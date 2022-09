AMLO, ¿el Mesías criptojudío?

Índice político

Francisco Rodríguez

Él, “divino”; nosotros, “animalitos”

Frena el Senado “fast track” legislativo

Aunque se dice cristiano, quién sabe si católico o no, el señor Andrés Manuel López Obrador actúa como un verdadero criptojudío.

El criptojudaísmo, como usted seguramente sabe, es la adhesión confidencial al judaísmo mientras se declara públicamente ser de otra fe.

Y de acuerdo con don Luis Melgar, lector del Índice Político, esa es la explicación que, estudiando a fondo, él ha encontrado para explicarse y explicarnos lo que dice y hace el ocupante -con todo y tropas- de Palacio Nacional.

“…él dice que es como Cristo —escribe el señor Melgar en un correo electrónico llegado a mi buzón— y automáticamente muchos creen que es un cristiano católico.

“He analizado mucha información y llego a la conclusión de que AMLO es un criptojudío. Cristóbal Colón, en el pasado, y Ángela Merkel, en la actualidad, también lo fueron y lo son…

“AMLO ha dado muchas señales de serlo.

“Bueno, nada más explicaré un detalle.

“Se queja el pueblo de que AMLO no hace caso a las víctimas de feminicidios, miles de mujeres y niñas son asesinadas en México y a AMLO le tiene sin cuidado.

“La explicación es que hay un grupo de humanos que siguen las enseñanzas del Talmud.

“En este libro se clasifica a los humanos de acuerdo con un rango de ‘calidad’ o categoría.

“En esa lista se le da el máximo valor a los judíos heterosexuales casados con judías…

“…luego, judíos, pero casados con mujeres no judías…

“…luego, judíos homosexuales…

“…más abajo, mujeres judías…

“…y así va bajando de categoría…

“…siempre primero los judíos…

No, “no somos iguales”, gracias a Dios

“…y en la parte baja, los gentiles (no nacidos de vientre de judía) hombres…

“…las mujeres gentiles…

“…luego los niños gentiles…

“…y hasta abajo, las niñas gentiles…

“…es decir, los humanos de menor valor social son las mujeres, niños y niñas gentiles.

“Y de hecho el Talmud dice que los gentiles, o sea como el 99% de la humanidad, no son humanos, sino animales con forma humana, al servicio de los judíos que sí son humanos.

“Esto explica por qué, para AMLO, no importa que estén matando a mujeres y niñas gentiles.

“Y también explica el por qué en sus discursos de las “mañaneras” se le salió decir ‘tenemos que ayudar a la gente, son como animalitos’.

“O sea, para AMLO los gentiles son animales y él es de la casta divina…

“…por eso siempre dice “no somos iguales”.

“Y pienso que se refiere a que él y su gente creen ser ‘divinos’…

“…No son iguales a los ‘animales’ gentiles.

“Hay muchos otros detalles que delatan a AMLO…

“…como que en España familias con el apellido Obrador de origen sefardita”.

“Pero, además, AMLO está ‘feliz, feliz., feliz’ al ver morir a tantos mexicanos, ya sea por ser víctimas del narco, o por el virus, incluso por las vacunas.

“La India tiene diez veces más población que México, pero el número de muertes no es 10 veces superior al de nuestro país sino menos del doble.

“Y China, con 1 mil 390 millones de habitantes, no llega ni a 20 mil muertos por la pandemia…

“…entonces ¿por qué AMLO está feliz con más de 700 mil muertos, aunque él diga que son menos?

¿Criptojudío?

Si no lo es, efectivamente actúa como uno de ellos.

¿No cree usted?

Indicios

Un tweet de @RicardoMonrealA, ayer al mediodía, despejó dudas sobre la actuación de la Cámara alta ante la urgencia del Ejecutivo de que la Guardia Nacional pase a formar parte del organigrama burocrático de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por Luis Cresencio Chencho Sandoval, pasando incluso por sobre el titular de la Marina Armada, Rafael Ojeda: “En el Grupo Parlamentario de Morena (@MorenaSenadores) hemos decidido que la minuta en materia de Guardia Nacional, proveniente de la colegisladora, se turnará a comisiones y será analizada y discutida en un proceso legislativo plural y respetuoso.” Ralentizaron el proceso. Bien. * * * Otro tweet, éste de @MarkoCortes, dirigente nacional del PAN, claramente dirigido a su homólogo priísta @alitomorenoc apunta que si el @PRI_Nacional no retira la ampliación de mantener al Ejército en las calles hasta 2028, “la coalición #VaPorMéxico ya no tiene razón de ser”. Y eso quiere decir que no habrá coalición partidista para enfrentar a AMLO y a su Movimiento en 2024. * * * Segunda confesión, segunda, del señor López Obrador en la matiné de Palacio Nacional de este martes. Que sí cambió de opinión con respecto a la permanencia del Ejército en las calles. La congruencia no es lo suyo, le han replicado en medios y en redes sociales. La primera del día fue su reconocimiento a que sí ha ejercido presiones sobre la Corta de Justicia que todavía ayer debatía en torno a la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa o automática, que como bien señalan tirios y troyanos atenta en contra de la presunción de inocencia y el más elemental de los derechos humanos: la libertad. * * * Y por hoy es todo. Gracias por acompañarme leyendo estas líneas. Y como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

