¿Democracia?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Nunca más vigente que ahora, la máxima que establece hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre.

Y es que Movimiento Regeneración Nacional fue creado como una exigencia de la vida democrática, tan vilipendiada a través de décadas de procesos electorales viciados y como respuesta a las necesidades de los electores y hasta de los partidos políticos.

La izquierda mexicana de la que provenía la mayoría de los militantes que dieron forma a Morena (la otra parte del PRI) había sido burlada en diversas ocasiones con eventuales fraudes, algunos reales, probados y otros simplemente de dichos.

Fraude se convirtió en una palabra genérica de cuanto proceso electoral tenía lugar en México, lo mismo de nivel nacional, que estatal, local o hasta partidista, sin importar el organismo político que lo realizara.

El propio presidente López Obrador dejó latente a los electores una frase: el que paga para llegar, llega para robar.

Todo ello es parte de la historia de la democracia nacional, la que se creyó se instauraría a partir del arribo de un nuevo gobierno, promovido por una mayoría aplastante que erradicó al viejo régimen, ése, cargado de promesas, abusos y saqueo de las arcas nacionales.

Sin embargo, es desde ese partido que llegó al poder con el respaldo de una ciudadanía ávida de un cambio prometido en campaña y que hasta el momento no se produce en donde las fallas se muestran una y otra vez.

En el aspecto de democracia son reiterativas las ausencias de la misma. La selección de candidatos a los principales cargos de elección popular, principalmente de gobernadores, Morena queda debiendo, se realizan mediante encuestas que no tienen rigor alguno y que los propios contendientes censuran por su fragilidad.

Esas mismas encuestas son las que se pretenden aplicar para encontrar al candidato que habrá de abanderar al partido en la contienda presidencial, lo que mueve a críticas de los propios aspirantes. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena y único pretendiente no avalado por el Ejecutivo federal, advierte que de realizarse la selección de candidato por el método de consulta no participaría por estar sumamente viciado y no creer en esta fórmula.

Sin embargo, la mayor confusión de la democracia por parte de Morena ocurrió el fin de semana pasado, en la selección de los consejeros nacionales del partido, donde prevalecieron las formas y métodos que tanto critica el partido en el poder.

Los excesos se presentaron en todos lados, las tan criticadas formas que aplicaba el otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional fueron revividas por Morena, con el acarreo de sufragantes. La compra de votos campeó por todos los centros de votación. La exposición de lo ocurrido en las largas filas fue mostrada por algunos miembros del propio partido.

El evento democrático convocado por Morena fue, simplemente, más de lo mismo que sucede cotidianamente desde hace muchas décadas y aunque se trate de un evento partidista, los es del partido dominante y da idea de lo que se viene en los siguientes comicios, ya que, si el partido gobernante lo usa en sus eventos internos, este se multiplicará hacia fuera.

Lo que queda claro es que la democracia en México es una tarea que queda pendiente de establecer, con todo y los dichos de unos y otros.

*****

¿Cuál será el castigo que deben aplicar los diputados de Morena a su pastor? Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional decidió excluir de la Comisión de Gobernación al diputado Vicente Onofre Vázquez por acudir a una cita con el presidente de dicha Comisión, Alejandro Moreno Cárdenas, boicoteado por los legisladores morenistas y a quien quieren relevar de cargo. La presencia de Onofre Vázquez dio el quórum necesario para realizar una reunión y evitar que el dirigente nacional fuese relevado. Sin embargo, hay quienes preguntan qué sanción corresponde al propio Mier que es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por diversos delitos, incluido el de lavado de dinero y evasión de impuestos por más de 400 millones de pesos… Lo anticipamos, el Partido Verde en el Estado de México sube sus momios, pero no para ganar la gubernatura del año próximo, sino para aumentar sus ganancias.

