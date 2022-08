Detectan en 2 provincias de China nuevo virus llamado Langya

Ya ha infectado a decenas de personas

Un nuevo virus de origen animal, bautizado como Langya, ha infectado a decenas de personas en China, según científicos, pero descartan, por el momento, el riesgo de transmisión entre seres humanos. El virus Langya Henipavirus (LayV) provoca síntomas como fiebre, cansancio, tos, náuseas y dolor de cabeza.

Los científicos piensan que la musaraña, un pequeño mamífero con un hocico puntiagudo, podría ser el animal que transmitió el virus a los humanos.

Según un informe publicado a principios de agosto por el New England Journal of Medicine (NEJM), una importante revista médica estadounidense, 35 personas se infectaron en China. Los pacientes, en su mayoría agricultores, no tuvieron ni “contacto estrecho” ni “exposición común” a un patógeno, según el estudio, lo que supone una infección “esporádica” en humanos. Algunos desarrollaron anomalías en las células sanguíneas. Otros experimentaron un deterioro de la función hepática y renal, según el informe.

Langya se detectó por primera vez en 2018, pero fue identificado formalmente recientemente. Los científicos consideran prematuro pronunciarse sobre la posibilidad de transmisión del virus de persona a persona, dado el escaso número de casos.

Según los investigadores de China, Singapur y Australia que contribuyeron al informe, es necesario seguir investigando para comprender mejor las enfermedades asociadas al virus.

Hasta ahora no se han registrado casos graves o mortales de Langya, según declaró al Global Times la viróloga Linfa Wang, de la Facultad de Medicina Duke-NUS de Singapur, una de las autoras del informe. Los henipavirus pueden causar enfermedades graves en animales y humanos y están clasificados como virus de nivel de bioseguridad 4 con tasas de letalidad de entre el 40 y el 75 por ciento, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).