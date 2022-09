Guerra deja a casi 4 millones de niños sin clases en Ucrania

Un total de 3.6 millones de niños y niñas ucranianos corren el riesgo de no poder volver a clases este curso y de perder años de educación debido a la guerra, alertó la organización internacional de ayuda World Vision.

Muchos niños y niñas siguen sufriendo el trauma de la guerra. Son testigos de la violencia, dejan atrás sus vidas, sus casas, juguetes, ropa y a sus seres queridos cuando los combates llegan a sus pueblos y ciudades. Una educación segura y coherente debería ser algo que les sirviera de base para centrarse en ella y proporcionarles una sensación de estabilidad. Pero hay una serie de factores que pueden dificultar o hacer enormemente estresante la obtención de una educación adecuada”, explicó la coordinadora de comunicación de World Vision, Eloisa Molina. La ONG pone el ejemplo de Stefan, un niño de 13 años que huyó con su madre y su abuela a Rumania y se encuentra en un nuevo país donde su familia no conoce el idioma.

A medida que se acerca el año académico quieren volver a Ucrania, pues el menor añora su antigua escuela, sus profesores y sus viejos amigos. Además, tiene dificultades emocionales y mentales porque echa de menos su rutina y a su padre, que sigue allí luchando; y no quiere empezar en una nueva escuela donde es un “refugiado” y no habla el idioma. Muchos menores como Stefan no van a empezar la escuela porque aún no han sido inscritos, ya que las familias tienen la esperanza de poder volver a casa pronto. Incluso si pudieran volver a Ucrania, no hay garantía de que las escuelas no hayan sido destruidas por los combates, ni que tengan un refugio antibombas adecuado o acceso a la calefacción, ni dinero para pagar el combustible”, precisó Molina. Ante esta situación y tras seis meses de conflicto, la ONG hace un llamado a los gobiernos de acogida e internacionales para que proporcionen o soliciten una modificación educativa para facilitar la incorporación de los niños y niñas ucranianos a la educación local. Asimismo, propone que se tengan en cuenta las necesidades de los menores de forma holística y se les proporcione apoyo en materia de salud mental para que tengan un buen rendimiento escolar y prosperen.

Según indica World Vision, citando datos del Ministerio de Educación de Ucrania, unos dos mil 300 centros educativos se han visto afectados por las hostilidades, 286 de los cuales han sido destruidos. Una de cada diez escuelas e instalaciones de aprendizaje (tres mil 500 de 31 mil 347) no están disponibles para actividades educativas.

Cientos de niños ucranianos habrían sido adoptados ilegalmente

Ucrania acusó a Rusia de organizar adopciones masivas ilegales de niños ucranianos transferidos desde zonas ocupadas por las tropas rusas. Rusia continúa secuestrando niños en territorio ucraniano y preparando su adopción ilegal por parte de ciudadanos rusos”, declaró en un comunicado el Ministerio ucraniano de Exteriores.

Más de mil niños de Mariúpol”, ciudad del sudeste de Ucrania ocupada por el ejército ruso, “han sido entregados ilegalmente a extranjeros en Tiumen, Irkutsk, Kemerovo y Altai” (Siberia), aseguró el ministro, citando informaciones publicadas por las autoridades de Krasnodar, ciudad situada en el sur de Rusia, no lejos de Ucrania.