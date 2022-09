El Tributo “God save the Queen” hizo retumbar la Arena CDMX

“The Show Must Go On”

Interpretaron los éxitos de Freddie Mercury y compañía ante miles de fanáticos

Una de las agrupaciones más importantes de la escena del rock, es Queen, conformada por Brian May, John Deacon, Roger Taylor y el inolvidable Freddie Mercury, quienes hicieron temas que ahora forman parte de la memoria colectiva de las personas en el mundo, pues se han sumado al soundtrack generacional, no solo de los amantes del género, sino de quienes gustan de la música en general.

Ahora bien, a lo largo de los años han surgido muchos tributos alrededor de la banda inglesa, entre bandas que reinterpretan sus éxitos, pasando por comedias musicales inspiradas en su obra y hasta una película que nos narró la vida de Mercury, no obstante, de entre todos esos proyectos destaca uno: “God Save The Queen”, que ha sido considerada la mejor banda tributo de la banda y que se dio cita recientemente en la Arena Ciudad de México, para llevarnos de regreso a los ochentas.

De tal manera que Freddie Mercury regresó para pisar un escenario gracias a la magistral interpretación de Pablo Padín, líder del grupo que encabezó la magnífica presentación que arrancó con “Tie your mother down”, “Now I’m here”, “Underpressure”, “Play the game” y “Another one bites the dust”, que sirvieron para trasladar a todos los presentes a un ambiente que nos hacía recordar el Wembley Stadium o alguna otra de las icónicas presentaciones de la banda.

Cual lo hizo Freddie en su época, ahora el cantante Pablo Padín emuló el juego de vocalización con el que se permite interactuar con la gente “Eeeeeo” cantó, para obtener una respuesta unísona del público, hasta concluir con el “All right”, que da visto bueno del cantante hacia el coro de la gente.

Pablo lució diversos vestuarios inspirados en la ropa que originalmente usaba entre canción y canción, para seguir con temas como “Killer queen”, “Bicycle race”, “Who wants to live forever”, “I was born to love you” y “Save me”. Y aunque no intercambió palabras con la gente, si los complació moviéndose de un lado a otro, como replicando una actuación del difunto Mercury.

El que sí habló, fue Francisco Calgaro, que interpreta a Brian May. “Buenas noches México, ¿cómo están? Queremos que canten la siguiente canción con nosotros”, dijo antes de seguir con “Love of my life”.

Acto seguido se fueron con “Somebody to love”, “The show must go on” y “Radio Gaga”, temas que la gente no perdió la oportunidad de cantar a todo pulmón, ya que fueron de los más aplaudidos de la noche.

Más tarde, Pablo apareció vistiendo una chaqueta amarillo brillante con cinturones, idéntica a esa con la que se recuerda a Freddie en muchas de sus presentaciones, en este caso para que la banda cantara “Crazy little thing called love” y “Bohemian Rhapsody”.

Aquí, se despidieron del público, que no aceptaba que el show hubiera terminado y al grito de “otra, otra” los hicieron volver para cantar “I want to break free”, “We will rock you”. “We are the champions” y finalmente, el tema que da nombre a la banda “God save the Queen”.

Fue tan grande la ovación de la gente, que una vez más la banda regresó al escenario, y Pablo comentó “Muchas gracias, y muchas gracias por venir. Buenas noches a todos”, para concluir definitivamente con “I want it all”.