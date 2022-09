Los tiempos de la sucesión gubernamental en Edomex; Ana Lilia Herrera Anzaldo, la carta más fuerte de la alianza PAN-PRI-PRD

La ley de Herodes

José Luis Montañez

El nombre de la candidata o candidato de la alianza Va por el Estado de México se va a definir durante la segunda quincena del mes de octubre y si es necesario se irá, como la pelea del Canelo contra Golovkin definida en 12 rounds, hasta el mes de noviembre.

Esto es porque un error de cálculo al elegir a su abanderada puede significar la diferencia para que el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador y su candidata Delfina Gómez Álvarez, se alcen, sin ningún problema, con la victoria en las urnas y obtengan la gubernatura del Estado de México, la joya de la corona.

De esa forma Morena caminaría a las presidenciales de 2024 sin mucho problema para colocar en el poder a Claudia Sheinbaum.

Se complica la alianza Va por México y los tiempos se alargan

Los escándalos de Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI y los titubeos de Marko Cortés, líder nacional del PAN y de Jesús Zambrano, líder del PRD, han dado cierta tranquilidad al partido guinda, tanto que la profesora Delfina Gómez se regresó a su curul del Senado de la República, para ver desde ahí cómo se destrozan sus oponentes y restan fuerza a su movimiento.

El priísta Alfredo Del Mazo Maza, gobernador

del Estado de México, fiel de la balanza

Y mientras el tiempo avanza y el Grupo Atlacomulco, integrado por los ex gobernadores Alfredo Baranda, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas, Eruviel Ávila Villegas, Enrique Peña Nieto y a la cabeza del mismo Alfredo Del Mazo Maza, deliberan en unidad para definir el perfil y nombre de su candidata, en el PAN parecen no tener mucho problema, pues el ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas Del Villar, es su prospecto más sólido.

Cabe hacer notar que el priismo del Estado de México suele esperar los tiempos y las formas y marchar siempre en unidad para destapar a su candidato y en este caso candidata a la gubernatura mexiquense.

Por consulta, la alianza definirá el nombre de su competidor

Será por encuesta de los tres partidos PAN -PRI-PRD como se defina el nombre del abanderado de la coalición Va por el Estado de México y por ello se espera que el proceso se alargue y sea hasta el mes de noviembre cuando se conozca el nombre del favorito o favorita.

La priista Ana Lilia Herrera Anzaldo mantiene el mejor

perfil para ser la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD

Durante las últimas semanas los tres principales aspirantes a la candidatura aliancista han tratado de llamar la atención del electorado con miras a estar mejor posicionados y lograr su meta.

Es aquí donde dos de ellos, Enrique Vargas Del Villar y Alejandra Del Moral Vela, han recibido tremendos golpes mediáticos que los han dejado marcados de manera desfavorable.

Al panista Enrique Vargas, ex alcalde de Huxquilucan, el periódico Reforma le dedicó dos notas de ocho columnas para dar a conocer tan solo dos propiedades con valor de más de cien millones de pesos.

Una mansión en Lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de la CDMX y un departamento en Miami de tres millones y medio de dólares, fueron exhibidos como parte de su fortuna.

¿Será que el sueldo de un presidente municipal de Huixquilucan dé para estás excentricidades? Juzgue usted amable lector.

Del lado priista, Alejandra Del Moral Vela, integrante del gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza, fue señalada en dos ocasiones en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la protagonista de un escándalo con 300 espectaculares con un valor de 50 millones de pesos para promover su nombre y figura por todo el Estado de México, con cargo al erario público estatal.

Por cierto, el reportero Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, publicó en su portal santo y seña de dónde salieron los fondos para financiar la campaña mediática de Alejandra Del Moral Vela.

Esto quiere decir que si Alejandra es la candidata de la alianza Va por el Estado de México, será fácilmente derrotada por la profesora Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al Edomex.

Los expertos en la materia señala que de probarse la irregularidad cometida por el equipo de Del Moral Vela, estaríamos frente a un grave delito electoral o bien si la dejan hacer campaña, le descontarían de sus gastos de promoción los 50 millones de pesos que invirtió anticipadamente en promover su nombre y figura.

Ana Lilia Herrera Anzaldo, la carta fuerte

de la alianza Va por el Estado de México

La tercera figura política que aspira a ser candidata de la alianza PAN-PRI-PRD para suceder en el cargo al gobernador Alfredo del Mazo Maza, es Ana Lilia Herrera Anzaldo, nacida en Ecatepec y con una trayectoria política impecable.

Actualmente es diputada federal por segunda ocasión por la alianza Va por México, pero ha sido senadora, alcaldesa de Metepec y secretaria en diferentes rubros en el gobierno del Estado de México.

“Me he preparado para ser gobernadora del Estado” y resume en una frase su decisión por pelearle a Delfina Gómez Álvarez el privilegio de ser la primera mujer que gobierne a los mexiquenses.

