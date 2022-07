Por qué es importante para AMLO sacar adelante su reforma electoral

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Alejandro Moreno Cárdenas renueva el CEN priista

La carrera al 2024 en Morena se empieza a fracturar. Además de las contradicciones internas, debe sumarse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la prohibición a Morena y por ende, a su dirigente nacional, Mario Martín Delgado, así como a funcionarios y servidores públicos de participar en actos masivos como los organizados en Toluca y Coahuila.

En ambos eventos, pero principalmente en el del Estado de México —que electoralmente es conocido como la “joya de la corona”—, lo que buscó el partido oficial fue mostrar músculo y anunciar que la arrebatará al PRI su principal bastión, o sea “asustar con el petate del muerto”.

A la concentración efectuada en Toluca no fue invitado el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila y el propio legislador zacatecano dijo que se trataba de un acto anticipado de campaña. Luego vino el evento en Coahuila en el que a regañadientes sí fue convocado el senador Monreal. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no acudió por estar convaleciente de Covid, pero las largas caras de molestia que le plantaron, tanto Mario Delgado, como la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a Monreal, dejaron ver que no estaban nada a gusto con la inclusión del zacatecano en el club de las “corcholatas”. Tan es así, que aprovecharon el mitin para reiterar que el método de elección del candidato presidencial morenista, será como lo decida el inquilino de Palacio Nacional, o sea, prevalecerá la farsa y el “dedito” de Andrés Manuel López Obrador.

Y a partir de lo anterior, Ricardo Monreal empezó a “pintar su rayita” con respecto al resto de los aspirantes, a grado tal, que se espera que de un momento a otro deje las filas de Morena, entre otras razones, por la presión que han ejercido las “tribus” más recalcitrantes y polarizadas del partido oficial.

Así, el máximo tribunal electoral exhortó a los servidores públicos a “abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales”.

Lo más probable es que la “corcholatas” no harán caso de este reconvenimiento y continuarán en esta carrera, es decir, seguirán violando la ley. Sin embargo, no hay que soslayar que precisamente por este exhorto, al que se sumó el INE cuando la Comisión de Quejas del INE, ordenó a otros 15 funcionarios abstenerse de organizar o participar en actos proselitistas de Morena, tanto a los morenistas como al presidente López Obrador le interesa y urge sacar adelante su controvertida reforma electoral, sin que le cambien “ni una coma” y aniquilar al INE y si se puede, hasta al TEPJF.

En el exhorto de dicho Tribunal están incluidos también el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier; la diputada Aleida Alavez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y hablando del Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados de la bancada oficial insisten en su intentona de quitar de la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población, Alejandro Moreno Cárdenas, quien criticó a la fracción mayoritaria de incumplir su quehacer legislativo y de no trabajar para los mexicanos.

Moreno Cárdenas dejó constancia de que la presidencia de esta comisión que sigue ostentando, tiene las puertas abiertas para cumplir los compromisos que se tienen ante los mexicanos, sin importar las diferencias entre colores partidistas.

Es la tercera vez que la mayoría morenista le hace el vacío al también líder nacional del PRI y se nota que recibieron línea directa de Palacio Nacional, que al percatarse de que la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, está perdiendo fuerza e incluso, cayendo en la ilegalidad, pues ahora atacan en otro frente.

Respecto al trabajo que desarrolla al frente del Revolucionario Institucional, el ex gobernador campechano anunció nombramientos en el CEN tricolor con el objetivo de renovarlo: Graciela Ortiz González quedó al frente de la Secretaría de Organización; Rolando Zapata Bello, secretario de Acción Electoral; Israel Chaparro Medina, secretario Jurídico y de Transparencia; Joaquín Hendricks Díaz, secretario de la Frontera Sur; Judith Murguía, secretaria de la Frontera Norte; Paulina López, secretaria del Medio Ambiente; Jorge Herrera Caldera, secretario de Asuntos Religiosos; Alejandra Andrade, Vinculación Digital; Hiram Hernández Zetina, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral; Salvador Jara, Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; Ignacio Peralta Sánchez, Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional; Alejandro Avilés Álvarez, Comisión de Combate a la Pobreza del Consejo Político Nacional; María Alemán, Comisión de Desarrollo Metropolitano y, María Esther Sherman, al frente de la Comisión de Ética Partidaria.

De esta manera, Moreno Cárdenas sostuvo que los cambios en la dirigencia nacional del PRI son “un primer paso fundamental” para continuar fortaleciendo al partido.

Municiones

*** En el conversatorio “Gobierno de coalición en el Estado de México” se dejó ver la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien le disputa a Alejandra del Moral, la candidatura de la alianza Va por México al gobierno de la entidad mexiquense y en este sentido, es muy importante que en dicha coalición ya se pongan de acuerdo en un candidato o candidata. En ese mismo foro, el senador Miguel Ángel Mancera habló precisamente de lo que debe ser un gobierno de coalición al señalar: “Se trata de que la ciudadanía sepa que esas fuerzas políticas que se coaligan van a trabajar con un programa que la ciudadanía va a conocer, es un programa público”.

