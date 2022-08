Pese a panel en T-MEC, México no cambiará postura energética: AMLO

Ninguna ruptura con el tratado ni con Estados Unidos

Cuestiona el Presidente que un país quiera acomodar las leyes de otra nación a su gusto

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que aunque el diferendo que mantienen Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado Comercial con México pase a un panel de resolución de controversias, su gobierno no cambiará su postura sobre la política energética.

En su mañanera, el mandatario federal afirmó que no existen razones para que sus socios comerciales hayan pedido consultas sobre los alcances de la Ley sobre la Industria Eléctrica pues se estableció desde las bases del T-MEC la soberanía nacional sobre los recursos energéticos.

“Solicitar que cumplan ese compromiso a exigir que modifiquen sus leyes, y que las hagan como nos conviene a nosotros, pues no, somos países soberanos, entonces cómo vamos a cambiar nuestras leyes, además, fue un acuerdo en el tratado. En materia energética es la nación la que tiene el dominio de esos bienes en México, ojalá y cambien de parecer porque aunque se vaya a un panel, no hay razón”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Cuestionado sobre la estrategia que su administración implementaría ante un eventual panel con Estados Unidos y Canadá, López Obrador desestimó esta posibilidad al afirmar que las relaciones con su homólogo estadounidense, Joe Biden, son buenas y la economía y comercio con su país están ampliamente relacionadas.

“(La estrategia va a) Seguir igual, sin problema, la inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen, no hay ningún problema”, sostuvo.

“No, no, no, no existe ninguna posibilidad, porque hay una relación buena, de respeto, siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite, yo no digo mentiras, de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respecto a nuestra soberanía, pero hay otra cosa y ojalá los del Reforma y sus analistas vayan tomando en consideración”, dijo.

El presidente señaló que se ha hecho un esfuerzo para atender a empresas estadounidenses.

Ejemplo de lo anterior, dijo, sucedió hace algunas semanas cuando recibió a 19 representantes de firmas de esa nación y con 17 se llegó a acuerdos en la materia.

Llevar Internet gratuito a todo el país será “una gran revolución”: AMLO

Llevar internet gratuito a todos los rincones del país, incluidas las comunidades más apartadas y vulnerables “va a ser una gran revolución, algo excepcional”, indicó el presidente López Obrador.

Esto se daría, enfatizó, gracias a que el Estado mexicano adquirió 61 por ciento de las acciones de la empres Altán Redes, que se vinculará con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en particular su nueva filial Internet para Todos, en ese propósito, para lo que se montarán 5 mil antenas en todo el territorio nacional para ampliar la cobertura.

Remarcó que en el sexenio pasado se creó esa compañía privada planteándose el mismo objetivo, sin embargo fracasó debido a que en niveles directivos se daban excesos, como altos salarios de hasta 500 mil pesos, que la llevaron a la quiebra.

El titular del Ejecutivo federal recordó que su administración no sólo asumirá el adeudo en la banca de desarrollo, sino que ha hecho una aportación adicional a fin de tener el 61 por ciento de las acciones de Altán-Redes con la idea de llevar el internet a todo el país. En ocasiones anteriores ha dicho que para esto se invertirán 30 mil millones de pesos.

“En este caso ¿por qué intervenimos? Porque queremos que se comunique el país con internet y si no lo hacemos nosotros, si no lo hace el Estado, no lo van a hacer las empresas particulares, es el ejemplo que repito y repito de la industria eléctrica, de cómo el presidente (Adolfo) López Mateos toma la decisión de nacionalizar las empresas eléctricas particulares, porque si no no se hubiesen electrificado los pueblos”. Y destacó que hoy en día 99.6 por ciento de la población del país cuenta con servicio de energía eléctrica.

Altán, agregó, no llega a la llamada última milla, tiene actualmente un alcance de red para 70 por ciento de la población. “Hasta ahí llegó y no llega a los pueblos más apartados. Ahora se van a lograr las dos cosas: se va a ampliar la red de Altan porque la CFE ya tienen una nueva filial que se llama Internet para Todos y con esta filial y con toda la experiencia de la CFE, de los trabajadores, se va a ampliar la red de Altan. Estamos calculando que vamos a llegar a 80 por ciento. Ya cambió la administración, ya no hay esos suelos de 500 mil pesos, ya no hay esos excesos, ya está bien administrado Altan”.

El mandatario federal indicó que la idea es ampliar e invertir en la red de Internet, para lo que se montarán 5 mil antenas en todo el país para ampliar la cobertura. “Se va a llevar a cabo un acuerdo entre CFE y Altán para que ésta utilice la infraestructura, lo mismo la fibra óptica de la CFE; y también esta empresa de la CFE va a dar el servicio a los consumidores”.