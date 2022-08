Presupuesto participativo

Para conocer si hubo irregularidades en el ejercicio del Presupuesto Participativo de las 16 alcaldías correspondiente a 2020 y 2021, el Congreso capitalino solicitó a la Contraloría General de la CDMX que les informe sobre las auditorías realizadas al PP.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa señaló que el deber como legisladores es vigilar y hacer valer los derechos de la ciudadanía y fortalecer ese lazo de confianza entre ciudadanía y autoridades, llamando a cuentas cuando así sea necesario y pugnando por la transparencia”.

Y es que la congresista refirió que como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana ha recibido diversas inconformidades, como la falta de transparencia en la ejecución de los recursos, retrasos en los plazos de realización de proyectos y la no ejecución de varias obras, entre otras irregularidades.

Bravo Espinoza presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para que el titular de la Contraloría, Juan José Serrano Mendoza, dé a conocer los resultados de las auditorías a cargo de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en las Alcaldías, las cuales se realizaron durante el segundo trimestre de 2022.

Explicó que el objetivo es que el Congreso local y la Comisión de Participación Ciudadana puedan conocer los resultados y alcances que tuvieron estas auditorías, con el propósito de brindarle a la ciudadanía información certera sobre el alcance que tuvo el Presupuesto Participativo de esos años, así como conocer los hallazgos que sirvan para proponer mejores prácticas. Destacó que el PP es un mecanismo democrático que involucra a los capitalinos en los procesos de desarrollo de sus comunidades, además de que tiene como propósito el uso eficiente de los recursos públicos. Si bien el PP genera una notable movilización de la sociedad y un cambio significativo en la gestión de los recursos públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios originarios, también es cierto que la Comisión que encabeza ha recibido diversas inconformidades.

Morena premia a “mapaches”

Las recientes elecciones internas dejaron al descubierto el verdadero “rostro cavernícola” de Morena, además de evidenciar que son “corruptos electorales”, señaló el diputado panista Federico Döring.

Lamentó que Morena premie a “mapaches” y “delincuentes electorales” como los que el reciente fin de semana protagonizaron actos vandálicos y violentos, y a quienes no se les debe permitir ser candidatos.

Sobre el tema, la diputada Daniela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, comentó que Morena le sigue apostando al acarreo y ejerce “violencia exagerada” en donde, incluso, había niñas y niños presentes. Para el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, Gonzalo Espina Miranda, el Instituto Nacional Electoral debe tomar nota de la forma en que se comporta Morena y sus militantes en CDMX.

Dice que por eso quieren desaparecer al INE, para que no exista un órgano de vigilancia que fiscalice y controle las elecciones y sean ejercicios en los que prevalezca la paz y el orden. Héctor Barrera Marmolejo, legislador también de Acción Nacional, mencionó que el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena con Tomás Pliego como operador clave, son “detestables” porque no respetan la participación ciudadana ni respetan a sus militantes. Reiteró que “Morena tiene gente cavernícola que opera a machetazos y queman lo que no les gusta”.

Para el diputado Luis Chavez García, no cabe duda que los morenos son perversos hasta con ellos mismos. Por ello pidió a la autoridad electoral, local y federal, atraer los delitos que cometieron los militantes de dicho partido y que los autores no sean tomados en cuenta para las próximas elecciones internas rumbo a 2024.

Van por ley de economía circular

El vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa que expide la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México para promover al máximo el aprovechamiento de los productos durante su ciclo de vida.

Debido a que nuestra ciudad se encuentra entre las entidades que más residuos generan, sólo después del Estado de México, Sesma Suárez consideró indispensable implementar un modelo eficaz de economía circular, no solo para aprovechar sustentablemente los recursos, sino para reducir los residuos, eliminando embalajes, empaques, envases y envolturas innecesarias y utilizando productos de materiales compostables o reciclables.

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

