A la gobernadora Layda Sansores se le volteó “el chirrión por el palito”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Se le estará volteando “el chirrión por el palito” a la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores? Todo indica que sí, porque ya sea por desconocimiento o porque se siente protegida muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador -que lo es- actúa impunemente a sus anchas en contra de su enemigo favorito, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En este sentido, no sería nada raro que la mandataria estatal reciba línea directa de Palacio Nacional, pues su inquilino le otorga manga ancha para que en todo momento viole la ley, y de pasada el debido proceso. Ahí están, como muestra, las amenazas que lanzó también en contra de las diputadas del PRI, que por cierto, ya la demandaron, por el escándalo de las fotos desnudas que la campechana supuestamente obtuvo de manera nada legal.

Pero es tal el nivel de impunidad en esta errada y llamada Cuarta Transformación, que con un lenguaje que revela toda su ignorancia, Layda Sansores, después de difundir la enésima grabación de Moreno Cárdenas dijo: “No sé por qué todo ese enredo de las diputadas priístas… Ahora resulta que Alito es un mensajero bendito”. Debería estar consciente la controvertida gobernadora que con su más reciente show mediático, viola abiertamente la Ley Olimpia por lo que incurre en un delito, el de violencia de género. Pero ella está más preocupada porque su talk show siga.

En esta impune situación que la señora Sansores San Román ha conseguido polarizar, valdría la pena recordar algunos datos relevantes por los cuales, esta errada y llamada Cuarta Transformación se ha ido con todo en contra de los partidos que conforman la alianza Va por México, especialmente el PRI, como por ejemplo, que apenas el año pasado, la alianza “Va por México”, logró arrebatarle la mayoría calificada a Morena y sus aliados, impidiéndoles modificar la Constitución e impulsar sus reformas abiertamente regresivas.

Y se reitera, reformas regresivas, misma apreciación que funcionarios y empresarios estadounidenses le reiteraron al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al presidente Joe Biden, por si alguna duda le quedara.

En este sentido, hay que retomar que hace unas semanas, precisamente la alianza Va por México firmó una moratoria constitucional que frena cualquier cambio que Morena y, especialmente el Presidente, pretenda realizar a la Constitución y así evitar la declarada destrucción de las instituciones.

Recientemente también, la calificadora Standard & Poors revisó la perspectiva de las calificaciones soberanas de México para subirla de negativa a estable, cuestión que con “bombo y platillos” celebró el presidente López Obrador, sin darse cuenta que eso lo hizo la citada calificadora, “dada la etapa en que se encuentra el ciclo político y la polarización en el Congreso, no esperamos que se aprueben iniciativas constitucionales que presionen el entorno de negocios”, o sea, lo hizo por la moratoria que declaró la alianza Va por México, lo que de alguna manera, devolvió algo de calma a los atribulados empresarios.

Bien vale la pena retomar otra parte del análisis de S&P en el que señala: “La perspectiva estable (que otorgó a nuestro país), incorpora los complejos desafíos fiscales en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cautelosa ejecución fiscal del soberano, la menor incertidumbre sobre la política energética y los avances en la inversión del sector privado relacionada con el comercio”. Así que lo más recomendable es que López Obrador deje de celebrar, ¿o no?

Municiones

*** Y ¿qué otra les quedaba a los legisladores y legisladoras de Morena? Ayer, en el marco de la sesión de la Permanente, ni tardos ni perezosos, ofrecieron una conferencia de prensa con el único objetivo de echarle porras a su amado jefe y líder en su visita a Estados Unidos que transcurrió -como se ha asentado en este espacio- con mucha pena y nada de gloria. Todavía el inquilino de Palacio Nacional se dio tiempo para encabezar un mitin, como si estuviera en el Zócalo de la Ciudad de México para hablar, en uno de sus discursos más gastados, de quien es para él, el mejor presidente de nuestro país, Benito Juárez. El senador Alejandro Armenta Mier afirmó en su viaje al vecino país del norte, el tabasqueño “trató la transición en materia energética por la que atraviesa nuestro país y la nacionalización del litio, incluso, ofreció apoyar a esa nación con los gasoductos que tiene México”. ¿Qué el senador poblano no se enteró que en el desayuno que sostuvieron ayer empresarios norteamericanos y mexicanos con López Obrador, los primeros le manifestaron sus serias y justificadas dudas, así como sus preocupaciones por la política energética que ejerce esta errada y llamada Cuarta Transformación? En tanto, el diputado Juan Ramiro Robledo destacó que, a diferencia de otros mandatarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a hacer planteamientos propios, que fueron respondidos, de una manera parcial, por su homólogo de Estados Unidos. ¿Nadie le avisó al potosino que el propio presidente Biden le manifestó su desacuerdo al tabasqueño? En suma, ¿los morenistas no se han enterado que el Presidente y su esposa sólo viajaron a Estados Unidos para comprobar que no saben absolutamente nada de protocolo y cómo se habrán reído de ellos en la Casa Blanca.

*** Y la sorpresa de ayer en la sesión de la Comisión Permanente, es que se dejó ver Jaime Bonilla Valdez, quien por lo visto, anda desesperado buscando el fuero, sobre todo después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, prácticamente le declarara la guerra. Total, que ahí estuvo en la Cámara alta el ex gobernador, un poco a la defensiva, eso sí, porque la presidenta de la Mesa Directiva de la Permanente, Olga Sánchez Cordero, había recibido la notificación de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que resuelve que queda sin efectos la reincorporación de Bonilla Valdez a su escaño, por lo que éste presentó un nuevo recurso ante la Sala Superior el cual aún no se ha resuelto. Y por cierto, la gobernadora también trae lo suyo, pues no está dispuesta a dejar de hacer los que constituyen actos anticipados de campaña, como lo instruyó el INE.

*** Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, participó en el encuentro que en Estados Unidos encabezó López Obrador junto con el secretario de Agricultura de aquel país, Tom Vilsack, en el que quedó claro que la seguridad alimentaria es prioridad en la agenda de ambos gobiernos, “sin embargo, tenemos que acelerar el paso y centrar la atención en el sector energético, el cual ayudará a una mayor competitividad y crecimiento para el sector agroalimentario”, sentenció, por sus redes, Cortina Gallardo

