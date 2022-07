El ideal de la democracia

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La democracia, como se sabe, significa libertad e igualdad de derechos, pero también límites y obligaciones, y esta, la democracia, aún incipiente, hay que construirla día a día, porque este sistema es la mejor forma que tenemos como sociedad para organizarnos.

Más o menos en esos términos se expresó la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, durante su Conferencia Magistral “Atributos de la Democracia”, en el marco de la presentación de la Red de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática, evento organizado por la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La democracia, agregó, es el ideal a partir del cual se toman las decisiones de manera colectiva y regula la propia convencía de todas las personas que forman parte de la sociedad.

La construcción del ideal de la democracia ha costado grandes luchas, caso concreto la lucha por la libertad de expresión, la libertad del voto, el derecho a la asociación, libertad de prensa, el derecho de culto, el respeto a las minorías y la diversidad, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros. Dijo también que en una democracia se deben respetar las diferentes formas de ser de las personas, de pensar y expresarse. “La democracia como ideal, implica que las personas que integran una sociedad seamos libres e iguales ante la ley y que cada quien viva su vida como deseé, cumpliendo con las reglas establecidas para ello”.

Agregó que la democracia implica que cada persona pueda pensar y creer en lo que quiera, moviéndose de una ciudad a otra de manera libre, “porque el respeto a los derechos humanos como el de la migración forman parte de la democracia”.

La Consejera Del Ángel Cruz expuso que a través de eventos éste se construye el tejido social, elemento fundamental para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de las personas que habitan una sociedad, al tiempo que sostuvo que “la democracia comienza con las elecciones y se construye con cada una de las actuaciones de toda la sociedad”.

“Si bien, sin elecciones no hay democracia, no se trata de hacer cualquier tipo de elecciones. La base de la democracia requiere elecciones libres, justas y competitivas; un espacio sin estas características no pinta para una democracia”. Aseguró que es indispensable el reconocimiento pleno de las autoridades electorales y para ello es necesario conocer su funcionamiento y la normatividad que las rige.

“Deudores alimentarios”

Los “deudores alimentarios” no son otros que aquellos que no cumplen con el pago de la pensión alimentaria de sus hijas o hijos y que hoy, desde el Congreso local, pretenden ponerle fin. Para ello, la diputada Xochilt Bravo Espinosas, ante la violencia que ejercen los hombres de manera cotidiana en contra de las mujeres a través de sus hijas o hijos, al extraerlos ilegalmente del hogar o, como señalamos líneas arriba, no cumplir con el pago de la pensión alimentaria, ya trabaja en la creación de las llamadas Ley Vicaria y Ley Sabina, respectivamente, para acabar con esta problemática en la Ciudad de México.

“Esta cruzada en contra de la violencia vicaria o el incumplimiento de la pensión alimentaria no es tarea sólo de las mujeres, también es tarea de los hombres. Nuestros hijos tienen derecho a ser felices”, afirmó.

Durante el Foro “Deudores Alimentarios, Ley Sabina y Violencia Vicaria”, ante decenas de mujeres que de la Alcaldía Talpan, Bravo Espinosa señaló que buscará que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino dictamine en breve ambas leyes, con la finalidad de que sean llevadas al Pleno para su aprobación y generar las condiciones para disminuir todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Ricardo Martínez Nájera, de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la FGJCDMX, hizo un llamado al Congreso capitalino para avanzar en la aprobación de las leyes contra la violencia vicaria o los deudores de la pensión alimentaria, y reconoció que aunque la Fiscalía capitalina trabaja con la ley vigente que aborda el delito de violencia familiar, “no contamos con un ordenamiento específico sobre violencia vicaria o por el incumplimiento de la obligación alimentaria, que van de la mano”.

Rezagos en el Congreso

El diputado Ricardo Rubio recordó que el Congreso capitalino tiene una deuda de más del 78% del trabajo legislativo, pues de mil 853 asuntos presentados, solo 422 han visto la luz en comisiones y en el pleno.En su calidad de vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, reprochó que “este rezago se deba, en gran medida, a la falta de consenso y voluntad política por parte del partido oficialista y sus aliados; por ejemplo, dijo, una de las comisiones que menos asuntos dictaminó fue la Comisión de Salud, en manos del PT y Morena”.

“No sé en qué cabeza cabe dejar de dictaminar asuntos en materia de salud, en medio del pico del nuevo repunte de contagios de Covid 19; ver datos como los reportados por los medios de comunicación, deberían de darnos vergüenza a todas las y los legisladores de esta Ciudad, y son, sin duda alguna, una llamada de atención fuerte a las comisiones de pocos resultados”, resaltó.

