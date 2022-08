¿“Alito” o Fernández Noroña?, uno de los dos quedará fuera de la Comisión de Gobernación

Al “destituir” al dirigente nacional del PRI, Alejando Moreno Cárdenas, como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y sus rémoras del PT y PVEM dejaron constancia, nuevamente, de la falta de respeto a las leyes y de que lo único que les importa es imponer su mayoría.

Encabezados por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña —que actúa como si fuera miembro distinguido de Morena— quien desde su época de dirigente de los deudores de la banca dejó constancia de no respetar leyes ni reglamentos, los legisladores oficialistas (Morena, PT y PVEM) convocaron a asamblea de la Comisión de Gobernación, de la cual no se comunicó a los diputados del bloque opositor (PAN, PRI y PRD) ni a Movimiento Ciudadano (MC) y allí, en reunión de amigos o de cómplices decidieron “destituir” al presidente de la misma, el priista Moreno Cárdenas, popularmente conocido como “Alito”, por el hecho de que se opuso a la reforma en materia de energía propuesta por el líder y guía moral de la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También pesaba sobre “Alito” la denuncia de que la mencionada Comisión de Gobernación no funcionaba, sin importar el hecho de que ese órgano legislativo estaba paralizado porque los propios legisladores de la llamada Cuarta Transformación se negaban a atender las convocatorias firmadas por el dirigente priista. En cuatro ocasiones, las sesiones no se pudieron realizar por falta de quórum, al no presentarse los miembros de las bancadas de Morena, PT y PVEM, que se negaban a trabajar bajo la conducción del que consideraban “traidor a la patria” por no respaldar los cambios deseados por el primer mandatario.

En sesión efectuada la tarde-noche del miércoles anterior, bajo el resguardo del personal de seguridad de la Cámara de Diputados y hasta un elemento de la Guardia Nacional, los 21 diputados de Morena, PVEM y PT de la referida Comisión de Gobernación acordaron en fast-track la destitución del priista Alejandro Moreno como presidente de esa instancia, debido a las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, “lavado” de dinero y violencia de género.

Los legisladores oficiales habían sido convocados con la finalidad de hacer una excitativa a la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro para cesar a “Alito”, pero al iniciarse el encuentro, el petista disfrazado de “moreno” Gerardo Fernández Noroña los sorprendió con la propuesta de votar la remoción del campechano.

La diputados olvidan que su principal

deber es hacer que se cumplan las leyes

“Es inaceptable que un compañero legislador tenga las conductas que ha mantenido (…). Es inaceptable que Alejandro Moreno presida la Comisión de Gobernación, eso no puede aceptarse, tolerarse y nuestro pueblo está harto de impunidad”, argumentó el legislador que se ha distinguido por violentar todas las normas y acuerdos, pero que siempre exige que los demás lo hagan. Por ejemplo, el mismo miércoles encabezó las protestas contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza por la “ofensa” de colocar la reproducción de una caricatura contra el presidente López Obrador por su propuesta de traspasar la conducción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, sobre el escudo nacional incrustado en la parte frontal de la tribuna para los legisladores que integran la Comisión Permanente. En muchas ocasiones, ese escudo y otros símbolos patrios han quedado ocultos durante las repetidas manifestaciones de los legisladores, como el mencionado Fernández Noroña cuando era oposición, pero que ahora, como parte del oficialismo, defiende con “patriotismo”, como lo hizo notar el propio Álvarez Icaza.

Pero más allá de cuestiones de forma, lo que más llama la atención es que los legisladores de Morena y sus satélites, nuevamente incurrieron en la grave falta de no respetar las leyes, a pesar de que son ellos los más comprometidos en defenderlas, pues se presume que son ellos los que las crean.

Al “derrocar” a Moreno Cárdenas, los diputados oficialistas encabezados por el referido Fernández Noroña “olvidaron”, por ejemplo, que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece:

“3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, garantizando que los Grupos Parlamentarios no pierdan la representación proporcional expresada en el Pleno en la conformación de las comisiones.

“4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados”.

Esto significa que los “golpistas” encabezados por el ahora impoluto Fernández Noroña se olvidaron que la facultad de nombrar —y eventualmente remover— a los directivos de las comisiones legislativas es la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias y que actualmente encabeza el priista Rubén Moreira.

Pero no sólo incurrieron en esa violación. También contraviene a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión el hecho de que estén presentes dentro del recinto legislativo miembros de la fuerza pública, pues como refieren las notas de los compañeros que informan de las actividades en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la sesión para “destituir” a “Alito” fue resguardada por al menos un elemento de la Guardia Nacional.

El artículo 12 de la mencionada Ley Orgánica establece con claridad que “los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

“El presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, el presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto.

Todavía más, el mismo precepto ordena que “ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios”.

Moreno Cárdenas no necesita abogados. Sus compañeros de la bancada del PRI se encargaron de inmediato de descalificar la maniobra de Morena y asociados, al calificar de “payasada” el intento de remover a “Alito” como presidente de la Comisión de Gobernación, además de señalar que la sesión para removerlo fue un “madruguete”, pues no se convocó a los legisladores de los partidos de oposición.

De hecho, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco -quien enfrenta problemas dentro de su partido- admitió que no es válida la “remoción” de “Alito”.

Mier anunció que la Junta de Coordinación Política, que él presidirá a partir de septiembre, resolverá el acuerdo que los diputados de su partido, con el respaldo de PT y PVEM, tomaron para “destituir” al dirigente nacional del PRI.

En esa eventual revisión de la forma como está integrada y presidida la Comisión de Gobernación se tendrá que revisar el hecho de que el promotor de la revuelta, Fernández Noroña, y la diputada del PVEM Itzel Alelí Domínguez habían sido dados de baja por la directiva que encabeza Moreno Cárdenas.

“Al acumular cuatro faltas durante el presente semestre, ambas bajas fueron notificadas a la Junta de Coordinación Política de manera detallada, consistente en las listas de asistencia, las listas de votación y las convocatorias correspondientes”, explicó el priista en un oficio dirigido al órgano de gobierno.

