Lety López quiere ser “Más Que Tu Amiga”

Con sonidos de un mariachi moderno

Lanza su versión del éxito de Marco Antonio Solís

Luego de la extraordinaria recepción que tuvo su álbum titulado “Quédate Conmigo” producido por Pepe Aguilar, la cantante mexicana y actriz de teatro, Lety López presentó su nuevo sencillo “Más que tu amiga” de la autoría del gran Marco Antonio Solís y al más puro estilo de mariachi moderno, permitiéndole que pueda continuar desarrollando su fructífera carrera artística en el género de música ranchera con todo éxito.

En entrevista para DIARIOIMAGEN nos contó que se siente super feliz de haber elegido este tema, “me incline por esta canción de entre muchas otras que pensamos, hice una versión femenina, con mi esencia y toques de mariachi, lo que la hace diferente también es un sonido fresco en la voz, además con tintes de flamenco. Norberto Islas, el productor me acompañó en la creación del disco ‘Quédate conmigo’, y ahora produce mi nuevo sencillo”

Tras el éxito de esta versión, afirma que le encantaría hacer un homenaje a las grandes canciones de Marco Antonio Solís “tengo la idea de hacer un disco con clásicas rancheras y exitosas. Interpretar temas a la charreada, elegir varios clásicos, pero con voz fresca y femenina, arreglos más nuevos y digo bueno creo que podría hacerlo”.

Recuerda que “desde chiquita me inculcaron el amor por la música de México, se lo debo a mi padre, a mi madre también, a los dos, creo que es algo que llevo en el corazón, porque me emociona mucho y desde los 12 años empiezo de manera profesional y decidí hacerlo con rancheras, aunque también me gusta el pop. Creo que hay tanta riqueza musical y cultural en el país que debemos abrazarla más, no hay que olvidarnos de la raíz. Además, no estoy sola en este camino, no solo defiendo yo la música ranchera, habemos muchas mujeres y si le va bien a una nos va bien a todas”.

Con todo lo que ha pasado de la pandemia, refiere que ahora “uno se permite valorar de donde parte todo, la vida y la salud, podemos amarnos más, apoyarnos más, si tenemos familia y amigos tienes todo. En mi casó traté de seguir con mi música, porque me da vidas y ánimo, a través de redes sociales seguía promoviendo lo que hago”.

Al haberse convertido en madre recientemente, celebra que “Empecé a tener presentaciones y eso que hace tres meses me convertí en mamá, me tuve que cuidar mucho porque se dio en estas condiciones, pero tuve el tiempo para disfrutar el embarazo. Retomar los conciertos es agua fresca para mi espíritu. Canto diferente y siento diferente, me pasa mucho con canciones de Juan Gabriel, por ejemplo. Ser madre y seguir con mi carrera es un logro personal, un gozo y una forma de decirle a las mujeres ‘tú puedes’, siempre hay estrellas brillando allá afuera”.

Adelantó que el 2 de septiembre se va a presentar en el Encuentro Internacional de Mariachi cerrando la gala pública “Poco a poco iremos retomando los espacios, no hay nada como la conexión con el público y ahí vamos de a poco. Además, este mismo año me encantaría lanzar una colaboración o una canción inédita, ojalá se pueda de dos mujeres, tenemos ideas, pero hasta que no se concrete lo anunciare” concluyó.

Mientras tanto, su nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.