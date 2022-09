López Obrador: presión a ministros sobre la cárcel preventiva oficiosa

“Hay que buscar una auténtica legalidad y justicia”

“No podemos ser ajenos a un tema tan importante como la garantía de la seguridad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que desde su conferencia matutina ejerció presión sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que discutieron la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

El mandatario federal afirmó que aunque su administración no actúa como otros gobiernos donde había presión a los otros poderes, no puede ser ajeno a un tema tan importante como la garantía de la seguridad pública y en caso de que la Corte se extralimite en sus facultades, tocará al Poder Legislativo resolver. ¿Cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Independientemente de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder”, expuso el mandatario federal.

“Independientemente de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir, si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea se borra al Ministerio Público y el derecho de las víctimas y ¿a quiénes se libera? A los que tienen dinero, a los que tienen influencia. Es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo”. El mandatario insistió en que se tiene que buscar una auténtica legalidad y justicia, pues incluso hay muchos inocentes en prisión. “Si, muchos, por lo mismo, por la corrupción, deben de ser miles, tienen que buscar una reforma a la Constitución y fijar un límite”, comentó. “Yo no hablo con jueces, yo hablo aquí, porque sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública en una democracia”, dijo.

Cambié de opinión sobre militares al ver nivel de inseguridad, reconoce

Sobre la decisión de mantener a los militares en las calles, el mandatario federal reconoció que ante el problema de inseguridad que le fue heredado, al llegar a la Presidencia, cambié de opinión de regresar a los cuarteles a los integrantes de las fuerzas armadas.

Al ser cuestionado sobre su promesa de campaña de sacar de las calles de los militares, el mandatario aseguró que rectificó para atender el problema de seguridad en México.

“Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron, cómo enfrentar el problema de inseguridad. Sí sabía desde el principio y estoy absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia y es base de la política de seguridad”, dijo.

Aclaró que si bien ya había planteado antes de campaña que las Fuerzas Armadas participaran en las labores de seguridad pública, lo pensó y fue hasta que llegó al poder cuando decidió que debía apoyarse en éstas para salvaguardar a la ciudadanía.

“Cuando llegué al gobierno y vi que no había seguridad para la gente, el pueblo de México estaba en estado de indefensión, lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva.

“Vi que se tenía que enfrentar el problema de inseguridad y no se tenía con quién”, expresó.

Recordó que el abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, en febrero de 2017, por parte de un helicóptero de la Marina fue un momento que le impactó, pues, aseguró, en el operativo murieron jóvenes.

“Tuve información de que habían asesinado a jóvenes y lo denuncié al día siguiente. Esto, por poner un ejemplo”, mencionó.

López Obrador aseguró que, a diferencia de los gobiernos pasados, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia las Fuerzas Armadas han sido escasas y éstas se han acatado.

Aclaró que su gobierno no se caracteriza por las violaciones a los derechos humanos como sucedía antes, ni es ejecutor de masacres o desapariciones o torturas.

No se ha caracterizado el gobierno que represento por violar derechos humanos, por eso puedo decir: no somos iguales, ni declaramos la guerra ni desaparecemos personas, ni torturamos ni hay masacres; sin embargo, nuestros adversarios están en una campaña de desprestigio, no de ahora, sino desde que iniciamos, porque no quieren la transformación del país”, manifestó.

Seguirá defensa de la Guardia Nacional, afirma

Sobre la Guardia Nacional, López Obrador reiteró que continuará con la defensa de su iniciativa para que pase a ser una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Reiteró que el objetivo es evitar que la Guardia Nacional se corrompa como sucedió con la Policía Federal; además, de que ayudará a continuar las acciones de seguridad.

Además, recordó que la Constitución fue modificada para que las Fuerzas Armadas participaran en las labores de seguridad pública, cuando en el pasado la Carta Magna era violada.

“Eso fue lo que promovieron y lo otro, la violación a la Constitución porque usaban al Ejército y a la Marina para operativos de seguridad, para reprimir, y no estaba en la Constitución, entonces lo que hicimos fue reformar la Constitución para que dos instituciones que son fundamentales nos ayudaran a enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia y por eso se creó la Guardia Nacional”, dijo.