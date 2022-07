Alemania critica a Putin por elevado número de niños ucranianos muertos

Víctimas inocentes de la guerra

Al menos 347 han fallecido y 647 han resultado heridos en ataques rusos

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, criticó duramente al presidente ruso, Vladímir Putin, por el gran número de niños que se encuentran entre las víctimas de la guerra en Ucrania.

La Fiscalía de Menores ucraniana denunció que al menos 347 niños murieron y 647 resultaron heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la invasión a Ucrania a finales de febrero.

El último balance de víctimas civiles de Naciones Unidas, con fecha del 4 de julio, cifra en 335 los niños fallecidos y en 521 los heridos para un total de 4 mil 889 civiles muertos y 6.263 heridos desde el principio de la invasión.

Baerbock recordó como uno de los «peores momentos» de su mandato las imágenes de niños tiroteados durante una visita a Ucrania. «Eso lo dice todo sobre el hecho de que no se puede negociar con este Putin en este momento», declaró la ministra en una entrevista con ‘Der Spiegel’.

«Se trata de una aniquilación. Incluso de niños», agregó la ministra sobre las consecuencias para la población civil de la guerra de agresión rusa en Ucrania. «Tener que soportar que no se pueda hacer nada: eso es a veces también la brutalidad de la política exterior», lamentó.

La ministra ha explicado que le hubiera gustado garantizar «corredores humanitarios desde las zonas disputadas en Ucrania», pero ha matizado que habría tenido que respaldar esta acción por la vía militar. Aunque Occidente suministra armas a Ucrania, Baerbock descartó la participación militar directa en el país. La razón aducida es que Putin podría valorar dicha acción como una implicación directa de Occidente en la guerra.

Bombardeo ruso contra edificio en Ucrania deja al menos 15 muertos

Mientras tanto, las fuerzas rusas intensificaron los bombardeos en el este de Ucrania, donde al menos 15 personas murieron tras el impacto de un misil contra un edificio residencial en Chasiv Yar, según las autoridades ucranianas.

El bombardeo se produjo durante la noche del domingo en esta pequeña ciudad de 12 mil habitantes al sureste de Kramatorsk.

Los servicios de rescate afirman que todavía hay 24 personas bajo los escombros, de donde ya salvaron a cinco.

El edificio de cuatro plantas recibió el impacto de un misil ruso Uragan, explicó Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk, a través de Telegram

Periodistas que llegaron al lugar poco después del ataque vieron una parte del edificio derruida y a los rescatistas apartando escombros con la ayuda de una pala excavadora.

Estaba en el dormitorio cuando todo empezó a temblar. Me salvé porque la onda expansiva me propulsó hasta el baño», relató una vecina que no quiso dar su nombre.

Hasta ahora, 591 civiles murieron y mil 548 resultaron heridos en la región de Donetsk desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, notificó Kyrylenko, quien el viernes afirmó que Moscú preparaba «nuevas acciones» en el este.

El ejército ruso, que reivindicó a principios de mes haber tomado el control de la región de Lugansk, busca ahora hacerse con Donetsk, lo que le permitiría controlar toda la cuenca minera del Donbás.

Separatistas prorrusos controlan parte de este área desde 2014.

El Estado Mayor ucraniano informó el fin de semanade bombardeos rusos en el este y en Járkov (noreste), pero la única ofensiva terrestre se dio en Dolomitne, cerca de Bakhmut.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó ayer a Moscú de atacar «deliberada e intencionalmente objetivos civiles, casas, personas».

Además, autoridades locales ucranianas acusaron al ejército ruso de incendiar campos de cultivo para arrasar las cosechas.

Kiev aseguró haber atacado dos «puntos de mando» y almacenes rusos en la región ucraniana de Chornobaivka (sur).

En Járkov, la segunda ciudad más poblada del país, el gobernador Oleg Synegubov anunció en Telegram que ataques con misiles contra un «centro educativo» y una casa dejaron un herido.

También se informó de bombardeos cerca de Siversk y Sloviansk (este), y en Mikolaiv (sur).

El representante en Moscú de la república separatista de Lugansk, Rodio Mirochnik, declaró el domingo en Telegram que se había iniciado una ofensiva en la frontera entre Donetsk y Lugansk, avanzando «contra Siversk desde el norte» y que «tras combates», la localidad de Grygorivka fue «capturada».

Además, añadió que sus «tropas llevan a cabo operaciones para liberar Serebrianka», un municipio de la zona.

Rusia corta el suministro de gas a Alemania unos días

Por otra parte, Rusia interrumpirá el suministro de gas a Alemania durante diez días por trabajos de mantenimiento de las instalaciones del gasoducto Nord Stream 1 del mar Báltico, la conexión más importante para los flujos de gas natural hacia el país germano. Se trataría de una situación temporal, al menos en teoría, aunque el Gobierno alemán teme que Moscú aproveche la situación para cortar el flujo de gas de forma definitiva.

El operador ha programado diez días para la parada de uno de los gasoductos más importantes a nivel europeo, para comprobar y reparar o recalibrar el suministro de energía, los sistemas de protección contra incendios y gas y ciertas válvulas. En concreto, el gas dejará de fluir a las 6:00 horas (hora local) de este lunes y está previsto que se reanude a primera hora de la mañana del 21 de julio.

No es algo nuevo y el apagón del gas está siendo progresivo, al menos de momento. La empresa estatal rusa Gazprom ya ha reducido considerablemente los volúmenes de suministro a través del gasoducto de 1.200 kilómetros entre Rusia y el norte de Alemania, alegando retrasos en las obras de reparación.