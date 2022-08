Alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, indiferente ante necesidades del pueblo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Su gestión en Isla Mujeres se oscurece más, ante desaparición de joven

Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, se enfrenta a un caso más de impunidad, irregularidades e indiferencia, pues desde la desaparición de Fernanda Cayetana, se ha mostrado ajena al dolor de su madre, quien desesperada busca apoyo por parte de las autoridades para localizar a la joven. Lastimosamente sólo ha recibido, hasta ahora, largas y amenazas.

Y es que, hay que recordar que, en lo que va de su administración, la alcaldesa ha enfrentado diversos problemas, entre ellos la inconformidad y enfrentamientos con la Policía Municipal, desde que trajo un mando desde Michoacán y quien ha sido acusado de maltratar al personal de forma injustificada. Razón por la cual, los elementos de la corporación han protagonizado diversas manifestaciones, que, ante la falta de justicia, los lleva a ejercer mal su cargo.

Denuncian que Gómez Ricalde ha hecho oídos sordos y que no ha sabido conducir a la autoridad, asimismo, se refiere que a la gente que solicita cualquier tipo de apoyo, les exige que no hagan pública sus demandas, que no hagan escándalo, como en el caso de la joven desaparecida Fernanda Cayetana, a cuya familia le pidió no seguir hablando con los medios, cuando posiblemente, la difusión de esta información podría llevar más rápidamente al paradero de la mujer en cuestión.

El caso de la alcaldesa de Isla Mujeres no es aislado

Desafortunadamente el de Atenea, no es un caso aislado, pues las denuncias ciudadanas en diferentes municipios son parecidas, en cuando al desempeño de los alcaldes, ya que hay testimonios en redes sociales que una vez que ganan el cargo, se encierran en una esfera de cristal y no hay diálogo con sus gobernados, cuando son ellos quienes pagan sus salarios.

Gómez Ricalde tiene muchas quejas en contra y el enojo de la gente es que no habla con la población, pues se trata de una alcaldesa “fifí” que sólo habló con la gente para buscar el voto, pero una vez que llegó en el poder dejó de tener comunicación con el pueblo, ya no baja del cielo, al sentirse iluminada; y mientras la población manifiesta sus inconformidades, ella responde de forma prepotente. Es una servidora pública, pero no se comporta así.

Tardía respuesta a familia de desaparecida

La menor Fernanda Cayetana desapareció el 21 de julio en Isla Mujeres y tuvieron que pasar hasta 15 días para que la alcaldesa acudiera a entrevistarse con la familia de adolescente de 12 años de edad, quien trabajaba lavando trastes en una taquería de Rancho Viejo y que hasta hoy no se sabe de su paradero.

Lamentablemente, la respuesta de la presidenta municipal a los familiares de la niña no fue la esperada, pues les sugirió que ya no hablaran con los medios de comunicación, argumentando que eso “entorpece el caso”, lo cual despertó el descontento, no sólo de la familia y de los propios medios, sino de la población en general.

Desde la desaparición de Fernanda, la familia hizo un llamado urgente a las autoridades para agilizar su búsqueda, no obstante, al no encontrar una respuesta, los padres de la niña, junto con vecinos, emprendieron su propia investigación, incluso, realizaron una manifestación, en la glorieta El Ceviche, en la avenida Tulum de Cancún y en las instalaciones de la Vice Fiscalía.

En ese marco, diversas corporaciones encabezadas por la Fiscalía del estado han realizado operativos para tratar de dar con Fernanda, pero tampoco han tenido resultado, mientras Deysi Blanco, madre de la niña, denunció que cuando repartía volantes con sus vecinos, fue abordada por unos sujetos que la amenazaron e intentaron llevársela a la fuerza para que dejara prácticamente de presionar a las autoridades.

Ella relató que los volantes contaban con la fotografía de su hija y que los repartía en la zona donde desapareció, no obstante, llegó una combi blanca, con dos hombres encapuchados y uno de ellos le dijo que si quería ver de nuevo a la niña debía retirar la denuncia interpuesta ante las autoridades.

Las advertencias de la presidenta municipal

Tras esta ola de incidentes, Atenea Gómez Ricalde acudió con la familia de la menor, pero lo hizo acompañada de un grupo de por lo menos cinco empleados, presuntamente para ofrecer asesoría jurídica y emocional, pero trascendió que la edil “advirtió” a la familia de Fernanda que ya no hablara con la prensa, pues argumentó que esas declaraciones provocaron que las autoridades perdieran rastro del presunto sospechoso, lo cual no tiene mucho sentido.

Se dice que Marcos N., taquero y principal sospechoso de la desaparición de Fernanda Cayetana, huyó de la casa del familiar donde se informó a las autoridades que podían localizarlo, esto tras la advertencia en medios de comunicación.

Marcos N. fue captado por las cámaras de C5 el día de la desaparición de la niña, cuando a bordo de su automóvil se enfiló hacia la avenida Galaxias del Sol y desapareció. De forma tardía, las autoridades ministeriales se llevaron más de una semana en obtener una orden de aprehensión en contra el sujeto y ahora, aunque catearon el domicilio donde presuntamente se encontraba, ya había desaparecido y hasta hoy se encuentra prófugo. Pero es realmente culpa de las advertencias en los medios de comunicación o de la reacción lenta de las autoridades.

Pero algo es claro, no fue sino hasta que la familia de Fernanda y los medios de comunicación ejercieron presión, cuando las autoridades decidieron poner mayor atención al caso, antes no, antes Atenea hizo caso omiso, negaron el apoyo, antes incluso de su llegada a la administración de Isla mujeres, la situación era la misma, oídos sordos al pueblo, en su momento, con Juan Carrillo, y hoy con Gómez Ricalde.

Recuperación económica no llega a todos: Anpec

Por otra parte, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), declaró que Quintana Roo es un mercado que por su geografía registra los precios de los productos más caros que en otros territorios del país, especialmente en sus islas, donde la inflación es más remarcada.

Según el líder de los comerciantes, en Quintana Roo se sufre el remanente de la crisis que se tuvo por la caída del turismo durante los primeros meses de pandemia y a la avanzada de la inseguridad que impactan en la imagen de sus destinos turísticos.

“¿Cuál es el comportamiento del estado de Quintana Roo?, se presenta con mayor inflación, incluso el mercado no está debidamente abastecido en algunos casos, hay escasez de productos en las islas, ha habido momentos de más escasez que otros y, en general, se está haciendo esfuerzo por reactivarse”, manifestó Cuauhtémoc Rivera.

Y si bien, reconoció que se ha tenido cierta calma en temas de inseguridad, luego se suma también la llegada del sargazo, lo que complica más la recuperación económica de algunos, como en este caso de los pequeños comerciantes. “No ha habido una reactivación en la economía de todos, esto se refleja en la inflación muy elevada, registramos un consumo bajo como en todo el país y, particularmente, en algunas zonas”, dijo.

Asimismo, dio a conocer los resultados de la 17 Encuesta Inflación y Desabasto, realizada por Anpec, levantamiento que tuvo lugar durante la segunda quincena de octubre de 2021 en 32 estados de la República, que reveló que la percepción de la población es que la inflación continuará en lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, dice, ha provocado un cambio en los hábitos de consumo en las familias mexicanas, que han dejado de gastar en algunos productos y los han reemplazado por otros a fin de mantener sanas sus finanzas. Es decir, que “han abandonado marcas de su preferencia y tienden a hacer compras genéricas y a granel. El ticket promedio de compra por visita a establecimientos afiliados a la Anpec cayó de octubre de 2021 a julio del 2022, pues antes era de entre 100 y 150 pesos, y ahora de 50 a 100 pesos, lo que representa una baja en el consumo de hasta 50 por ciento”, dijo.

Y añadió: “Las ventas han caído en más de 8 por ciento en lo que va del año y en lo que va de la pandemia un 30 por ciento… el consumo ha bajado a la par de que la gente sigue pidiendo fiado porque hay días que no alcanza para la canasta básica”, agregó.

Los productos que dejaron de comprarse en mayor medida son los enlatados, el huevo, botanas, dulcería y lácteos.

