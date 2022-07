Recuento negativo de los gobiernos anteriores

Politigrama

Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Tipo de administraciones fundadas en el neoliberalismo que es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado y de esto tratará el recuento que las administraciones anteriores hicieron de México un país dependiente.

6.- Tipo de fraude en las votaciones que dio el inicio de estos gobiernos neoliberales en julio de 1988 cuando llegó a la presidencia Carlos Salinas mediante un fraude solapado por el PAN.

8.- Siglas del presidente de México (1988-1994) que toma posesión en medio de protestas y cuestionamientos acerca de su triunfo electoral por los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra, lo que negoció con el apoyo del PAN y de la Iglesia Católica a cambio de favorecer a sus intereses y reconocer los triunfos electorales de los panistas en las gubernaturas de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, así como presidencias municipales y diputaciones, mediante procedimientos poco claros que la gente bautizará como concertacesión.

9.- Siglas del Plan Nacional de Desarrollo de Salinas que, en 1989, los diputados del PRIAN lo aprobaron y que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y Altos Hornos de México y otras.

12.- Numeral del artículo constitucional que en junio de 1990 los legisladores del PRI y el PAN modificaron el artículo para privatizar el servicio público de banca y crédito. Eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos propiedad de la nación a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo.

14.- Siglas del presidente (1982-1988) que durante su mandato ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la Copa Mundial de Fútbol de 1986, la entrada de México al GATT y la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Salinas.

15.- Numeral del artículo constitucional que en enero de 1992 aprobaron las reformas al artículo para permitir la venta de tierras ejidales y comunales y el abandono de los campesinos.

17.- Ley que en 1992 la modificaron para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años; derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6 millones 600 mil hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25 millones 386 mil 611 hectáreas, 13% del territorio nacional.

20.- Iniciales de Erick Soros.

21.- Numeral invertido del artículo que en 1993 el PRIAN aprobó la reforma al artículo constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria. A partir de entonces, cada año se rechazaba a 300 mil jóvenes que aspiraban a ingresar a esos ciclos.

22.- Iniciales de Mirna Oros.

23.- Tipo de Ley en 1992, que el PRIAN reformó para que empresas privadas generaran electricidad. Y vendían a la CFE casi 50% de la luz que consumimos. Las plantas de CFE estaban paradas o subutilizadas y estas empresas reciben 80 mil millones de pesos del presupuesto. Esto ya se evitó en la administración de AMLO.

26.- Carta invertida de la baraja con la que a partir de esta mejora se identifica al presidente López Obrador.

27.- Creencia, seguridad o confianza en una persona, lo que sienten los mexicanos por el actual presidente.

28.- Siglas del organismo político que dirige el diputado plurinominal Alberto Anaya.

29.- Iniciales de Laura Quiroz.

30.- Carta invertida de la baraja con la que se identifican los partidos ligados a la coalición Va por México.

34.- Como se identifican en invertido a estos partidos a partir de esta coalición.

37.- Iniciales de Tomas Ornelas.

39.- Iniciales de Emilio Pérez Barra.

42.- Iniciales de Alma Casio.

43.- Iniciales de Elena Naza.

44.- Examen que a partir de la reforma al Artículo Tercero Constitucional se implantó como mentira que los jóvenes no pueden ingresar porque no lo pasan, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La matrícula privada creció de 16 a 37%.

45.- Tren. En 1995, PRI y PAN reformaron la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Unión Pacific Corp., a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país.

46.- Iniciales de Úrsula Nadir.

47.- Iniciales de Olga Dumas.

48.- Iniciales invertidas del presidente de México (1994-2000) A quien se le atribuyó el “Error de Diciembre”, frase acuñada por Salinas para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración de Ernesto Zedillo y no a la política económica de su sexenio.

51.- Manifestar regocijo mediante determinados movimientos del rostro. (Inv).

52.- Lo que aprobaron en 1998, el PRIAN y convirtieron las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a 1 billón 300 mil millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600 mil millones de pesos tan sólo de intereses.

53.- Carta de la baraja invertida con la que se califican las autoridades del IFE y después el INE por los fraudes electorales realizados en el pasado contra el candidato López Obrador.

55.- Iniciales de Mara Olmo.

57.- Iniciales de Elmo Ramos.

58.- Iniciales de Olga Mido.

59.- Iniciales de Alba Rojas.

60.- Compromiso externo invertido que tiene México y que subió con Vicente Fox en 36.4 por ciento; con Felipe Calderón en 90.8 por ciento; con Enrique Peña en 52.4, no obstante, ya comenzó nuevamente a bajar con la recuperación económica, afirmó López Obrador.

63.- Iniciales de Sara Lovera.

64.- Iniciales de Sandra Raza.

65.- Jamás invertido. ¿Cuándo regresaran a gobernar los neoliberales en México?

67.- Como se conoce a los que forman los enemigos de México, según el presidente López Obrador.

68.- Siglas del Impuesto sobre la Renta cuya Ley fue modificada en 2005, para permitir a las grandes corporaciones el diferir el pago de impuestos hasta 100%. Lo que se anuló en esta administración.

69.- Agregue usted algo más.

V E R T I C A L E S :

2.- Iniciales de Boro Pérea.

3.- Ley que tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, en 2009, el PRIAN aprobó donde se aumentó el IVA de 15 a 16%; se incrementó el impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento; y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diesel, el gas y la luz. Esto se acabó en esta administración.

4.- Iniciales de Edna Díaz.

5.- Grito que alaba las gracias de un torero en corrida de toros.

7.- Nota musical.

10.- Ley que reformaron en 2007, y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos.

11.- Ley que aprobaron en 2008, que permite otorgar contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras, para explotar petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Ya se licitaron contratos para la explotación de yacimientos en Tabasco. Esto ya está superado.

13.- Siglas invertidas del partido que dirige Dante Delgado Rannauro​.

15.- Siglas del Partido que dirige Karen Castrejón Trujillo.

16.- Madre religiosa.

18.- Iniciales de Rosa Olmos.

19.- Iniciales de Arturo Roa.

24.- Iniciales del presidente de México (2000-2006) en el que todos creímos que abría un cambio, pero fue el peor chasco que llevamos los mexicanos por su corrupción y seguimiento del neoliberalismo.

25.- Iniciales del presidente (2006-2012) Su sexenio fue la segunda presidencia panista; por desgracia, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos cincuenta años. Llegó a la presidencia a partir de una elección cuestionada por uno de los contendientes y por parte importante de la población. El proceso electoral por mucho el más competido en la historia del país. La diferencia entre Calderón y López Obrador fue de .56%. El candidato de la Coalición por el Bien de Todos no aceptó los resultados electorales, pues consideró que se había cometido un fraude, e inició un movimiento de resistencia civil.

28.- Tras otro fraude electoral más, al día siguiente de su mandato promovió un acuerdo político nacional firmado en diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México: el cual fue firmado por Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del PAN; Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del PRI; Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del PRD y el PVEM, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, que se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013. Se dijo que este pacto no es tal, sino una conjura contra México.

31.- Siglas del presidente de México (2012-2018) Entre otras cosas sobre su desempeño recordamos: La Casa blanca. La Estafa maestra. La liberación de Elba Esther. El Avión presidencial más costoso del mundo. La muerte de los 43 estudiantes, el Caso Raúl Salinas, entre muchas más.

32.- Lo que desviaron en forma brutal el Gober precioso, de Javier Duarte, y los 22 ex gobernadores priístas en el sexenio de EPN acusados de corrupción que suman 258 mil 829 millones 185 mil pesos de deuda pública.

33.- Siglas del Tratado que se firmó en “lo obscurito”, quien está a punto de entrar es China. Que trata sobre el Libre Tránsito de las personas. Ejemplo: ¿Cuántos mexicanos conoces que quieran ir a vivir a Vietnam? o a China? ¿cuántos chinos crees que quieren venir a vivir a México? Trata de proteger a las Empresas Transnacionales, derechos de autor etc.

34.- Iniciales de Nara Adame.

35.- Tipo de reforma invertida que entró con el Pacto por México y que en diciembre del 2013 el PRI, PAN, PVEM y PANAL, billete de por medio, la aprobaron que no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a empresarios privados.

36.- Lo que constituyeron los cambios en lo Laboral; Educativa; Fiscal y Hacendaria; Telecomunicaciones; Sector Salud; Energética y Ley general de Aguas.

38.- Y a pesar de todas esas acciones negativas del neoliberalismo, en una propuesta de votar por enjuiciar a los ex presidentes de México, la falta de asistencia determinó que en vez de sí. Lo contrario definió. (Inv).

40.- Siglas del Partido que dirige Marko Cortés.

41.- Iniciales de Barby Rojo.

44.- Ley que fue aprobada en 2015 por el PRI, PAN y PVEM, que no es otra cosa que la entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales.

49.- Iniciales de Zoila Baca.

50.- Iniciales de Elvia Alba.

52.- Iniciales de Fedra Esteves Diaz.

54.- Iniciales del presidente de México (2018-2024). Sin duda para la mayoría de los mexicanos el Mejor Presidente de México, porque ha cumplido sus promesas de campaña.

56.- Lo que son y serán el Aeropuerto de Santa Lucía; la Refinería de Dos Bocas; el Tren Maya y el desarrollo del llamado Corredor Transístmico entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, con el que México sueña desde hace décadas, por la posibilidad de crear un paso interoceánico semejante al Canal de Panamá.

61.- Siglas del Sistema de Desarrollo de la Familia, que hasta en esas dependencias federal y estatal se cometieron fraudes y robos en las administraciones pasadas.

63.- Siglas invertidas del Partido que dirige Alejandro Moreno Cárdenas.

65.- Carta de la baraja con la que se identifican los líderes de la coalición Juntos Haremos Historia.

66.- Iniciales de Carla Rico.