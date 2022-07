Edomex: será entre Alejandra y Delfina

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es un asunto de género en Morena y oposición

Se busca secretario de Educación Pública

Todo se perfila por Delfina

Morena busca alianzas a su interior

¿Calma en el grupo Texcoco?

Graue, De la Fuente, Arriaga

AMLO, busca lealtades, no capacidades

Naloxona contra sobredosis de drogas

Telmex, RSC

El único deber que tenemos con la historia es reescribirla

Oscar Wilde (1854-1900), dramaturgo y novelista irlandés

El presidente López Obrador le mete acelerador a la política electoral. Sabe que sí habrá alianza opositora en el Estado de México y Coahuila, donde puede perder su partido los comicios del año próximo, para renovar gubernaturas.

Por el PRI, PAN y PRD, tenemos información que irá con todo el apoyo de las fuerzas vidas priistas, Alejandra Del Moral, ex alcaldesa en Cuautitlán Izcalli y ex presidenta del PRI mexiquense. Te adelanto, estimado lector, que mis fuentes me informan que el gobernador Alfredo Del Mazo se impuso y logró un acuerdo en la oposición.

Esto hace temblar, definitivamente, a Morena y sus aliados.

AMLO sabe que en los comicios de 2023, el Estado de México, aunque no es referente de lo que ocurrirá en las elecciones de 2024, pero representa la imagen de un partido como el que encabeza de fortaleza.

Da por perdidos los comicios de Coahuila, donde no tiene un “gallo” con espolones suficientes para enfrentarse a los priistas que han tomado como sólido bastión de seguidores a la entidad que gobierna Miguel Riquelme y que llevaría como candidato a la gubernatura a Manolo Jiménez. El candidato que piensa impulsar desde Palacio Nacional, es el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Bermeja, quien está muy cuesta arriba su aspiración. El poder de la marca Morena no es suficiente.

Por ello, pone especial énfasis en el Estado de México, considerada como “la joya de la corona”, por ser la entidad con el mayor número de electores, 12 millones, en todo el país.

Hay dos factores por los que se inclina por la profesora Delfina Gómez: el más importante, es que por razones de género debe enviar Morena a una mujer en esa entidad. La segunda, es equilibrar las fuerzas en el Grupo Texcoco, que encabeza Higinio Martínez y lleva, también, a uno de sus amigos cercanos, Horacio Duarte, actual director de Aduanas. El resto de los 67 aspirantes que se registraron son chiquillería.

Aunque algunos de ellos tienen importante presencia como Fernando Vilchis, alcalde con licencia de Ecatepec, así como Mariela Gutiérrez, edil de Metepec, buscan posicionarse para otras posiciones en el 2024, como senadurías y diputaciones. Todo es el futuro.

En fin, con la salida de Delfina, las cosas se reconfigurarán en el gabinete de López Obrador. Buscará, seguramente, levantar el nivel de la Secretaría de Educación Pública, con personajes como el ex rector y actual embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente o, en su defecto, el actual rector de la UNAM,Enrique Graue, quien deja la posición a finales de este año.

Sin embargo, hay el riesgo de que llegue Marx Arriaga, quien está encargado de los materiales de la SEP, y quien impone una fuerte carga ideológica al contenido de los Libros de Texto Gratuitos, para convertir a los niños en fieles seguidores de las figuras de la 4T. El único atributo es que es mentor de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez.

Nada del nivel de anteriores secretarios de Hacienda, como Justo Sierra, con Porfirio Díaz, José María Pino Suárez, con Francisco Madero; José Vasconcelos, Félix Palavicini, Narciso Bassols, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Víctor Bravo Ahuja, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana Morales, entre otros, que cuando menos han escrito un libro o tienen capacidades académicas en docencia.

Han pasado en esa dependencia impresentables amigos del Presidente en turno, lo que ha dado al traste a la educación en el país. Sigue en la mediocridad y todo hace indicar que seguirá.

Sin embargo, para López Obrador, no importa el nivel académico o la preparación. Sólo que sean leales a su persona.

PODEROSOS CABALLEROS

NALOXONA NO ES PSICOTRÓPICO: SENADO: Un tema que está en comisiones del Senado de la República, propuesto por Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, es relevante ya que puede salvar vidas a personas que tomar una sobredosis de psicotrópicos e incluso metanfetaminas. Se trata de naloxona. Los legisladores buscan que ese fármaco pueda adquirirse en las farmacias sin receta médica, como un tratamiento para revertir los efectos de sobredosis de opioides. Como si estuviéramos en la edad de piedra de la medicina, las personas que brindan asistencia en el momento de la crisis acuden a prácticas como golpear, colocar hielos o administrar vía intravenosa una solución concentrada de agua con sal, métodos que carecen de eficacia particularmente en aquellos casos que existe la presencia de fentanilo. Está comprobado científicamente, que ayuda a las víctimas de las drogas a recuperarse. La ley debe estar informada de los avances de la ciencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TELMEX: La Fundación Telmex Telcel, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar y la Academia Mexicana de Cirugía, realizó 250 de cirugías de cataratas a través de su programa de “Cirugías extramuros” brindándoles a los beneficiarios la oportunidad de volver a ver y con ello mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Este programa tiene como objetivo apoyar a la población marginada del país, la cual no tiene acceso a servicios de salud. La atención médica que se brinda, se centra en las especialidades de Ortopedia, Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, así como Cirugía General. A través del programa, tan sólo en Chiapas, se han realizado 74,117 cirugías en beneficio de niños y adultos que así lo necesitan, brindándoles atención médica especializada.

