Ambientalistas afirman que es un riesgo para especies

A casi una semana de que fueron superadas las trabas judiciales que presentaba el Tren Maya en su Tramo 5, la reacción de los ambientalistas ha llegado, por lo menos de los que pertenecen a Greenpeace, quienes han asegurado que la MIA-R del Tren Maya Tramo 5 norte debe ser negada por presentar, presuntamente, información falsa y representar un riesgo para las especies en la NOM-59, además de que viola la ley.

A través de un comunicado, expusieron sus puntos y demandas a resolver por las autoridades, a quienes exigen que les escuchen.

“Fonatur viola nuevamente el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), al iniciar las obras, previo al ingreso de la MIA-R; existe evidencia satelital y del sitio, en las que se muestran que las actividades del proyecto ya fueron iniciadas”, refiere el documento.

Asimismo, destacan que al igual que con el Tramo 5 sur, en el Tramo norte no se cuenta con la MIA-R aprobada, “no existen medidas de prevención, mitigación, compensación y sus respectivos programas ambientales verificados y validados por la autoridad ambiental. Así, Fonatur atenta contra el Artículo 4to. Constitucional y contra el derecho humano a un medio ambiente sano. Además, incurre en incumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya que al no realizar una evaluación ambiental mínima y necesaria no se cumple con el principio precautorio”, aseguran.

Señalan que se han violado los instrumentos de ordenamiento ecológico, desde el Programa de Ordenamiento General del Territorio, Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe, Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez (Cancún), Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen. Así como Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, pues Fonatur niega la presencia de comunidades indígenas, aun cuando, de acuerdo a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, en el municipio de Solidaridad se encuentran 75 localidades indígenas y en el municipio de Benito Juárez, 123.

Que hay información errónea

Adicionalmente, en el análisis técnico de la MIA-R realizado por expertos independientes para Greenpeace México, se revela, según los ambientalistas, que Fonatur presenta información errónea al señalar que no identificó corredores biológicos, siendo, tan sólo un ejemplo, que el área del proyecto es de importancia para la conservación del jaguar.

“El proyecto tendrá un grave impacto en la fragmentación del hábitat, el cual no fue cuantificado; y la mitigación no fue evaluada por la promovente. Los pasos de fauna que propone Fonatur para promover la conectividad del paisaje no se encuentran respaldados por ningún estudio que justifique su ubicación, dimensiones o tipo, por lo que resulta imprecisa y cuestionable su efectividad”, se lee en el análisis.

También denunciaron que no se incluyen estudios hidrológicos ni los estudios de mecánica de suelos que garanticen la presencia o ausencia de cavernas, secas o inundables y en consecuencia no presenta un programa de monitoreo del mismo “Incluso Fonatur se contradice al mencionar que no hay riesgo de colapso por karsticidad, sin embargo, más adelante en el documento menciona que ‘existen antecedentes de colapsos en superficie, en relación con vías de comunicación’, en específico en la carretera entre Cancún y Tulum entre el km 307+650 y en el km 265+500”, acusan los ambientalistas.

Y concluyen que “los estudios hasta el momento no son suficientes para poder decretar que el proyecto está libre de riesgos y además no hay suficientes elementos que la Semarnat pueda evaluar como para poder considerar el proyecto como viable en el factor de seguridad y ambiental y por ende autorizar el trámite en materia de impacto ambiental”, esto a decir de Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México.

De tal manera, que los miembros de Greenpeace exigen que la MIA-R Tramo 5 norte sea negada, de acuerdo al artículo 35 fracción III de la LGEEPA porque contraviene lo establecido a la misma. Y exhortan a la SEMARNAT a hacer valer la ley deteniendo de manera definitiva la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que consideran ilegal.

Obras llegan a la tierra de los cenotes

Integrantes del colectivo Bejil-Ha denunciaron, a través de sus redes sociales, que las obras del Tren Maya han llegado a Chemuyil, una población al sur de la Riviera Maya donde habita un grupo de jóvenes, conocidos como los guardianes de los cenotes. Lo lamentable de esta situación, dicen, es que no se hizo una consulta previa a la población ni se presentaron los estudios correspondientes para llevar a cabo la construcción.

“De la noche a la mañana el trazo del Tren Maya alcanzó al tercer sistema de cenotes más grande del mundo, conocido por los pobladores como K’oox Baal, que tiene una distancia de 102 kilómetros y dónde están más de 57 cenotes. Es decir, lo que hace unos días era selva y hogar de muchos animales hoy es simplemente un engranaje del Tren Maya. Nunca nadie nos consultó si la gente del pueblo estaba de acuerdo, no se hicieron los estudios correspondientes, si bien es un proyecto de primer mundo, la realidad es que debido al suelo kárstico y todos los cenotes que hay en él, en México no es seguro hacerlo”, escribió el colectivo en su cuenta de Instagram, donde cientos de usuarios ya les brindan apoyo.

En Chemuyil, los 16 guardianes de los cenotes esperaban ser consultados por el Tren Maya”, pues ellos en su momento se organizaron para recuperar y preservar los cenotes que hasta hace seis años estaban repletos de basura, no obstante, fue algo que no sucedió, de tal manera que al realizar obras del tren maya, su trabajo de preservación fue arrasado.

Hay que recordar que las seis suspensiones provisionales contra la obra fueron retiradas por lo que, la construcción del Tren Maya avanzó y continuó a lo largo de siete kilómetros selva adentro hasta llegar a Chemuyil, donde esta semana, los guardianes de los cenotes grabaron un par de videos y tomaron fotografías para demostrar la gran afectación que se provocó en la región.

Se observa a un miembro de este colectivo explicando “en el punto donde nos encontramos grabando, hasta hace unos días, como damos recorridos muy cerca de aquí, era selva y de la noche a la mañana devastaron completamente todo y todo fue muy muy rápido. Tan rápido que la gente de Chemuyil podría decir que ni siquiera la mitad lo saben”. dijo.

Concluyó que “aquí hay una gran cantidad de agua y todo esto es un suelo kárstico dónde hay muchísimos y demasiados cenotes. Para mí la gran pregunta es ¿vamos a poner en riesgo toda esta gran cantidad de agua que hay y que somos afortunados y privilegiados de tener aquí en Quintana Roo en la Península de Yucatán? Porque también no sólo es hablar de agua, también es hablar de toda la fauna. También es hablar de los cenotes, de las cuevas, y también es hablar de todo nuestro patrimonio como mexicanos”.

AMLO supervisa construcción de vagones

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobierno estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las instalaciones de la empresa Alstom, encargada de construir los vagones del Tren Maya, en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

