AMLO regresó con las manos vacías

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

1,500 millones de dólares, ¿a quién beneficia?

Discursos reciclados y su fondo

Para mexicanos, nada

Le llevaron porra para su ego

Discurso contra conservadurismo, mal

Repudian crítica a su pensamiento

Insignificante la visita, para medios de EU

Pemex y CFE no convencen a Moody’s

Siguen las finanzas del gobierno federal

El problema, falta de Estado de Derecho

Finanzas del país están “bien” a secas

Schneider Electric University

Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia

Marcelino Camacho (1918-2010), sindicalista y político español

Sin pena ni gloria terminó la gira de Andrés Manuel López Obrador a Washington. En especial, la reunión de AMLO con el presidente de Estados Unidos Joe Biden quedó “en tablas”; no hubo un acuerdo que beneficie a México, pero en especial a los mexicanos.

La retórica y los lugares comunes imperaron. Los temas de migración y seguridad fronteriza son privativos de la administración Biden. Para López Obrador es únicamente la oportunidad de lanzar arengas populistas de apoyo a los migrantes, que al final de cuentas con palabras no se arregla nada.

Sobre las visas de trabajo, así como el aceptar más migrantes a la Unión Americana, ni hablar. Sobre la seguridad fronteriza y la seguridad nacional del vecino del norte, hubo algunos acuerdos raquíticos.

Además, la política de austeridad de AMLO, lleva a que no se construyan puentes diplomáticos serios y especializados para entenderse con nuestro principal socio comercial.

Incluso, se le ocurrió al Presidente mexicano que ante la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania, lo mejor que podía hacer México es mantener los precios bajos de la gasolina en las zonas fronterizas. Esto significa que con el subsidio emanado de nuestros impuestos, por razones humanitarias vamos a ayudar a los ciudadanos de la nación más poderosa, económicamente hablando, del mundo.

Por si fuera poco, en la lista de actos que en nada beneficiarán a los mexicanos, especialmente los más pobres, es la aportación de ambas naciones de un fondo de 1,500 millones de dólares (algo así como 30 mil millones de pesos) para crear infraestructura para evitar que los centroamericanos y mexicanos viajen ilegalmente a Estados Unidos. Aquí, se olvida de la promesa de Biden de abrir las fronteras a los migrantes.

Pero la peor puntada fue cuando trató de darles clases de “sacrificio” a los estadounidenses al mencionar que “la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación”, dijo. “Transformar, no mantener el status quo”.

Si hay un país donde la ideología imperante es el conservadurismo, motivo por el cual el ex presidente Donald Trump lleva una ventaja en las encuestas sobre los comicios de las elecciones del 8 de noviembre próximo, es una forma de vida que definitivamente es clave para el desarrollo de muchas naciones de aquel país.

Claro que sobresalen los “revires” de Biden a lo que dijo López Obrador. Al abogar el presidente mexicano por “ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas”, a lo que Biden respondió que en su administración están liderando en el camino para crear oportunidades laborales a través de las vías legales.

Hubo de todo. Hasta AMLO llevó porra para que lo vitorearan al pie de su ventana. Es un hombre que sigue haciendo política electoral, incluso sin buscar otro puesto público.

Bueno, eso es lo que creemos. Y, de beneficios para los mexicanos, ni hablamos. Ah, y de las críticas de empresarios estadounidenses, mejor guardar silencio, por aquello que saquen los trapos sucios a la luz.

PODEROSOS CABALLEROS

MOODY’S TRAE ENTRE CEJA Y OREJA A CFE Y A PEMEX

Moody’s redujo este martes la calificación de la estatal Comisión Federal de Electricidad, la famosa CFE que dirige Manuel Bartlett, a “Baa2” desde “Baa1” y cambió su perspectiva a “estable” desde “negativa”, luego de su decisión de rebajar la nota soberana del País y la de Pemex. Estos datos hablan de que no todos ven con optimismo lo que ocurre en las finanzas públicas mexicanas, que si bien no hay señales de una crisis grave, si observamos que hay temas que no dan confianza a los analistas de riesgo de la deuda mexicana. Uno de ellos es el respeto al Estado de Derecho.

TABE CONTRA LA MAFIA DE FRANELEROS Y AMBULANTES

La alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe, en la que ha incrementado la presencia de patrullas y policías, luego del hartazgo de los colonos cercanos al Hospital Rubén Leñero por los abusos de comerciantes y franeleros en los alrededores del nosocomio. Esta mafia ha secuestrado y violentado la tranquilidad de los habitantes, adueñándose de las calles, obstaculizando las entradas de sus domicilios, e incluso ponen cuotas para poder estacionarnos. La lacra de franeleros y vendedores ambulantes llega al extremo de amenazar e incluso golpear a quienes los cuestionan.

BROTAN PRIISTAS QUE BUSCAN LA PRESIDENCIA

Después de Alejandro Moreno, “Alito”, líder nacional del PRI, de acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong, el líder priista en el Senado, una opción para la Presidencia en 2024 sería Claudia Ruiz Massieu, otra ex titular de sector, como Enrique De la Madrid, quien también ha manifestado su interés por la candidatura presidencial, según entrevista para El Financiero. Tarde, pero empiezan a sacar sus cartas los tricolores, que estaban muy ocultas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SCHNEIDER ELECTRIC

A través de Schneider Electric University, Schneider Electric, que en México lidera Jesús Carmona, ofrece una educación fácilmente accesible, independiente del proveedor, a los países donde más se necesita, abordando el desafío de las habilidades de la industria. Ha impartido más de un millón de cursos a más de 650 mil usuarios de centros de datos, en más de 180 países.

