando y compartiendo con el público. Renovamos un pacto, un compromiso y celebro mucho que sigan queriendo que yo sea parte de la familia Sony Music”, expresó la cantante.

Por su parte, Roberto López, Presidente de Sony Music México, mencionó: “Es un honor para Sony Music México el seguir acompañando a Natalia Lafourcade en su carrera. Natalia es una artista única, con un enorme talento, una hermosa voz, compositora, multiinstrumentista, productora, y es además una gran mujer, comprometida con la sociedad. Desde su debut hemos estado al lado de Natalia apoyando su desarrollo, y continuaremos haciéndolo con mucho orgullo, buscando llevar su arte al mundo entero”.

Natalia Lafourcade es una artista contemporánea con más de 20 años de carrera, que se ha establecido como una de las cantautoras latinoamericanas más reconocidas gracias a temas como “Hasta la Raíz”, “Un derecho de nacimiento”, “Nunca es suficiente”, “Tú sí sabes quererme”, entre otros, los cuales han ganado gran popularidad entre sus seguidores.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado como arreglista, productora e intérprete junto a artistas como Juan Gabriel, Los Ángeles Azules, Omara Portuondo, Jorge Drexler, Pepe Aguilar, Leonel García, Kevin Johansen, Rubén Blades y Devendra Banhart, entre otros; ha sido reconocida como compositora por la SACM y ASCAP en varias ocasiones y ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, 14 Latin Grammys®, 2 Grammy® Awards, un premio Billboard y 3 MTV Awards.

Ha sido parte de la ceremonia Person of the Year, de la Academia latina de la grabación en los homenajes a Gilberto Gil, Caetano Veloso, Miguel Bosé y Alejandro Sanz y en 2019 estuvo en la ceremonia de los Grammy Awards junto a Aída Cuevas y Ángela Aguilar. También participó en la ceremonia de los premios Óscar (2018) al lado de Gael García Bernal y el cantante de R&B: Miguel, donde interpretaron el tema Recuérdame (Remember me) de la película Coco de Pixar, galardonada como la Mejor canción original del año en dicha edición.

En la última década, la artista ha recibido invitaciones de destacadas orquestas sinfónicas internacionales iniciando en 2010 cuando se celebró el bicentenario de la independencia de México junto a Alondra de la Parra y la Orquesta Filarmónica de las Américas y años más tarde ofreció, junto a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, un concierto con fines altruistas en la sala Netzahualcóyotl de la Ciudad de México. También ofreció un concierto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica (2018) y un año después fue convocada por el Maestro Gustavo Dudamel y la LA Philarmonic Orquestra a interpretar temas de su autoría y de compositores latinoamericanos en el escenario del Hollywood Bowl en Los Ángeles, California.

El disco “Un canto por México Vol. 1” (2020), ganador de 2 Latin Grammys y 1 Grammy Award es una de las tantas acciones que, junto con los esfuerzos de varias organizaciones, contribuye a la reconstrucción de dicho centro cultural. En 2021 fue lanzado el Volumen 2 y obtuvo tres nominaciones en los Latin Grammys y una en los Grammy Awards.