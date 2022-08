México, país de los “doblados”

AFUERA Y ADENTRO-. Pensará que es exagerado colocar al país como de los “doblados”, le daré algunos datos de hechos oficiales y pronunciamientos de personajes públicos, extranjeros y mexicanos, o “cuasi mexicanos” y deduzca si hay o no razón para catalogarnos como tales.

Lo de cuasi mexicanos es sólo un decir, pues incluye a mexicanos no por nacimiento, sino por nacionalización, con los mimos derechos de nosotros los nativos, no sólo para ocupar puestos de primer nivel en este gobierno federal, sino hasta para enfundarse en la playera de la Selección Nacional de futbol, como ha sido desde la era Lavolpe hasta la de Martino.

EJEMPLOS-. A pocos meses de iniciado el ministerio de la Cuarta Transformación, vino el primer alegato legal cuando el pastor mayor de la misma designa a su amigo Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, FCE, cargo al que legalmente estaba impedido por ser de origen español, pero importó poco, pues para eso está la mayoría legislativa Morena.

Ésta hizo los vericuetos legales para que Taibo ll pudiera tomar posesión de la dirección Nacional del FCE. Al conocer la aprobación de su designación pregonó con su elegantísimo español clásico, “se las metimos doblada”, refiriéndose al “doblez” de los legisladores morenos, -pues la oposición se opuso”, ante el designio presidencial. Pero también se las metieron doblada a la mayoría de los intelectuales serios que se oponían a dicho nombramiento.

INTERNACIONAL-. En el campo internacional, hace dos semanas, el yerno del presidente Trump, -de cuyo nombre no quiero ni recordarlo y menos escribirlo-, palabras más palabras menos dijo que el gobierno de México “se dobló” desde el momento en que previo acuerdo con el presidente López Obrador, “un socialista que me cae bien”, diría Trump días después, aceptó militarizar las fronteras, del norte con primos y la del sur con mexicanos para frenar a centro y sudamericanos.

“DOBLADAS” DOMÉSTICAS-. Pero en este valle de Anáhuac y también valle de lágrimas, las “dobladas” están a la orden del día, -y no me refiero a las riquísimas quesadillas de todos los ingredientes, sabores y picosas o no- sino a la de diputados, jueces y ministros, “floreros” y, sobre todo, “corcholatas” en turismo electoral permanente, así lo nieguen y crean que les creemos.

Las “dobladas” del Poder Judicial se dan cuando se cambian sentencias, primero negadas y después revocadas para que el gobierno prosiga con sus caprichos, perdón con sus costosas obras prioritarias como el Tren Maya principalmente. También cuando las autoridades electorales superiores “suavizan” sentencias

Quienes no se “doblan”, funcionarios o instituciones, como el INE, son neoliberales o al servicio de los conservadores, reza el mañanero.

