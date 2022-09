AMLO: caso Ayotzinapa, reflejo de la tortura en regímenes autoritarios

Garantiza el Presidente libertad de expresión

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los acontecimientos en donde se involucraron los normalistas de Ayotzinapa fueron reflejo de prácticas de tortura de regímenes autoritarios anteriores.

El primer mandatario afirmó que su gobierno garantiza la libertad de expresión, por lo que no hay censura y mucho menos tortura para dar a conocer información falsa, como fue este caso.

“Para los que votaron por Calderón, imagínense si se es humanista, puedo ir más lejos, si se es cristiano, cómo se va a aceptar la tortura. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura”, dijo.

El mandatario aseguró que actualmente no hay tortura en México, lo que consideró “algo histórico” e hizo un llamado a que el delito no se permita bajo ninguna circunstancia.

“Entonces si logramos entre todos de que no haya tortura en México, decir en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia”, destacó.

Se lanza contra INE y TEPJF por “censura” en redes

En otro tema, el primer mandatario cuestionó al INE y al TEPJF por los presuntos actos de censura en contra de periodistas, políticos y usuarios de redes sociales.

Al ser cuestionado en su conferencia matutina sobre las sanciones del Tribunal en contra de quienes, presuntamente, cometen violencia política de género a través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó la actuación de dichas autoridades.

“Se goza de libertad y los que vulneran ese derecho, quienes violan esto son los que pertenecían al antiguo régimen”, dijo.

Lo anterior, porque sancionó a la diputada morenista Andrea Chávez por presunta violencia política de género en contra de la legisladora Gabriela Sodi Miranda, pues el TEPJF indicó que se motivaron mensajes ofensivos contra la perredista.

Ante esta situación, Andrea Chávez y otros tuiteros deberán eliminar sus publicaciones, sino también pedir una disculpa pública y pagar una multa.

Por ello, López Obrador aseguró que nunca se había visto que se sancione la libertad de expresión, a pesar de que ésta está garantizada en la Constitución.

“Alguien que ofrece una opinión en redes es notificado, sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio, aun cuando no tengan facultad para hacer y violen la Constitución, nunca se había visto eso.

“Debería ser un escándalo que desde el INE busquen castigar a quienes opinan en redes sociales, ni Facebook ni Twitter lo han hecho, bueno, lo hicieron con Trump, pero nadie dice nada”, mencionó.

Designa a Pablo Taddei para dirigir la empresa LitioMX

López Obrador anunció que Pablo Daniel Taddei Arriola, experto en medio ambiente y energías renovables, será el director de la empresa LitioMX una vez termine su doctorado en Harvard.

El mandatario destacó la importancia de dar la oportunidad a un joven para encabezar esta empresa del Estado.

“Ya se decidió también que un joven que está terminando su doctorado, creo en Harvard sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser director de la empresa LitioMX, porque está demostrado que los mayores yacimientos del mineral estratégico están en Sonora y además es darle la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo”, dijo.

López Obrador sostuvo que Taddei Arriola, hijo de Jorge Taddei, delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, terminará de estudiar en Estados Unidos en noviembre próximo.

Además, agregó destacó la importancia de trabajar para que Sonora “se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias”.

Pero no sólo eso, sino que el objetivo es que en dicha entidad se impulse la industria automotriz y esto se puede hacer mediante el litio, mineral que es usado en batería de vehículos eléctricos.