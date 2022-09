“Ya llegó” Sandra Echeverría para hacer sonar La Maraka

Este 17 de septiembre a las 21:00 horas

Ofrecerá un concierto mexicanísimo y lanzará en vivo su EP

Venta de boletos en taquillas del recinto y Ticketmaster

Arturo Arellano

La actriz y cantante Sandra Echeverría se presentará en La Maraka: Centro de Espectáculos, el próximo 17 de septiembre, para ofrecer una sensacional fiesta mexicanísima, interpretando los temas de su más reciente material y muchas canciones del repertorio popular de nuestro país.

Tras el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Cuando te conviene”, Sandra Echeverría en su faceta como cantante da a conocer el EP “Ya llegó la Echeverría”, el cual contiene cada uno de los sencillos que la intérprete ha estrenado para reafirmar su amor por el género Regional Mexicano y que ahora cantará en vivo.

A fin de dar detalles al respecto Sandra Echeverría platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Estoy muy contenta, será mi primera vez cantando en la Ciudad de México, han pasado tres años y he estado, incluso, en Estados Unidos, pero no en la capital de nuestro país, eso me emociona mucho, quiero que canten conmigo, que den El Grito con nuestra música mexicana, interpretaré varios covers y ofreceré un homenaje a Juan Gabriel. Hemos ido viendo las canciones funcionan para tener un balance entre música tradicional, otra moderna, temas que todos sepan, un poco de todo, incluso norteña, mariachi y mis sencillos”.

Recuerda que el último sencillo lanzado fue “Cosiéndome el corazón” que ya estaba en versión pop, pero ahora la hizo en mariachi “la verdad yo no la veía como mariachi, pero el maestro Armando Ávila le dio la vuelta y se me pasó la piel ‘chinita’, es un tema que ya lanzamos y llamamos la atención, solita la canción ha estado creciendo. No ha sido tan complicado adentrarme en esos temas, vengo de cantar música super tradicional mexicana. crecí escuchando a Lola Beltrán, Aída Cuevas, en esa época donde había muchas exponentes femeninas”.

En su EP, afirma “era un poco darle la vuelta a algo más moderno y por eso buscamos dos productores que conocieran el pop y les dieron un sonido muy auténtico, hay mariachi mexicano, colombiano, norteño, podríamos decir que es mariacheño. Algo super importante en esa época, porque cuando era chica, no estaba de moda la música mexicana, era una niña rara, la oveja negra, pero poco a poco se abre la brecha y actualmente ya no es música de nicho, se está poniendo de moda, eso gracias a las colaboraciones, de reggaetón con ranchero, banda con pop”.

No obstante, refiere que ella siempre va a inclinarse por la música mexicana “más bien no quiero traicionar a mi género, estoy decidida a cantar ranchera porque con eso aprendí a cantar, me regalaban cancioneros mexicanos, la primera canción que canté fue ‘María Bonita’, entonces, quiero sumar y ser parte de nuestra identidad con esta música, es importante que las nuevas generaciones se enamoren de nuestra música. Ojalá haya más exponentes femeninas”.

A los jóvenes les envía un mensaje sobre defender nuestras raíces “Primero que estén orgullosos y agradecidos de la identidad que nos tocó, porque la calidad humana aquí en México es punto y aparte, he vivido en muchas partes, he viajado por todo el mundo y se nota, aquí la gente es amorosa, les gusta dar servicio, tenemos sentido del humor, una gastronomía maravillosa, además de que nuestra música es espectacular, tenemos huella e identidad, hay que reconocerlo y agradecerlo”.

Finalmente, del show en La Maraka adelantó “no quise tocar con un mariachi para no hacerlo tan tradicional, lo quería más contemporáneo, tengo mis músicos tocando regional mexicano con un sabor moderno, trompetas acordeón, es espectacular, con los requintos y segmentos muy divertidos, incluso, también de imitación. Siempre he dicho que me dedico a crear emociones, más que cantante o actriz, realmente siento el escenario, lo hago mío, canto lo que actúo y actúo lo que canto, manejo la historia de la canción, me meto porque en ese momento ese es mi papel, es como jugar cuando eras niño”, concluyó.