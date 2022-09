Monreal: transferencia de la Guardia Nacional a la Defensa, inconstitucional

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Cada vez más confrontado con lo que se tramita en el Congreso porque lo aprobado va contra la Constitución, Ricardo Monreal dice sentirse por ello como en la “La Divina Comedia” de Dante Alighieri: entre el purgatorio y el infierno.

“… me siento entre el purgatorio y el infierno, pero me siento bien… me siento libre, me siento tranquilo y me siento consciente de lo que está pasando en el país, soy miembro de un Congreso que debe de honrar la teoría de Montesquieu, de Locke, de Beckham; que establecía que era indispensable que la separación de poderes fuera una realidad.

“Y, no estoy hablando del siglo XXI, estoy hablando del siglo XVII, ya en 1824, quienes fueron constituyentes en el 23, 1823, hablaban sobre la necesidad de que una República tuviese separación de poderes y de que cada poder asumiera su responsabilidad y pudiera haber contrapesos para no excederse, para evitar el abuso de uno de los poderes frente al otro”.

La explicación es importante porque es su definición, respecto de los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y sin más, indica que las iniciativas aprobadas la semana anterior respecto del pase de la Guardia Nacional a la administración y control total de la Defensa son inconstitucionales.

“Yo estoy convencido de que las leyes ordinarias que se aprobaron la semana pasada contradicen la Constitución.

“La Constitución señala que la Guardia Nacional es un cuerpo de élite con mando civil, de naturaleza estrictamente civil, no militar. Para poder ubicar a la Guardia Nacional bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde mi punto de vista, se requería modificar la Constitución.

“Por eso fue mi voto particular y por eso fue mi abstención, por ser congruente, por ser consecuente, que siempre eso te genera un desgaste y ataques desde dentro por tu posición frente a la coyuntura de la Guardia Nacional y su naturaleza.

“Pero la Corte va a resolverlo. Imagínense ustedes qué va a pasar; imagínense, la población imagínense, qué va a pasar si la Corte resuelve que las leyes ordinarias que se aprobaron la semana pasada son inconstitucionales y por tanto debe retomar el mando civil a la Guardia Nacional, después de que ya, desde el jueves pasado, están bajo el mando militar de la Sedena.

¿Qué va a pasar cuando resuelvan? Y si no se resuelve lo del transitorio, va a ser un proceso muy difícil en la principal materia que nos preocupa: la inseguridad pública. Para mí, el principal problema que tiene el país es la inseguridad pública; y el segundo problema que tiene el país es la recuperación económica y la fortaleza a las pequeñas y medianas empresas.

“Es indispensable planes urgentes de rescate para aquellos pequeños, medianos empresarios. Por eso el tema es delicado, Gonzalo, es muy delicado, y yo sí expresé un voto particular y también expresé mi abstención; porque no podría ir en contra de la supremacía constitucional.

“Ya ni siquiera entremos al fondo del debate de las leyes ordinarias, simplemente si no modificas la Constitución y no le quitas el mando civil, no puedes en una Ley Ordinaria, Circular, Decreto o Reglamento, decir que es un cuerpo militar. No puedes, porque es contrario a la Constitución.

—Usted se abstuvo, ¿qué va a pasar con esta nueva iniciativa ahora del PRI, cuando llegue al Senado?

“Hoy, en la Cámara de Diputados se discute en el pleno, una iniciativa de una diputada priísta sobre la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Este proyecto de dictamen que hoy se va a discutir, tiene que ver con el transitario que en la reforma constitucional aprobamos en el 2019. Cuando creamos la Guardia Nacional, lo hicimos en materia civil, con el carácter civil, con mando civil y con adiestramiento, formación y capacitación similar a la castrense.

“En ese momento, todos los legisladores, porque fue aprobado por unanimidad, supusimos, pensamos que cinco años de transición para que las Fuerzas Armadas regresaran al Ejército a los cuarteles, tanto la Marina como el Ejército y la Fuerza Aérea, pudiera este periodo de cinco años ser suficiente para que la Guardia Nacional madurara, creara su propia estructura y no dependiera ni del Ejército, ni de la Marina para poder ejercer facultades de seguridad pública.

“Creo que los legisladores no previmos que las condiciones y el momento difícil de inseguridad se incrementara y subiera.

“El plazo que establecimos en el quinto transitorio hablar de cinco años, que concluyen en marzo del 2023. No creo que en un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad y no creo que sea conveniente aún, el retorno de los soldados y los marinos a sus cuarteles. Ahora, creo que esta iniciativa será motivo de discusión.

“Es muy delicado lo que está pasando y por eso es una pregunta correcta. ¿Qué va a pasar en el Senado? Si se aprueba la iniciativa y el dictamen en Cámara de Diputados, que hoy es la discusión, pasará al Senado. Se requiere mayoría calificada. Lo quiero decir con toda seriedad, no nos dan los números. “En este momento, si se votara la Guardia Nacional y este transitorio, de extender el plazo para que haga labores de seguridad el Ejército y la Marina, no nos alcanzarían los votos, porque en este momento Morena tiene 60 senadoras y senadores, nuestros aliados que normalmente votan con nosotros son cuatro del PES, seis del Verde y cuatro del PT. Es decir, un total de 74; pero la mayoría calificada es de 85 senadores y senadoras. Quiere decir que nos faltarían cerca de 11 o 12 senadores y senadoras”.

O sea, no pasará.

