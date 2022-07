El Edomex, “la joya de la corona”

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

De las dos entidades donde habrá comicios para renovar la gubernatura, Edomex y Coahuila, la primera representa “la joya de la corona”; la entidad mexiquense es importante no sólo por su economía y posición estratégica, sino porque tradicionalmente ha sido laboratorio electoral rumbo a la sucesión presidencial. Los analistas consideran esa jornada cívica como preámbulo para intuir qué pasará en el cambio del Ejecutivo federal, aunque este año -independientemente de lo que ocurra en el 2023-, es seguro que Morena, más allá del candidato, conserve el poder. Hay que recordar que la tierra de Adolfo López Mateos tiene el padrón electoral más grande del país.

Con los municipios más poblados de México, como Ecatepec o Nezahualcóyotl, el Edomex puede ser la tumba del PRI, estado que gobierna desde hace casi un siglo, pero que está a punto de perder, sin que pueda impedirlo el mítico grupo Atlacomulco, que ha visto pasar sus mejores glorias. Por otra parte, al actual mandatario Alfredo Del Mazo, hijo y nieto de gobernadores, parece no preocuparle entregar la plaza, a pesar de los esfuerzos reivindicatorios, vía remota, que hace el ex presidente Enrique Peña Nieto desde ultramar. Ha sido tan tibia la administración del junior que escogió a una precandidata nacida para perder; los rencores políticos del que despacha en Toluca no dejarán que llegue Ana Lilia Herrera, quien tiene más arraigo entre la militancia, experiencia política y puede dar una mayor batalla. Sin embargo, el priismo está desfondado, sin cuadros, sin creatividad para canalizar los programas sociales a cambio del voto, sin propuestas que convenzan al electorado y sin estructura de partido, abandonado por el gobernador.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para el movimiento guinda, quien lejos de presentar un frente unido en torno de un candidato, saca lo peor de su origen, las tribus al estilo PRD. A diferencia del PRI, donde falta un abanderado fuerte, en Morena sobran los suspirantes. Se inscribieron más de 60 militantes, para quedar diez que supuestamente contendrían mediante una encuesta: con la farsa ya tan estudiada y aprendida por los gerentes del partido, mágicamente se quedaron con cuatro precandidatos y aunque se supone que, por equidad de género, corresponde a una mujer ser la ungida, curiosamente la consentida de Palacio Nacional es custodiada por tres contrincantes masculinos. Dejaron fuera a una política con dotes de buena administradora, gente nueva con experiencia empresarial y en el servicio público, sobre todo a nivel municipal. Se quedó en el camino la alcaldesa de Tecámac, quien prometía un mejor desempeño que la apática y anodina secretaria de Educación Pública.

Higinio es una carta fuerte y la ha buscado en reiteradas ocasiones, el polémico edil de Ecatepec también es una muy buena opción; sin embargo, ya está cantado que será Delfina Gómez quien intente, por segunda ocasión, arribar al Palacio de Gobierno en Toluca. Golpeada por su delito electoral -los moches o “donativos” de los empleados municipales para el movimiento-, y la impunidad que le brindaron desde el Zócalo, amén de estar disminuida en su salud, buscará, con la bendición presidencial, el apoyo de las “corcholatas” de 2024, toda la estructura de gobierno y de partido apoyados en los programas sociales, vencer a la nomenclatura tricolor.

Las encuestas le dan a la 4T la preferencia del 48 por ciento de los electores; sin embargo, la ambición de poder de todos los precandidatos puede hacer un gran boquete en el proyecto morenista. Difícilmente, Higinio esperará otros seis años, el munícipe Vilchis está muy echado pa’delante y hasta promueve al canciller para Presidente. Las fracturas que deje la ungida necesitarán no una operación cicatriz, sino cirugía mayor para que no afecte el proceso sucesorio de 2024. Se ve fácil, pero puede complicarse la alternancia en el Edomex a pesar de todo lo que hace el gobernador por desfondar a su partido.