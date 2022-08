Nuevo plan de estudios no es ninguna ocurrencia: SEP

Aclaración ante inquietud de padres de familia

Ante la inquietud de padres de familia, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, defendió el nuevo plan de estudios de educación básica, y aseguró que éste no “es una ocurrencia”.

“No es de alguna ocurrencia como algunos medios he escuchado o he leído. Es producto de un trabajo que ha sido gracias, no sólo de maestros frente al grupo, sino expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños, diferentes secretarías que integran el gabinete”, dijo la aún titular de la SEP, Delfina Gómez.

En la conferencia mañanera la secretaria explicó que por el momento es un plan piloto que se estará implementando en 30 escuelas por estado “para dar atención y seguimiento”, y aseguró que la SEP está abierta a observaciones y comentarios.

“Así como educación, salud, comunicación, debemos estar abiertos a una constante transformación y constante proceso de ajuste a lo que se establece en el contexto social”, mencionó.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional se informó que 24 millones de niños y adolescentes y 9.1 millones de docentes retornaron a las 232 mil escuelas que hay en todo el país.

Se hicieron enlaces con diversas entidades para dar el banderazo al nuevo ciclo escolar 100 por ciento presencial; así, la titular de la SEP saludó a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y Rutilio Escandón, mandatario de Chiapas.

El nuevo plan de estudios fue publicado el 19 de agosto en el Diario Oficial de la Federación e iniciará de forma piloto en 960 escuelas públicas y privadas, y sólo se aplicará en los primeros años de preescolar, primaria y secundaria.

En qué consiste el nuevo plan

La SEP implementará un nuevo plan de estudios en el ciclo escolar 2022-2023 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Entre los principales cambios se encuentran que los estudiantes elaborarán proyectos a partir de los aprendizajes adquiridos y los profesores podrán utilizar métodos de evaluación distintos a los tradicionales.

Además, el modelo reemplaza la enseñanza de materias por los “campos formativos”, en los que se integran conocimientos interdisciplinarios, de acuerdo con el nuevo Plan de estudios para la educación básica, agrupa todos los grados escolares, desde preescolar hasta secundaria, en seis fases de aprendizaje y establece que los estudiantes deberán adquirir capacidades para distintos aspectos de la vida y no únicamente habilidades para un mercado laboral.

La enseñanza ahora será por Proyectos es decir que el trabajo didáctico deberá incluir el desarrollo de proyectos que produzcan los alumnos con sus maestros y que se vinculen con la realidad en que viven que decidan abordar.

La nueva propuesta curricular se organiza en siete ejes que, según la SEP, conectan los contenidos de distintas disciplinas con la realidad y permiten que los alumnos adquieran capacidades para formarse como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática: Pensamiento crítico; Interculturalidad; Igualdad de género; Inclusión; Vida saludable; Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura; Artes y experiencias estéticas

El Aprendizaje basado en proyectos es una metodología de diseño y programación del proceso, que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas, mediante un proceso de investigación o de creación por parte del alumno que trabaja de manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y cooperación y que culmina con un producto final que deberá presentar ante el maestro y sus compañeros.

Este sistema considera que una sociedad en continuo cambio requiere de educar desde la incertidumbre a través de la experiencia para construir conocimientos compartidos generados desde la interacción que fomente la autonomía y la socialización. El aprendizaje relevante y perdurable se desarrolla mediante el intercambio cultural con la creación compartida de la cultura en múltiples direcciones implementando una educación más activa centrada en “saber hacer”.

El nuevo plan de estudio señala que, el anterior sistema basado en asignaturas propicia una fragmentación de la enseñanza y del aprendizaje. En cambio, con el sistema por proyectos los campos formativos reorganizan los contenidos fundamentales de la educación básica a partir de los aportes de distintas disciplinas. Los cuatro campos formativos son: lenguajes; saberes y pensamiento científico; ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario.