“Esto va a operar en mi contra, pero voy a confesarte que en cada una de las dos legislaturas federales que acompañaron a Enrique Peña Nieto durante su mandato, recompensaba a los diputados priistas con un bono anual de tres millones de pesos cada mes de diciembre”, me confió no hace mucho un ex diputado que participó en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

De los senadores del tricolor que lo acompañaron y que, como los diputados, aprobaron todo lo que el “jefe de la mafia” aquí bautizada como tolucopachucracia les enviaba para que, también, no le “cambiaran ni una coma” no tengo la cifra. Pero ya se imaginará las cantidades, quizá más abultadas, dado que los pastoreaba el muy impresentable Emilio Gamboa Patrón, quien en su carrera “política” amasó una de las más grandes fortunas de las que se tenga registro en los anales de la “grilla” totonaca.

Aún no sé si Andrés Manuel López Obrador también compra los votos de sus bancadas en las Cámaras o si las borregadas morenistas le aprueban todas las iniciativas, aun si éstas son descabelladas o hasta anticonstitucionales, sólo por lo que ellos mal entienden como “lealtad” al proyecto de la 4T.

De lo que sí estoy cierto, y hay múltiples constancias, es de que él y sus operadores -destacadamente Adán (Augusto) López, titular de Gobernación-, emplean el chantaje para conseguir sus fines, tal y como lo hacen los criminales de más baja estofa.

El caso de Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal y presidente del CEN del PRI, es con mucho quizá el más destacado.

Con la participación de la folclórica gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y de “su” fiscal” Renato Sales Heredia, los amloístas exhibieron reales o supuestas grabaciones atribuidas al también exgobernador campechano, y consiguieron de éste la ampliación hasta 2028 de la presencia militar en las calles de nuestro país… sólo para que los de verde olivo hagan rondines y, presumo, abracen y consientan a los “señores” delincuentes mejor organizados.

Pero no es el único caso.

Por las sucias finanzas coahuilenses

Otro chantajeado -y empinado- fue Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, y en la actualidad coordinador de la menguada fracción priista en la Cámara de Diputados.

Bastó con el simple hecho de que un juez federal en el estado de Coahuila vinculara a proceso por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades a Ismael Eugenio Ramos Flores, ex secretario de Finanzas del estado durante la administración de Moreira, para que éste se doblara y, junto con Moreno Cárdenas, le hicieran la tarea que le faltaba a López Obrador.

Y tal puede ser sólo la punta de la madeja de un escándalo que debió haber escalado desde hace años:

La desviación de recursos del Fortafin, esto es del Fondo para el Fortalecimiento Financiero de 2016, similar a lo que ocurrió en Chihuahua con la llamada “Operación zafiro”, que derivó en la detención, extradición, vinculación a proceso y prisión preventiva del ex gobernador César Duarte.

Un sólo expediente, nada más uno, de los muchos que la 4T ha ido armando no sólo en torno a las sucias finanzas de Coahuila durante la malhadada administración de este otro Moreira quien, como todos los mandatarios estatales a los que Peña Nieto designó como sus virreyes, metió las manos y manejó los dineros públicos a conveniencia propia y de lo que entonces era su partido. También para tributarle una mochada a EPN, con la participación de Luis Videgaray y como “mandadero” Gamboa Patrón… ¡faltaba más!

Hidalgo y Gobernación, grandes saqueos

Sobre el papel que este miércoles jugará Miguel Ángel Osorio Chong en la votación senatorial para aprobar o desechar la iniciativa presentada por sus correligionarios priístas en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2028 el retorno de los militares a sus cuarteles hay cierta expectación.

¿Cederá a los chantajes de la 4T?

Como Moreno Cárdenas y Moreira ¿canjeará su voto a cambio de obtener impunidad por sus desvíos presupuestales de miles de millones de pesos que debieron aplicarse con honestidad a los programas de seguridad pública que tenía bajo su descuido cuando ocupaba el viejo Palacete de los Cobián?

¿Voto aprobatorio en lugar de la cárcel que él sí se merece y no Rosario Robles, quien cobijó bajo las dos dependencias que encabezó en el sexenio anterior los fraudes conocidos genéricamente como la “estafa maestra”, creyendo que El Chino sería el sucesor de EPN?

Uno entre varios expedientes que abarcan desde su paso por la gubernatura hidalguense desde donde él y sus hermanos se hicieron de mulas, como Pedro el del refrán.

¿Cómo votará Osorio Chong?

Por mantener su maltrecha dignidad asumiendo los cargos que se le pueden fincar en la justicia…

…o preferirá no ir a la cárcel a cambio de “darlas” … una vez más.

¿Usted qué cree?

Quienes se desempeñan como embajadores del Presidente de México en el extranjero -erróneamente se piensa que representan a todo el país- no gozan de fuero, pero sí de inmunidad. Y eso es lo que han obtenido el sinaloense Quirino Ordaz, ahora en Madrid; la sonorense Claudia Pavlovich, degradada a consulesa en Barcelona; el campechano Carlos Aysa, en República Dominicana, y próximamente el yucateco naturalizado quintanarroense Carlos Joaquín González, en Canadá. Sus pasos por las administraciones estatales fueron desastrosos, pero ayudar al también llamado Peje a imponer a quienes sucedieron a aquellos en los palacios de gobierno a cambio de eso, precisamente, de inmunidad. * * * Todo lo que hace Claudia Sheinbaum tiene como principal objetivo su postulación como candidata presidencial del movimiento de AMLO, que aún no logra seriedad ni consolidarse como partido: La consecución de prácticamente todo el organigrama de Morena con los suyos. Y hasta el video en el que anunciaba la realización de un simulacro para este 2019, estelarizado por ella –but of course– y por su intendente de policía, Omar García Harfuch, a quien impulsa como candidateable a heredarle el puesto. La secretaria de Protección Civil, ni sus luces. Por cierto, ¿cómo se llama? * * * Y a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso de que el director general del Seneam, Ricardo Torres Muela, prohibió a todos sus dependientes se sumaran al simulacro del sismo. Poco más de media hora después debieron llegarle decenas de justas recriminaciones. ¡Ya ni la amuela Torres Muela! * * * Dice bien uno de mis contertulios en las redes sociales: Marcelo Ebrard, quien hizo el oso en los funerales de Isabel II, debió haber hecho mancuerna con el premier canadiense Justin Trudeau, quien hizo el propio interpretando “Bohemian Rhapsody” del grupo británico Queen en plenos funerales de la monarca de la Commonwealth. ¡Seriedad, señores! ¡Seriedad! * * * Y ¡por fin! El ministro presidente de la Suprema Corta de Justicia, Arturo Zaldívar, pronunció el histórico fallo que todo México esperaba: “Lanzar muñecos del Doctor Simi a los cantantes no es ilegal”. Gracias. Ahora entendemos el por qué ni siquiera ha metido sus togadas narices en las controversias constitucionales presentadas por los partidos opositores para objetar las acciones de AMLO que no están enmarcadas dentro de la Carta Magna. * * * Bueno. Pues ya pasó el 19 de septiembre, fecha indicada por el titular de Gobernación para que, a partir de ella, los senadores de la República morenistas, encabezados por el “rebelde” Ricardo Monreal, sean invitados a desayunar a Palacio Nacional, aunque sea tamales de chipilín. ¿Cuándo, entonces? * * * Y por hoy es todo. Gracias por acompañarme leyendo estas líneas. Y como siempre le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

