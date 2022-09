Rubí Ibarra García celebra 21 años

Con sus “diamantitos”

Tiene propuestas de comedia, música y conducción

Isabel Violeta

La “académica” cantante Rubí Ibarra García realizó una dinámica en sus redes sociales para ser acompañada por 10 de sus mayores fanáticos, a los cuales llama “diamantitos”, a la celebración de su cumpleaños número 21.

La convivencia con sus seguidores y algunos medios de comunicación fue en un restaurante temático, donde le llevaron algunos obsequios, además de que su mamá y hermana llegaran de sorpresa al lugar, lo cual dejó a Rubí muy emocionada.

Platicando un poco con la cantante, nos confesó que “estoy enfocada en muchos proyectos, tengo propuestas de comedia, música, conducción, me estoy preparando mucho, por eso ya me encuentro en la Ciudad de México, donde planeo vivir, quiero plasmar mis proyectos, aunque me gustaría poder hacer todo, tener un contenido variado”.

Algo de los más importante para ella son sus fans, pues son una parte importante en su carrera, y más por todo el apoyo que le dan de diferentes maneras. “Mis ‘diamantitos’ son muy chistosos, es importante tener un fandom en el que pueda transmitir buena energía, me muestran siempre su apoyo, tenía miedo de llegar a México y que me odiaran, pero gracias a Dios eso no pasó”

Cabe resaltar que en la dinámica que se realizó para asistir a la convivencia de su cumpleaños, en la que tenían que expresar por qué se consideran verdaderos “diamantitos”, le llegaron más de 3 mil mensajes, de los cuales solo escogieron 10. Entre los mensajes le llegaron fotos de personas que se tatuaron el nombre de Rubí, se tatuaron los diamantes, le hicieron caricaturas, cartas muy largas, entre otras cosas “fueron tan creativos que la verdad me sorprendió mucho, les estoy muy agradecida”, confesó Rubí.

“Estoy muy feliz de conocerlos, a pesar de los detallitos, era mas que suficiente con su presencia, y así como esta dinámica haré muchas más para irlos conociendo y que no se pongan tristes los demás” agregó la joven.

En cuanto a la música se siente más identificada con el electropop y urbano pop, por el momento lo más próximo en cuanto a eso esperaremos que salga un dueto “lanzaré un dueto con el profe Meni, que era quien me apoyaba en La Academia, y como lo pidieron y sospecharon en redes sociales, cantaremos ‘La pareja ideal’, y aunque todavía no tengo a mi media naranja, estoy muy emocionada de que salga la canción y de que en algún momento llegue la pareja ideal”.

Después de las charlas, los obsequios, algunas fotos con sus diamantitos, los fans disfrutaron de unas hamburguesas y el tradicional pastel.

A diferencia de los XV que la lanzaron a la fama, Rubí festejó con sus fans, a los que llamada “diamantitos”, un año más de vida