Reunión de AMLO con Biden, ¿renglones ocultos?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Acuerdos bilaterales “relevantes”

Veremos la trascendencia en prensa de EU

Energía y migración, claves del vecino

Violencia en México, sin relevancia

¿Vamos con las manos vacías?

Ken Salazar ve por ambas naciones

Las patadas de ahogado de Nacho Mier

Hundido en negocios ilegales en Puebla – Acusa a Nieto Barbosa y Armenta por sus pecados

Perdería su liderazgo de Morena en Diputados

Ante el pleno de la Corte rapiña de marcas

Ministros deben dar claridad a marcas internacionales

AcelorMittal, RSC

La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la

mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia

Baruch Spinoza (1632-1677), filósofo holandés, de origen judeoespañol.

¿Cómo va México a la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden en Washington, hoy?

¿Cuáles son los temas que importan al gobierno mexicano para planteárselos a líder del gobierno estadounidense y a sus principales colaboradores?

¿Vamos con las manos vacías?

Para Estados Unidos es sencillo lo que plantean en pinceladas genéricas. Esta es la escueta declaración de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre la Reunión Bilateral entre el Presidente Joe Biden y el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador:

“El 12 de julio, el presidente Joe Biden recibirá al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para una reunión bilateral en la Casa Blanca. La Primera Dama de los Estados Unidos Jill Biden también recibirá a la Sra. Beatriz Gutiérrez Müller, Primera Dama de México. Los líderes dialogarán sobre los esfuerzos por abordar retos globales tal como la seguridad alimentaria y dialogarán sobre iniciativas conjuntas de competitividad, como el trabajo que se lleva a cabo bajo el Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos. Planean dialogar sobre sus visiones para América del Norte, cooperación en temas migratorios, esfuerzos conjuntos en Centroamérica, seguridad, clima, energía y temas globales”.

¿Sólo van a dialogar sobre sus visiones para América del Norte y Centroamérica, así como otros temas que están en la agenda desde hace muchos años; quizá siglos?

¿Cuáles son los objetivos de esta reunión?

Todo hace indicar que el tema de migración, ya está acordado entre el Departamento de Estado de la Unión Americana, que encabeza Antony Blinken, y el titular de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Lo único que lleva el gobierno mexicano no es para beneficio de los migrantes más allá del río Bravo, sino para darle “lustre” a la política internacional de López Obrador, al pedir mediante un acuerdo migratorio, que tanto centroamericanos y mexicanos puedan acceder a visas temporales de trabajo, pero sobre todo que Estados Unidos invierta en la región para que nadie se vea obligado a emigrar de sus países.

Pero, hay muchos más que al colectivo de ambas naciones les importa y mucho.

Pero, ¿en los renglones ocultos no estarán otros temas que no aparezcan en la agenda pública?

Ejemplo, la seguridad, ya que en México se han dado casos en los que la laxitud de nuestras fronteras hacen fácil el paso de aviones, como el detenido en Argentina, en el que viajaban pilotos y personas que aparentemente están ligadas a organizaciones enemigas de Estados Unidos, como Irán. Aunado a esto está la libre operación de grupos de delincuentes organizados, narcotraficantes y extorsionadores que afectan empresas con inversiones del vecino del norte.

Quien ha ayudado a Marcelo Ebrard, pero en especial a López Obrador, a planchar los temas de fondo es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien es considerado como el diplomático de mayor confianza de ambos mandatarios.

Todo hace indicar que la cumbre no será nada espectacular, pero para AMLO es una de las pocas giras internacionales que se cuentan con una mano y sobran dedos.

Ojalá y encontremos sintonía con Biden en materia de inversión (incluso en energía, donde la quieren monopolizar en la CFE), economía, seguridad y en las presiones que recibe México en materia del T-MEC.

De que hay temas, los hay. Sólo que no los ponen en la agenda, pero seguramente se tratarán.

PODEROSOS CABALLEROS

STARLINK Y FÓRMULA 1, AL PLENO DE LA CORTE: El Pleno de Ministros de la misma SCJN, que preside Arturo Zaldívar, tiene en la agenda de esta semana la inconstitucionalidad del Artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, declarada por 3 de 5 Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero pasado. Las decisiones de los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Loretta Ortiz Ahlf afectaron a las marcas internacionales STARLINK y FÓRMULA 1. Pero, aprestan a más demandas empresas como SpaceX, del magnate Elon Musk, y Formula One Licensing, respectivamente, quienes pelean su titularidad en el país de sus marcas y exigen sean anuladas al empresario zacatecano José de Jesús Aguirre Campos, de la empresa Stargroup, y a la compañía Bardahl, de Sergio Díaz, quien ha hecho un gran negocio en el manejo de marcas. Los 3 ministros impusieron su criterio en una decisión dividida de 3 a 2, para declarar la inconstitucionalidad del último párrafo de la fracción primera del Artículo 151 de la citada Ley, porque no señala un plazo máximo para demandar la nulidad de registros obtenidos ilegalmente y, en la opinión de dichos ministros, eso genera inseguridad jurídica. Ahora México carece de un mecanismo legal para anular registros de marcas concedidos ilegalmente, con lo que el país podría estar incumpliendo tratados internacionales. Se trata de un criterio que genera inseguridad jurídica, justo lo que la Segunda Sala de la Corte pretendía evitar en un principio. En México y en el mundo están pendientes de lo que ocurrirá en la corte. La propiedad industrial debe respetarse.

LA DESESPERACIÓN DE IGNACIO MIER: Ayer, en un acto de desesperación, al tener el agua al cuello ante una larga lista de delitos y traiciones al presidente López Obrador, el líder de los morenistas en Diputados, Ignacio Mier, quiere desviar la atención sobre sus enemigos políticos. No robar, no mentir y no traicionar no están en el diccionario de Mier. Acusó ante la Fiscalía General de la República al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; al ex director de la UIF, Santiago Nieto, así como al senador Alejandro Armenta, el principal aspirante a la candidatura de Morena al gobierno poblano. Pese a tener en contra infinidad de operaciones financieras, según la UIF, que no corresponden con los ingresos que legítimamente obtuvo, quiere crear un escándalo para quitar de su paso a quienes ve como obstáculo para obtener dicha candidatura. Además, amenaza a quienes han acusado a su hijo, el alcalde de Tecamachalco, también llamado Ignacio Mier, de fallas políticas y desvíos financieros. Vaya traición de Mier al presidente López Obrador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ARCELORMITTAL: ArcelorMittal México, bajo el liderazgo de Víctor Cairo, y la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, que dirige Rosendo Caro, entregaron por segundo año consecutivo del apoyo denominado “Costo de Oportunidad de la Tierra”, con el que buscan cumplir con los compromisos de mantenimiento y preservación del medio ambiente. Así, los dueños de ocho predios recibieron un cheque que representa el compromiso de conservar el área, y mantenerla como protegida.

