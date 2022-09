Lanzan la última aventura náutica de Juan Gedovius: La caza del Snark

Inspirado en la obra de Lewis Carroll

En ochos actos una tripulación de marineros se embarca en la búsqueda de la criatura

Un poema de Lewis Carroll que cuenta, en ochos actos, las aventuras de una tripulación de marineros que se embarca en la búsqueda de peligrosísimo Snark, es ahora retomado, traducido e ilustrado por el extraordinario artista Juan Gedovius, quien nos regala una edición fresca de este libro, pero al mismo tiempo con la esencia del pasado.

Escrito en 1874, el poema de La caza del Snark es una alegoría de la búsqueda de la felicidad en ocho capítulos, en los que se narra la búsqueda del Snark por una tripulación de 10 marineros, de modo que cuenta con escenarios, personajes y términos prestados del famoso Jabberwocky y algunos elementos que recuerdan a Alicia a través del espejo.

La caza del Snark es un reencuentro con el mundo de Lewis y el nuevo libro lo puedes encontrar en eBook y audiolibro con música inédita de Juan Gedovius, además de que l versión en físico fue traducida e ilustrada por él mismo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos cuenta que “es un texto muy desconocido y por eso quería hacerlo, pero tenía un pequeño problema, no se si decirlo así, pero esta aventura que no es otra cosa que un viaje improbable de una tripulación imposible, para hallar una criatura inconcebible, sucede en el mismo lugar donde hubo una cacería anterior por el mismo autor, la del Jabberwocky”.

Entonces afirma que es un poema “que habita en Alicia a través del espejo, y no solo eso, sino que tiene algunas referencias de algunos personajes prestados de esa historia y los pone en el Snark, eso me pareció muy curioso. Quería hace el Snark, pero antes tuve que pasar por una una entrega de tres, que empieza con un libro doble donde traigo a las dos Alicias (En el país de las maravillas y a través del espejo) una vez hecho eso, ahora si tome rienda suelta para generar la caza del Snark”.

En este sentido, afirma que no es fácil abordar los clásicos “cuando se trata de un clásico, sabes que es algo que ya se hizo y no solo en otras ediciones, sino lenguajes, cine, teatro, disfraces, juegos de video y podemos, incluso, no conocerlos todos, quizá no has leído Alicia, pero la conoces. Cuando es así, siempre tomo referencias de otras cosas para justamente no repetirlas, en este caso, el texto es el mismo, pero se brinda a la gente ese honor al autor en su parte gráfica, las originales de las tres obras os maravillosas, pero aquí yo hago algo diferente”.

De modo que intentó lo más posible en lo visual “primero vi como lo han resuelto otros artistas para no repetirnos. La única manera de hacerlo otra vez, es que gráficamente sea alternativo, diferente, lo veas de otro Angulo. Fue muy divertido, porque en realidad, antes de pintar una sola línea, si existe esa ansia por hacer cierto momento, pero ya en el quehacer de facto con pincel en mano, resulta que cada uno de los momentos se torna una aventura y le imprimo más cosas al texto, lo plasmo como mejor me entiendo, y siempre descubro cosas, obedezco a mi felicidad, pinto e ilustro a través de sentirme bien, contento, porque ya hay muchos gérmenes de otras cosas y no se trata de enfrascarnos en ellas, incluso en la obra hay desamor, tragedias, pero yo siempre parto de la felicidad”.

PONE LA MÚSICA AL AUDIOLIBRO

Recordó que “Con la ilustración que abro el libro, es un barco, no se habla del navío en el texto y he hecho muchos barcos, entonces quería hacer algo distinto, incluso a lo que ya he hecho antes, es un reto muy bonito, empecé con esa porque no está en el texto, vale la pena darle cabida a una imagen al nacido en el que viajas en esa búsqueda del Snark o en la analogía: de la felicidad. Es un Barco steampunk, medio globo, medio criatura, esa fue la vara que es peligroso bajar, con las siguientes ilustraciones”.

Lamentó también que, siendo un clásico, es una historia muy poco conocida, “me parecía bonito hacerle justicia, es un texto bonito, esta rimado, es un poema, en tiempos de reggaetón cuando ya no se usa rimar, a mí me encantó la idea de traer este texto a los jóvenes. Lo traduje, porque los ingleses riman de forma diferente y las traducciones que había no daban con lo que quería. Entonces, tuve que timar todos estos elementos de la época en que la historia fue escrita, lo cual no hace sencilla la traducción, hay un montón de referentes que a lo mejor de este lado del mundo a 150 años de diferencia nos parecerían disparatados, pero al final, obedecen al folclor, entorno y usanzas de ese entonces. Fue una tarea de Darle sentido al sinsentido, usando una gramática de la fantasía, y hacer del absurdo un disfrute y no solo un disparate que no se entienda”.

Finalmente, nos contó sobre su trabajo en la música del audiolibro “En general cuando armo este proyecto, uno piensa en el libro físico, en el papel, la tinta, el olor, que eso no se puede digitalizar, ahí está mi amor por los libros. De modo que no había pensado en el Ebook y audiolibro, pero cuando me presentan la idea y me ofrecen narrarlo a mí, dije ‘no gracias’, odio mi voz, hay gente que lo puede hacer mejor que yo y le dimos paso y honor a quien lo merece, Nacho Casas hizo un trabajo de manera fantástica, le da otra dimensión al libro. No obstante, siendo musico, dije ‘no lo narro, pero si meto música’, aparte ya lo había traducido y rimado, lo de menos era tomar la guitarra y jugar con lo que ya se había hecho. Armé una pieza, incluida en el audiolibro” concluyó.

La caza del Snark es ya se encuentra disponible en todas las librerías de prestigio.