Adrián Makala triunfa como un verdadero “Héroe de Lobby”

En el Teatro Rafael Solana

La puesta en escena termina temporada este 8 de mayo

Arturo Arellano

En este 2022, Adrián Makala cumple 25 años de experiencia en el mundo de la televisión, el cine y el teatro, por lo que celebra su trayectoria artística al formar parte del elenco de la puesta en escena “Héroe de Lobby” que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Rafael Solana y donde culminarán su breve temporada el próximo domingo 8 de mayo.

El ocioso lobby de un edificio en Manhattan, cobijado por el espesor de la noche, resulta ser el escenario perfecto para que dos guardias de seguridad y dos policías se enfrenten a la insatisfacción de sus deseos y a la provocación de sus miedos a partir de que Bruno, un guardia impertinente y sin rumbo claro, destapa las claves de un lamentable crimen.

Esa es la premisa de “Héroe de Lobby”, sobre lo cual Makala, en entrevista con DIARIO IMAGEN comentó “Mi objetivo en este momento es ser feliz, seguir dedicándome a este oficio, porque con estos años a uno le llega cierta madurez, lo que buscas no son reflectores, sino ser parte de proyectos que lleguen a un público más amplio, audiencias, que se me permita seguir alimentando a mi familia con esto me gusta, que es actuar”.

Refiere que está dedicado al cien por ciento a este montaje “me dediqué completamente al ‘Héroe de lobby’, muchas veces por el oficio hacemos dos o tres proyectos a la vez, pero eso dificulta que hagas las cosas bien. Es muy importante para mí que todo sea perfecto, por eso preferí no hacer nada más que la obra, una vez que eso termine ya veremos qué sigue”.

Sobre su llegada a la obra comentó “nuestro director Christian Díaz me audicionó, le habían hablado de mí, me mostró el texto y después de eso no dudé en decir que sí, es un texto con maestría. El mensaje es que cada uno de nosotros podemos ser un minihéroe en la medida de nuestras posibilidades, en cosas muy pequeñas que tienen que ver con el cambio personal, estoy con Horacio Pancheri, Regina Pavón, Miguel Jiménez, damos vida a guardias de seguridad que se entretejen en un lobby, buscan la verdad de su ser, de eso va la obra”.

De su personaje dijo “Max es un guardia de seguridad, capitán de una compañía y mentor de Bruno, que es interpretado por Miguel Jiménez. ¿En qué momento me sentí identificado? Es en que se toma la vida en serio, no le gusta romper las reglas, es un hombre que trata de hacer lo mejor para quienes lo rodean y a veces no le sale bien”.

Añade que todos estamos llamados a ser nuestros pequeños héroes en nuestra cotidianeidad, todos los días en términos personales. Tengo una madre que es mi modelo a seguir, mi mamá recuerdo, que decidió hacerse cargo de mi abuela que necesitaba acompañamiento de 24 horas, ella es mi héroe, pero tengo más a la mano, la gente que vez esforzándose todos los días por una carrera universitaria, por tener bien a su familia, otras como el personal médico, por ejemplo, no son héroes con capa, pero sí son superhéroes, porque el mito del héroe es una llamada a la acción, que uno puede responder o no”.

Asegura que este texto es valiosísimo, “tengo un hijo de 13 años, le preguntaba a su mamá si podía ver la obra y definitivamente si, tiene que verla, nos hacen falta referentes de bondad, de ejemplos positivos, tenemos muchos referentes de lo otro, y en ese sentido en México se ha demostrado que a través de la solidaridad, podemos salir adelante con la familia”.

Finalmente, dijo que “soy producto del amor del público, de su solidaridad, del cariño con el que me han visto crecer como artista, espero que así sea por lo menos otros 25 años. Y eso lo festejo todos los días en el escenario, en mi interior, cada que acaba una función, doy gracias a mis ángeles en el cielo, enciendo una vela y la apago al final de la función ese es mi pequeño ritual para celebrar mi trayectoria”.

“Héroe de Lobby” se presenta en el Teatro Rafael Solana en Coyoacán, viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas y domingo 17:30 y 19:30 horas.