Critica AMLO la forma en cómo se integró el CDE de Morena en Quintana Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

“El nepotismo dentro la política es una lacra que se debe extirpar”

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el reportero Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún; Frecuencia CAD y EsAhoraAm.com, desde Querétaro, le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la integración del nuevo Comité Directivo Estatal de Morena en Quintana Roo.

Aquí el texto íntegro de la pregunta y respuesta:

Señor Presidente, ¿qué opina del nepotismo que existe dentro de la política en México? Y se lo pregunto por lo que ocurrió ayer, domingo, en el caso de Morena de Quintana Roo, donde se eligieron a los nuevos directivos, pero tres de los integrantes son esposos o parejas de los presidentes municipales de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón Pompeyo. No sé qué opine al respecto, sobre el tema del nepotismo en general, Presidente.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Bueno, ya saben cuál es mi opinión, aquí lo he expresado, pienso que son lacras de la política del viejo régimen que se tienen que ir borrando, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política, pero son procesos que llevan tiempo porque se arraigaron mucho.

Estuvimos a punto de que las esposas de gobernadores, de presidentes, actuaran como candidatas y llegaran a ocupar cargos. Y se puede decir: ‘Bueno, tienen derecho, porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. ¿Por qué ellos no?’

Pues no, porque es inmoral, puede ser legal, pero no es moral, y la política es un imperativo ético. Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo, por mi investidura, por lo que represento, eso no es ético.

Aclaro porque, si no, no me va a ir bien, de que Beatriz está dedicada a otras actividades, ella es muy feliz como maestra, como investigadora, no aceptó ser primera dama. Ahora sí que, como diría el juez Montielito, ‘cambia de ejemplo’.

Pero no debe de haber nepotismo. No conozco lo que me estás planteando, si es cierto, cómo se dieron las cosas, pero aun cuando sea legal, en los partidos es una mala costumbre de meter a los familiares, esposos, esposas, hijos, y eso no está bien porque no hay equidad; claro que la señora o el señor de una mujer o de un hombre dedicado a la función pública o a la política tiene ventajas, es el esposo de la diputada, es la esposa del diputado. Pero, bueno, esa es mi opinión.

Interlocutor: Gracias, señor Presidente.

Reforma integral del ISSSTE

En un segundo tema, señor Presidente, en diciembre pasado le señalé el daño patrimonial que existe al ISSSTE por le subregistro de cuotas de mandos medios y superiores, y que en la ley del ISSSTE, en el artículo 42, dice que el seguro de salud se financiará con las cuotas. Por ejemplo, el sueldo de los… Se lo señalé, el sueldo base, por ejemplo, de un subdirector, el nivel más alto de un subdirector, el sueldo base es de nueve mil pesos, pero ya con la compensación garantizada está alrededor de los 52 mil pesos, es su salario, pero al momento de jubilarse se jubila con nueve mil pesos.

Ya se lo había comentado, incluso usted le pidió a Zenteno, el director del ISSSTE, que hiciera un análisis para hacer un esquema progresivo de mejorar las prestaciones o la jubilación de estos mandos. No sé si ya le entregó algo al respecto el director del ISSSTE sobre ese tema.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Estamos trabajando en toda una reforma del ISSSTE, completa, porque queremos dejar un buen sistema de atención a los trabajadores al servicio del Estado, tanto activos como jubilados.

Y el ISSSTE estaba en una situación, y sigue estando, deplorable. Y hay un equipo de trabajo para mejorar la situación en el ISSSTE, por completo. Estamos avanzando para garantizar el derecho a la salud a los que no tienen seguridad social, es un compromiso que tenemos, que el año próximo vamos a tener un sistema público de salud de primer orden, de los mejores del mundo para la población abierta, es decir, universal, para todos, estamos trabajando en eso.

Ya les he explicado de que se están rehabilitando centros de salud, hospitales, se están equipando, estamos abasteciendo con medicamentos los centros de salud, los hospitales.

Ya está en proceso la contratación de personal médico.

Estamos resolviendo el déficit de médicos que hay en el país, en especial de médicos con alguna especialidad, especialistas, que es en lo que hay más déficit, pero estamos avanzando, estoy satisfecho con lo que se está haciendo.

Ya llevamos tres estados que estamos casi el 100, Tlaxcala, Colima y Nayarit, y ya se están haciendo los levantamientos y se está trabajando en tres más, y así para el año próximo vamos a tener ya el sistema completo de salud pública, universal y gratuito. Ya todas las secciones de hemodiálisis, por ejemplo, ya son gratuitas, pero nos falta, nos va a llevar algún tiempo.

Y luego el ISSSTE, que ya lo estamos atendiendo, porque de los sistemas de seguridad social es el que estaba más abandonado, más privatizado, es como regresarlo a lo público, porque lo habían privatizado, nada más quedaba el nombre y el cascaron administrativo, porque hasta los edificios estaban privatizados, laboratorios; todos los servicios integrales de salud, subvencionados, subcontratados, y ahora lo que queremos es mejorar los servicios médicos en el ISSSTE y tener todos los medicamentos y que no falten los servicios, y en eso estamos trabajando.

Y mucha corrupción, mucha corrupción. La verdad es que estaba podrido todo. Dicen mis adversarios, yo llevo cuatro años o cerca de cuatro años que todavía le sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Eso fue una tragedia, es que acabaron, se esmeraron en destruir al país.

Nada más porque el pueblo de México es mucha pieza y tiene nuestro país muchos recursos naturales, y sobre todo un pueblo bueno, trabajador, y por eso estamos sacando a México de la decadencia, pero nunca en la historia del país, nunca en la historia del país se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal, nada más tenían como propósito robar. El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una camarilla de una banda de malhechores, todo era:

—A ver qué negocio hacemos, bisnes, en qué me vas ayudar. ¿Estás vendiendo? ¿Estás comprando? Quiero estar ahí en ese negocio, quiero vender computadoras.

—Oye, pero tú no sabes de eso.

—No importa, constituyo la empresa y busco por ahí un técnico, pero te tengo a ti, que eres mi amigo, jugamos canicas juntos y ahora que estás, ayúdame.

Y así todo, y se veía normal.

Entonces eso es lo que nos está ayudando mucho, porque sí es una inmoralidad, una descomposición enajenante, pero al mismo tiempo, imagínense cuánto nos hemos ahorrado al cortar de tajo con todo eso

La fórmula ha funcionado muy bien: si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo y el presupuesto rinde, y no hay que aumentar impuestos y no hay que declarar gasolinazos y no hay que endeudar al país, y se entrega todo lo que se ahorra a los más necesitados.

Ahora que voy a informar, ya voy a decir que se redujo la brecha de desigualdad desde que estamos, a pesar de la pandemia. Ya los de abajo no son los perdedores, como era siempre. Los de abajo, no quiere decir que ya salieron de pobres, pero ya no se siguen empobreciendo, y eso es por no permitir la corrupción y por lograr una mejor distribución del ingreso, del presupuesto, de la riqueza.

¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se distribuye mejor el ingreso?

Pues aumentando los salarios, destinando el presupuesto a los pobres, evitando la corrupción. La corrupción es la causa principal —no hay que olvidarlo, esto para los jóvenes— la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país. La deshonestidad de los gobernantes es lo que ha dado al traste con todo.

Entonces, por eso sí vamos a seguir apoyando a toda la gente, y nos va a alcanzar en el caso de la salud para que el que se enferme, sin importar su condición económica, tenga posibilidad de curarse, de que le hagan todos sus estudios, que le entreguen todos sus medicamentos de manera gratuita, y que sea un servicio de calidad.

Y tenemos el presupuesto, y es muy claro cómo hay nueve mil plazas de especialistas y sólo se han ocupado 500. Y cuando decimos que tenemos nueve mil plazas es que tenemos el presupuesto para las nueve mil plazas, pero el problema es que durante todo el periodo neoliberal no se formaron especialistas.

Y todavía hay quienes defienden eso. Está bien, cada quien es libre y no podemos pensar igual todos, pero esto es importante que se sepa, porque fueron de las barbaridades que se cometieron mientras se saqueaba al país, y los medios de información, con honrosas excepciones, callaban como momias y se dedicaban a aplaudir como vasallos, a quemar incienso a los gobernantes.

Por eso sí vamos a lo del ISSSTE a fondo, ya estamos en eso, yo espero que en poco tiempo les podamos dar ya los informes. Así como los martes se está informando sobre el sistema de salud que está integrando para la atención a la población abierta, así en el caso del Issste, vamos a ir avanzando.

Libertad sindical

Interlocutor: También, bueno, en el ISSSTE ha ocurrido que no hay las mismas condiciones de libertad sindical con los sindicatos minoritarios, como le he señalado en otras ocasiones de otros sindicatos, y ya ocurre lo mismo aquí en el ISSSTE.

Incluso ya tengo la evidencia de una denuncia en el OIC contra Pedro Zenteno por violar los derechos sindicales de tres mil agremiados a este sindicato minoritario. Ojalá puedan tomar atención en esto. Porque ya le he señalado varios: este sindicato minoritario, Pemex, incluso hasta Nacional Monte de Piedad. Normalmente como que es una práctica común contra los sindicatos minoritarios.

Respeto a derechos

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, hay que ir viendo que se cumpla la ley laboral y que haya democracia al interior de los sindicatos, y que se respete el derecho que tienen los trabajadores a organizarse y a defenderse. Es un proceso y depende mucho de los trabajadores, y se va avanzando.

En el caso de estos cambios en salud, lo cierto es que están ayudando todos los sindicatos de la salud: el sindicato del Seguro Social, los del ISSSTE, los sindicatos de salud, todos están ayudando. Entre otras cosas, porque se está beneficiando a los trabajadores; ya se empezó a basificar a los trabajadores del sector Salud que llevaban 10, 15, 20 años trabajando como eventuales o por contrato, y se les está basificando.

Estos tres estados a los que hice mención, donde ya de manera integral han mejorado los servicios, Tlaxcala, Colima y Nayarit, ya prácticamente todos están siendo basificados, todos los trabajadores del sector salud.

Interlocutor: ¿Va a recorrer hospitales del ISSSTE también? Ya ve que antes de la pandemia empezó a recorrer hospitales del IMSS, pero no ha recorrido hospitales del ISSSTE.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y estamos en ese proceso, hay un equipo para eso. Es más, no sólo están trabajando los responsables del sector Salud y del ISSSTE; le pedí a la secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Icela Rodríguez, que en el caso del ISSSTE también participara en el equipo.

¿Qué está sucediendo?

Se están venciendo contratos de los famosos servicios integrales y ya no queremos renovarlos, ya queremos que ya pertenezcan al ISSSTE y que se acabe con la privatización. Es una recuperación, es como nacionalizar, volver otra vez lo que era público y se volvió privado a lo público.

Pero hay presiones fuertísimas, por los intereses, porque detrás de los prestadores de estos servicios están políticos; incluso, gente que trabajó en altos niveles en el ISSSTE y que incluso tienen fuerza al interior del ISSSTE.

Yo recuerdo cuando empezamos con los procesos de renovación de estos servicios me echaban la culpa a mí de todo. Iba un paciente y no lo atendían, ‘es que no tenemos equipos, no tenemos medicina, ya ve que el presidente canceló los presupuestos’. No en todos los casos.

Ahora que hablaban del aeropuerto, lo mismo, como había ahí intereses que controlaban todo, entra la Secretaría de Marina a poner orden y empiezan las colas, ‘no, pues ya no hay personal, se los llevaron a todos allá al aeropuerto Felipe Ángeles y por eso’.

Y no hay personal, para hablar en plata, en las aerolíneas. No es un asunto de aduanas, no es un asunto que tenga que ver con la administración del aeropuerto, todo eso se fue corrigiendo porque estamos atentos.

¿Saben que se informó el viernes sobre seguridad y en el informe del secretario de Marina se dio a conocer que en el mes no se ha perdido en el aeropuerto de la Ciudad de México una sola maleta Seguramente los leyeron ustedes, ¿no? en el Reforma o en el Excelsior o en El Universal, o se dijo en Televisa o en Azteca.

Entonces, ahí vamos, pero se tiene que seguir avanzando, enfrentando obstáculos, pero avanzando.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com