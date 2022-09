Monreal le quita el Senado a AMLO y declara división real de poderes

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La incertidumbre sobre el futuro inmediato de Ricardo Montreal se diluyó cuando doña Olga Sánchez Cordero, presidente saliente del Senado dio a conocer al medio día de ayer que el poblano Alejandro Armenta lograba 36 votos a favor por sobre los 28 alcanzados finalmente por el mexiquense Higinio Martínez para encabezar la Mesa Directiva en el siguiente período legislativo.

Armenta era, todos lo saben, el candidato del zacatecano, en tanto que Higinio Martínez pasó a ser el impulsado por los contrarios del zacatecano y considerados como los senadores morenistas más leales al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, el triunfo de Armenta se convirtió en automático un triunfo de Monreal sobre AMLO.

El Presidente no logró llevar a la mayoría de los 60 senadores de Morena a colocar a Higinio Martínez en la presidencia del Senado para el siguiente año.

Así se dirimía una disputa abierta un día antes, cuanto por instrucciones del mandatario los miembros de su Gabinete de Seguridad cancelaron su asistencia a la Plenaria de los senadores de Morena, para expresar su enojo, rechazo, hacia Monreal por algo que el propio mandatario no ha explicado.

AMLO se alejó del zacatecano desde un poco antes de las elecciones de 2021. El 5 de julio de 2021, al dar a conocer que entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y otros 3 de sus cercanos podrían estar su sucesor AMLO tampoco mencionó a Monreal.

Desde entonces lo desdeña.

“Tengamos pudor constitucional”

Monreal había aguantado hasta anteayer todos los rechazos de AMLO. Fue la cancelación a último momento de la asistencia de los miembros del Gabinete de Seguridad lo que lo encendió. El zacatecano dijo a sus compañeros de Morena:

“Creo que este momento debemos asumirlo con responsabilidad, cada uno. Yo no quiero ser extensión del poder Ejecutivo, no lo quiero, yo quiero que seamos un órgano de control constitucional y quiero que honremos la constitución, que seamos un poder autónomo, cómo los constituyentes del 57, o cómo los constituyentes del 17, o como los de 1824…

“Nosotros no somos el Ejecutivo, somos un poder autónomo, que en la teoría de la división de poderes de Montesquieu, de Jobs y de Locke, somos un órgano equilibrador… no somos comparsa ni somos apéndice del Ejecutivo”.

Indicó que si bien forman parte del mismo grupo que el del Presidente, “tenemos que actuar con pudor constitucional, eso es lo que creo, aunque se me cuestione, se me critique y se me diga que eso es justo lo que se hizo ahora (con la inasistencia de los miembros del Gabinete de Seguridad)…

“A mí no se me hizo (el desdén), como persona a mí no se me hizo, el desdén es para un órgano legislativo…

“Si el problema es conmigo, que (el Presidente de la República) los invite a ustedes sin mí, yo no voy a la reunión que quieran ir con él, se los ofrezco, pero (AMLO) no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo, o si la diferencia es conmigo, no lo merece ningún compañero ni ninguna compañera, no lo merece”.

El aplauso entonces fue cerrado.

Continuó:

“No voy a traicionar lo que pienso… estamos en el debate, no espero tener consideraciones de verdad sólo deseo que haya respeto a nuestra autonomía, a mí la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía, tengo mi propia vida y mi propia historia y quizá tenga más adversidades en el movimiento que todos ustedes”

“Es la sucesión presidencial anticipada que ha generado este ambiente y el intento de la imposición, eso es todo”, concluyó.

La oposición reclama más espacios

En este contexto, Monreal tuvo todavía que enfrentar un nuevo embate. Este de la oposición, especialmente del PAN, que reclamó más espacios dentro del nuevo trato abierto por el zacatecano al impulsar un proceso democrático para sacar adelante a Armenta.

Como se sabe, el elegido por la bancada de Morena tenía que ser ratificado por la mayoría simple de los asistentes al Pleno para ratificar a la nueva mesa directiva.

Los panistas buscaron colocar a uno de los suyos en lugar de Armenta, en la presidencia del Senado, y para ello negociaron que se votara vía cédulas, y no por medio del tablero electrónico como suele hacerse.

Así al final se presentaron hacia las 19 horas 106 de los 128 senadores para que finalmente lograr validar la presidencia de Armenta.

