Moreira y Alito lo lograron: PAN rompe la alianza Va por México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Tal como lo querían los dirigentes tricolores, la alianza Va por México voló ayer por los aires, luego de que la Comisión Permanente del PAN decidió ayer no continuarla.

Fue la obvia respuesta a la determinación de Alito, Rubén Moreira y otros dirigentes tricolores de aprobar mañana su iniciativa –con el apoyo total de Morena y aliados- para extender a 2028 la permanencia del Ejército en el combate al crimen organizado y al narco en las calles de México.

De nada valieron los llamados de decenas de personajes y organizaciones que les pidieron a los priistas retirar esa iniciativa y a las dirigencias de PAN y PRD ser “tolerantes” con los tricolores.

Al final, Alejandro Moreno y Rubén Moreira podrán confirmar en los comicios del 4 de junio de 2023 que tenían razón en creer que sus candidatos Ana Lilia Herrera y Manolo Jiménez Salinas podían ganar sólo con los votos del PRI las gubernaturas del Edomex y de Coahuila.

La dirigencia panista acordó llamar a los diputados del PRI “a que antepongan el interés nacional por encima de cualquier interés particular o de grupo y que voten en contra de la reforma constitucional fraguada por sus dirigentes en complicidad con Morena”.

Evidentemente impactados por la aparente tozudez de Alito y de Moreira, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que los blanquiazules, una vez rota la alianza, buscarán “mantener una amplia alianza con la sociedad, con todos aquellos liderazgos y con aquellas fuerzas políticas dispuestas a defender a México de la destrucción provocada por este gobierno.”

Zambrano afirma que PRD sigue con el PAN

Enterado de la decisión del PAN de no continuar en la alianza con el PRI, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, afirmó que su partido buscará mantenerse al lado del PAN en las elecciones del Estado de México.

Esa alianza, indicó, tendría que ser suscrita con las fuerzas de cada partido dentro del Estado de México, ya que las directivas nacionales no pueden intervenir en elecciones estatales.

Zambrano no quiso adelantar ninguna opinión respecto de la desaparición de la alianza Va por México.

Monreal responde a AMLO

El zacatecano no se anduvo por las ramas y ayer respondió así a las imputaciones que le hizo el pasado fin de semana Andrés Manuel López Obrador:

“Yo no avalo politiquería ni hipocresías, sólo defiendo la Constitución”.

Y consideró que al abstenerse en la aprobación de las reformas para entregar el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sólo estaba respetando el mandato que hizo al tomar posesión como senador de la República: respetar y hacer respetar la Constitución Política de México.

En sendas entrevistas de radio con los periodistas Julio Astillero y Joaquín López-Dóriga, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado manifestó sin embargo su respeto y aprecio al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no le conviene al país, dijo, seguir fomentando la polarización.

Sin embargo, dejó en claro que continuará actuando como integrante de un Poder autónomo, con prudencia y decencia política.

“Soy parte de un poder autónomo, no le conviene al país que pudiera yo contestarle, responderle, confrontarse o alegar las razones de mi voto. Simplemente soy parte de un poder autónomo y lo que hago trato de hacerlo con responsabilidad, con congruencia”, afirmó.

El senador Monreal, el único aspirante presidencial que no acude a argucias para hacer campaña dentro de la sucesión presidencial de 2024, reconoció que, si bien quizá no sea el arma secreta del Presidente en las elecciones de 2024, luchará por ser el arma secreta de la población porque es el más preparado para llevar al país a mejores escenarios de desarrollo y en una nueva etapa de reconciliación.

El zacatecano reiteró que está decidido a participar en la contienda presidencial y lamentó que la dirigencia de Morena esté tratando de imponer a Claudia Sheinbaum como la candidata oficial porque esto, dijo, traiciona los principios democráticos que le dieron origen al movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que dentro de un año inician formal y legalmente el proceso de sucesión presidencial y que será entonces cuando definirá su postura política y decidirá si se mantiene o no en Morena.

A fines de 2023 será cuando se definan formalmente los candidatos presidenciales y que entonces de ninguna forma se prestará a simulaciones en caso de que su partido insista en aplicar el método de la encuesta para elegir a su abanderado.

“Más o menos un año, porque en un año estarán ya lanzándose las convocatorias para elegir a los candidatos internos de los partidos; pero he adelantado que yo no me voy a someter a una encuesta interna, que organice, elabora, levante y cante el partido. No creo en ese tipo de instrumentos, no creo en ese tipo de mediciones que hace el partido.

“No estoy hablando de otras encuestadoras profesionales, hablo de la encuesta que hace el partido, que organiza el partido, que canta el partido, porque esas están previamente prefiguradas. En esas, por supuesto, no entraría y lo he dicho con toda seriedad, sin ningún rodeo y sin ningún titubeo”, concluyó.

