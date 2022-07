A Biden no se le olvida lo que le hizo AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El senador morenista Ricardo Monreal, en la cuenta regresiva para irse

Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se le olvida que cuando ganó la presidencia de su país, su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se resistió todo el tiempo que pudo a felicitarlo y con ello a reconocer su triunfo, bajo argumentos como: “Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno», una posición que resulta extraña en el de Tepetitán porque va contra su costumbre de meterse y querer imponer su voluntad en otros países del mundo como por ejemplo España y Colombia y por eso, hasta lo mandan callar.

Al inquilino de la Casa Blanca tampoco se le olvida el desaire que le hizo el tabasqueño al condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas a la que, como se recordará, López Obrador dijo que si no invitaban a Cuba, Venezuela y Nicaragua, todos países liderados por dictadores como Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pues de plano él no iba, limitándose a enviar a su canciller, Marcelo Ebrard. Lo que quería el inquilino de Palacio Nacional, era que México recuperara su status de “hermano mayor” de América Latina.

No puede soslayarse que el presidente Biden trae un tema político de cara a las elecciones intermedias de noviembre de este año, donde necesita reducir el número de migrantes para poder mantener el control de las Cámaras porque, en caso contrario, corre el riesgo de que los republicanos se lo arrebaten, utilizando precisamente la bandera del tema migratorio, sobre todo en momentos en que la popularidad del inquilino de la Casa Blanca va a la baja. Sus niveles de desaprobación son cada vez más bajos y gobernar sus dos últimos años con un Congreso en contra, le resultará sumamente difícil, así que las solicitudes del tabasqueño más bien las relegó a un segundo lugar al decirle que para tratar el tema migratorio, ampliar el número de visas de trabajo temporal y el resto de puntos que le planteó López Obrador, se requiere ser pacientes.

¡Lástima! Para el inquilino de Palacio Nacional, que ya se sentía el superhéroe de los migrantes y las remesas.

Además, las prioridades de Biden son diferentes a las del tabasqueño y tienen que ver con la trata de personas: el tráfico de armas y drogas así como reducir el fentanilo porque eso ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos con más de 100 mil casos de sobredosis reportados en el vecino país del norte.

En base a lo anterior, en la reunión que sostendrán hoy empresarios norteamericanos con una delegación de empresarios mexicanos, encabezados por el más austero, Carlos Slim, pues lo que puede esperarse es que los norteamericanos hagan patente su preocupación por las políticas en reforma energética que el tabasqueño ha implementado.

Y “sin pena ni gloria”, o más bien más de lo primero y nada de lo segundo, el presidente López Obrador y su flamante comitiva, regresarán hoy por la tarde a la Ciudad de México. Eso de que la vicepresidenta Kamala Harris es amiga del tabasqueño y de que la relación entre México y Estados Unidos, es puro protocolo, digamos, “de dientes para afuera”.

Municiones

*** Policías Auxiliares adscritos a la alcaldía de Miguel Hidalgo, que encabeza Mauricio Tabe, corrigieron una anomalía de años en el Hospital Rubén Leñero, ubicado en el Casco de Santo Tomás. En acción relámpago, retiraron de un plumazo a la mafia que se había apoderado de la vía pública en el perímetro del nosocomio. Franeleros y ambulantes agredieron a los uniformados, pero fueron sometidos y se retiraron puestos semifijos, huacales, llantas, botellas y plásticos que obstaculizaban el arroyo vehicular y las banquetas. Durante mucho tiempo, esta mafia de franeleros, familias enteras, no sólo cobraban para asignar un lugar a quienes por necesidad acuden a los servicios médicos, sino que extorsionaban a los propios vecinos, mismos que denunciaron que tenían que pagar porque los dejaran sacar o meter su vehículo de la cochera. Si reclamaban porque obstaculizaban el frente de su casa eran agredidos física y verbalmente. Esta plaga se adueñó de banquetas y calles, impidiendo el libre acceso a los servicios de emergencia, a los pacientes que iban a ser hospitalizados, recibir una consulta médica o practicarse análisis clínicos. Los vecinos están agradecidos con las autoridades de la alcaldía MH y la Policía Auxiliar de la CDMX, por lo que solicitaron este tipo de operativos en otras zonas de la demarcación.

*** Es cuestión de una simple cuenta regresiva, coinciden los especialistas para que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, termine por irse de Morena y en los corrillos políticos, se comenta que Movimiento Ciudadano estaría esperándolo con los brazos abiertos. Y definitivamente, muy mal ha hecho el ala más recalcitrante y polarizada de Morena en atacar sistemáticamente al legislador zacatecano que a lo largo de su vida política, siempre ha tenido que remar contra corriente. Primero, cuando se fue del PRI y logró la candidatura del PRD al gobierno de Zacatecas y lo consiguió, luego, ya en el partido oficial, cuando no pudo obtener la candidatura del partido oficial al gobierno de la Ciudad de México, porque la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba de por medio y muy cerca del corazón del presidente López Obrador. Pero ahora, el escenario pinta muy distinto y hace unos días anunció: «Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, (para seleccionar al candidato presidencial morenista), no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia». ¿Así o más claro? Ante esto, el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, le envió mensaje al presidente de la Jucopo: “Yo creo que no deberíamos, nadie, poner condicionantes en la participación en este movimiento, más que la convicción de seguir impulsando el proyecto de Transformación nacional de nuestro presidente”.

*** Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobaron poner a consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México a celebrarse en 2023. Esto sin duda va a aderezar aún más el hirviente clima de cara a los comicios en estos dos estados del año entrante.

