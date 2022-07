Con Notimex, AMLO humilla al periodismo nacional

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Directora, en huelga, gasta $300 millones

875 días de huelga; patrón represor

Pisotea derechos de los trabajadores

Agencia de noticias del Estado

Incomoda a políticos de la 4T

Ara, pocas ventas

Cuitláhuac hunde a Veracruz

Caos en toda la entidad

Telefónica, curso para evitar cibercrimen

Cuidar en redes a niños y adolescentes

La verdadera grandeza, no necesita la humillación del resto

Amado Nervo (1870-1919), poeta, novelista y ensayista mexicano

En cualquier país con un gobierno civilizado, respetuoso de las leyes, en especial las laborales, sería motivo de un escándalo donde rodarían las cabezas de decenas burócratas.

En México, con un gobierno autoritario, simplemente es parte del paisaje. Nadie se da cuenta de los alcances de una crisis como la que viven en la agencia de noticias del Estado Mexicanos (que no se confundan es del Estado, mas no del gobierno), en la que era un órgano que debería estar al servicio de la sociedad, no de los políticos.

Al momento en que un gobierno socialista, como el de López Obrador, decide que es un instrumento incómodo para sus planes de expansión ideológica, entonces los convierte en enemigos a los que simplemente son pensantes.

Bueno, ese es el chisme que llevó Sanjuana Martínez, directora de esa empresa gubernamental, a AMLO.

El 21 de febrero de 2020, precisamente el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) anunció el inicio de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Poco después, la agencia informó que la huelga había “fracasado” y que operaban al 100%.

Sanjuana intentó meter esquiroles, pero ella fue la que fracasó. Aprovechó la memoria de corto plazo de sus jefes para lucirse como “defensora de la 4T”. Al final de cuentas, ante la mentira de la política de cuarto nivel en la administración pública, de que los que se fueron a huelga eran unos cuantos trabajadores, se cerró la agencia.

Pedían un incremento salarial de 3.4% y 1.8% en prestaciones y nunca cumplió Sanjuana.

Pero, la directora de Notimex se convirtió en una “fificarga” para las finanzas públicas. De acuerdo al senador naranja, Noé Castañón, Sanjuana Martínez desacata flagrante e impunemente, las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En 875 días de huelga, reportó gastos por más de 300 millones de pesos en nómina y servicios de telefonía celular, entre otros rubros. La señora se da vida de princesa en un gobierno que dice ser austero y que frena gastos en medicinas y construcción de obras de infraestructura cotidiana.

En mayo de 2020, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó suspender actividades de manera inmediata la agencia de noticias que no ha generado, ni un boletín, en más de 2 años de huelga. En cambio, reportó gastos por más de 300 millones de pesos de su presupuesto sin operar formalmente. Esos gastos simplemente 273 millones han sido para justificar pagos de nómina, pero no la resolución de una huelga injusta y que se mantiene por ya más de 875 días.

¿En qué se gasta 15 millones de pesos mensuales la burócrata?

Ella dice que tiene un total de 186 trabajadores en nómina de Notimex, incluida, claro, la misma Sanjuana. Lo que debía investigar el Ministerio Público es la contratación de 119 personas. Una de ellas es el tuitero Tito Zurita Carpio, con un sueldo de 17 mil 932 pesos, quien se ha dedicado a publicar videos en contra de periodistas que han exhibido el abuso de autoridad de Martínez.

Los delitos o las faltas que comete, no son investigadas por las autoridades judiciales, por instrucciones (como ella dice) del mismísimo inquilino de Palacio Nacional.

Bueno, ni como ayudar a Sanjuana. En una reunión con legisladores, el 18 de mayo pasado, como menciona el senador Castañón, el encargado del despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Valentín Martínez Garza, hizo del conocimiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que Notimex reporta una erogación por 1 millón 202 mil 040 pesos en servicios de telefonía celular.

¿No que el Presidente López Obrador había ordenado que se cancelaran los teléfonos celulares que usan directivos del gobierno de la Cuarta?

Una burla a la ley y la justicia. Que a mi no me vengan con que la ley es la ley y la justicia es la justicia, dice el clásico. Por eso ese sexenio se distinguirá en los abusos y excesos de la ilegalidad de políticos de Morena.

PODEROSOS CABALLEROS

ARA, ESTANCADO EN VENTAS: El feudo del viviendero Germán Ahumada, no tiene un crecimiento sostenido en número de casas vendidos a través de su empresa Ara. Aunque los ingresos, que es lo que les interesa, crecieron casi un 17%, la construcción está estancada. Venden menos, pero más caro.

VERACRUZ, UN CAOS: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de mal en peor, mantiene a cientos de enemigos políticos en la cárcel, por un delito que ya desapareció. Es el sojuzgamiento de los jueces a un político dictatorial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TELEFÓNICA: Con el liderazgo de Camilo Aya, Telefónica Movistar México, busca crear un ecosistema digital más seguro para niños y jóvenes. En una alianza con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para capacitar a la policía mexicana sobre aplicación de la ley en torno al abuso y explotación sexual de niños y adolescentes en línea. La capacitación al personal de las Fiscalías, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y miembros de la Guardia Nacional analizaron las nuevas modalidades del abuso sexual infantil en línea, los CyberTip reports y sus funciones, procesos jurídicos en casos de abuso y explotación sexual infantil, entre otros.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos