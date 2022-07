Ahora, ¿qué explicaciones dará AMLO a Biden?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Apoyo total de militancia del PRI a Alejandro Moreno Cárdenas

Aunque él lo niegue; aunque insista con su manido discurso de que ya no son iguales; aunque diga que no se dobla, a diferencia de otros ex presidentes de México, lo cierto es que ya no hay forma de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda cubrir más que se está metiendo en serios problemas con el gobierno de Estados Unidos por el expediente Rafael Caro Quintero, sobre todo ahora que la hermana de éste, Beatriz Angélica, asesorada por un equipo de abogados muy buenos en su profesión, consiguieron un amparo para que el fundador del Cártel de Guadalajara, no sea extraditado al vecino país del norte en forma express, sino que tendrá que ser sometido a todo un proceso.

Y ahora, ¿cómo le va a decir el inquilino de Palacio Nacional al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que siempre no le va a poder enviar rápidamente a quien es considerado que fue “el capo de capos”? Esto es algo que se suma a la lista de pendientes que tiene el inquilino de la Casa Blanca con el tabasqueño.

Así que si el trato que le dispensó el mandatario estadunidense a su homólogo mexicano en la más reciente visita de éste a Estados Unidos, fue más que gélido y en tono de abierto desaire, con esto, sin duda habrá que estar pendientes de lo que pueda hacer el gobierno de Washington, que por cierto, no está nada conforme con la forma de “gobernar” del de Tepetitán y cada vez que pueden, dicen que eso de “abrazos no balazos”, no puede ser una estrategia de combate a la inseguridad, sino que se queda en el relegado lugar de solo una frase.

Y por si lo anterior resultara poco para el inquilino de Palacio Nacional y su equipo, hay una más y tiene que ver con el helicóptero Black Hawk de la Secretaría de la Marina, que se desplomó en Los Mochis, justo el mismo día de la captura de Caro Quintero, cuando transportaba a elementos que habían apoyado en el operativo de captura con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente reportado muy grave.

Mucho se habló que la aeronave había sido objeto de un ataque por parte de la gente de Caro Quintero, mientras que López Obrador, en su gustadísimo “stand-up” mañanero había dicho que se trató de un accidente.

Nada más falso, porque ese tipo de helicópteros, el Black Hawk, son construidos con los más rigurosos controles de calidad y se utiliza en Estados Unidos, en este tipo de operaciones. Además, las banderas de las barras y las estrellas, ondearon ayer a media asta. Se dijo que era un sentido homenaje por parte del vecino país del norte a los marinos caídos pero nunca, desde que muchos tienen memoria y que sabe de cuestiones de la DEA, el FBI y demás agencias de inteligencia, se había visto esto, lo que podría reforzar el argumento de que miembros de la DEA participaron en el operativo en el que fue capturado el señor Caro Quintero. O sea, quizás algún miembro de esta agencia iría en el helicóptero. Las especulaciones se desataron.

A ver cómo sale de esta el presidente López Obeador y mientras tanto, como siempre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, “descubriendo el hilo negro” y nos hizo saber que la violencia podría recrudecerse en la región, tras la aprehensión de Caro Quintero, definitivamente, los aportes del mandatario estatal son nulos.

En otro tema, se consignó en este espacio que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas realizó una gira por Michoacán y Nuevo León y ahí pudo comprobar varias cosas. Una de ellas, que pese a la persecución política que el gobierno de esta errada y llamada cuarta transformación ha emprendido en su contra, el primer priista se ocupa de trabajar con la militancia y les refrenda que no se van a doblar ante Morena.

El pasado fin de semana, “Alito” Moreno aseguró frente a la militancia tricolor de los dos estados que recorrió, que tiene la firmeza y le sobra el carácter para defender la democracia en México. De hecho, el priismo michoacano y neoleonés se ha identificado con su lucha porque ven la forma en que esa errada y llamada Cuarta Transformación trabajan para destruir la democracia en México.

En las giras del líder nacional tricolor de este fin de semana, se pone en evidencia que los ataques del gobierno, han terminado fortaleciendo a la alianza “Va por México”. En realidad todos estos ataques por parte del partido oficial, son un síntoma del temor que siente Morena por el riesgo que podría tener de perder las elecciones en Coahuila y Estado de México. O sea, el efecto que buscaban los de Morena, al igual que en el caso de la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se les está revirtiendo.

En estos encuentros con la militancia priísta que le ha reiterado su apoyo, Alejandro Moreno aseguró que pese a que existan lacayos de Morena que busquen dividir él seguirá trabajando al interior del partido, escuchando a todas y cada una de las voces, para así seguir trabajando y construyendo en unidad.

Municiones

*** Y otro que está dando patadas de ahogado y ya no sabe para dónde hacerse porque menos sabe qué cuentas le va a entregar al inquilino de Palacio Nacional, es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien hace unos días volvió a pedir que en el tricolor, se realicen elecciones para renovar la dirigencia nacional porque, según él, “el PRI no es de Alejandro Moreno”. Pues aquí habría que recordarle que dicho instituto político, tampoco es del exgobernador de Hidalgo que como sea, se lo quiere entregar al partido oficial. ¿Ya habrá recibido Osorio Chong alguna invitación para incorporarse a alguna embajada?, ¿será la de China?

*** De la manga se la sacó el director del Fonatur, Javier May, que con tal de que siga la construcción del elefante blanco conocido también como el Tren Maya fue declarado como una obra de seguridad nacional para garantizar que la obra no sea frenada por ningún juicio de amparo.

