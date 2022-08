Enrique Guzmán celebrará su reencuentro con el rock & roll en el Metropólitan

El próximo 28 de agosto

Cantará todos sus éxitos en el concierto denominado Chavos+Ruckos

Después de 30 años compartirá escenario con Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, entre otros

Isabel Violeta

Después de 30 años, el gran reencuentro de Enrique Guzmán con el Rock & Roll y sus más grandes exponentes tendrá efecto en el Teatro Metropólitan, donde el astro mexicano llegará para cantar sus éxitos con orquesta y coros, asimismo, compartirá el escenario con los mejores grupos del género como Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rockin Devils y Los Hermanos Carrión, todos bajo la conducción del maestro Benny Ibarra.

La cita para este gran concierto titulado Chavos+Ruckos es el próximo domingo 28 de agosto en el Teatro Metropólitan, por lo que algunos de los protagonistas del show se reunieron en conferencia de prensa para dar detalles al respecto.

Enrique Guzmán se dijo feliz de regresar a los escenarios con las canciones con las que se dio a conocer hace ya varias décadas. “Me hace muy feliz estar de nuevo en un concierto con estas canciones, porque tengo grandes recuerdos con mis compañeros, muchos de los que van a estar ese día en el Teatro Metropólitan y con quienes iniciamos este movimiento en México, porque antes de todos nosotros, no había rock roll en nuestro país, era algo de lo que no se hablaba”.

Al decirse orgulloso de ser parte de ese movimiento, agregó “quiero invitarlos a revivir esos recuerdos, porque rock & roll no había más que en las palabras de Elvis Presley y nosotros al hacerlo en español, se lo acercamos a todos los mexicanos y todos los latinos. Por eso todos estamos orgullosos de haber empezado con este género en México”.

El concierto dará inicio a las 17 horas, dado que cada grupo tendrá la oportunidad de mostrar sus canciones en el escenario, por lo que Enrique Guzmán dijo “es la primera vez que hacemos esto, por eso vamos a tratar de coordinarlo, de hacerlo dinámico. Y la verdad es que Benny (Ibarra) tiene ese gran talento de hacer amenos los momentos, mientras hay cambio de instrumentos, ecualizan los micrófonos, todos esos movimientos, Benny va a estar en el escenario conviviendo con la gente, para darle continuidad a lo que estaremos haciendo”.

Por su parte, Enrique Gou, productor del evento, comentó “además vamos a contar con la presencia de la Chicas A Go Go y todos estos maravillosos grupos que fueron una parte muy importante de la época dorada del rock & rol en español y que seguramente son parte de los recuerdos y de la nostalgia de muchas personas, porque ahora no solo la gente de esa época se enamoró de las canciones, sino que se fueron sumando las nuevas generaciones”.

En cuanto a la posible participación de Alberto Vázquez, el productor del evento dijo “no sabemos qué esté pasando con la salud de Alberto, se le invitó, pero no nos ha contestado, parece que sigue mal de Epoc, que no tiene nada que ver con el Covid-19, pero sí está enfermo”, a lo que Enrique Guzmán agregó “se le invitó y no se pudo, tampoco César Costa, pero ya veremos más adelante, no podemos estar todos, pues de lo contrario sería una caravana de horas y horas”.

Adelantaron que escucharemos temas como “Payasito”, “Tu voz”, “El rock de la cárcel”, entre otros que son parte inolvidable del repertorio de Enrique Guzmán, quien se limitó a hablar de este show y evitó todo cuestionamiento relacionado con su familia, por ejemplo, cuando se le cuestionó sobre su situación jurídica frente a la demanda interpuesta por su nieta Frida Sofia en su contra “esto es para avisarles que tenemos un concierto, si usted quiere meterse en cosas familiares, le contesto a usted directamente en persona, pero estamos todos y vamos a hablar de esto”.

En cuanto a su experiencia con el Covid-19, se dijo afortunado “estoy aquí para contarlo y puedo decir que no pasó de una gripe y tres días encerrado. Además de que saqué a mi esposa de mi cuarto, eso no me gustó mucho (risas) dime si no me voy a sentir afortunado”.

Sobre su posible participación en el homenaje de su exesposa la actriz Silvia Pinal, que tendrá efecto el 29 de agosto en el Palacio de Bellas Artes, aseguró, “tengo ganas de ir, pero no me han invitado, voy a ver si me cuelo (risas). Estoy muy contento porque tendrá un homenaje como se deben hacer las cosas, se le debe rendir homenaje al talento que tiene esta señora, que alguna vez fue madre de mis hijos, ahora todavía”.

El concierto de Enrique Guzmán y estas grandes estrellas del rock & roll se realizará el 28 de agosto en el Teatro Metropólitan, luego se presentarán el 19 de noviembre en Arena Monterrey y el 24 de noviembre en Teatro Telmex de Guadalajara, para luego ir a Torreón, Mérida y Villa Hermosa, cuyas fechas que se irán confirmando.