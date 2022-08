Gran éxito de Los Recoditos en su regreso a Guatemala

No bastó una sola fecha

Más de 12 mil personas en solo su primera presentación

Con gran éxito y mucha emoción por parte de los fans y de los Recoditos, la Banda regresó a Guatemala para presentarse en dos de los lugares más importantes de este país.

Fue el viernes 12 que la Banda Los Recoditos tuvo su primera presentación en Chiquimula después de ausentarse por la pandemia de su público guatemalteco quien ya los esperaba con ansias, reuniendo así en este primer concierto a más de 12,000 personas que no dejaron de cantar y bailar todos y cada uno de los éxitos de la banda como, Ando Bien Pedo, Me Sobrabas Tú, Mi Último Deseó, La Escuelita, Hasta Que Salga El Sol, y su más reciente sencillo, Fuerte No Soy.

Pero una sola fecha no era suficiente para sus fans de esta ciudad en Centroamérica, por lo que el sábado 13, llegaron a Xela, donde dias previos al evento ya tenían sold out en el centro cultural de esta la segunda ciudad más importante de Guatemala después de la capital.

Sin duda alguna el regreso de Banda Los Recoditos a Guatemala fue todo un éxito, los guatemaltecos los recibieron con los brazos abiertos y todas las ganas de escucharlos y demostrarles el cariño que les tienen.

La banda por su lado regresó feliz y satisfecha de haberse entregado en cuerpo y alma a sus fans y esperan poder regresar muy pronto.