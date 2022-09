Raúl Paz y la sucesión en Yucatán

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No podrá competir con Jorge Carlos Ramírez Marín ni con Renán Barrera

Hace cinco meses, el senador Raúl Paz Alonso puso fin a una intensa relación amorosa que sostuvo por dos años con la conductora Claudia Lizaldi. La ahora ex pareja ya estaba hasta comprometida, incluso habían acudido a la Basílica de Guadalupe a dar gracias por su amor, pero de repente todo eso se acabó, no obstante, este noviazgo le permitió a Paz Alonso estar bajo los reflectores para tener más exposición y de ahí, brincar a la política, donde ansía ser más conocido.

Así, ayer el senador estuvo en la Cámara alta, donde circuló por la tarde fuertemente el rumor de que la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados para que las fuerzas armadas sigan colaborando en labores de seguridad hasta 2028, sería aprobada a ritmo un poco forzado ayer mismo, sin embargo, la propuesta no prosperó y el debate final se dejó para el día de hoy, cuando las mentes estén más frescas.

Y como en política —se reitera— no existen casualidades como la del temblor de hace dos días, el 19 de septiembre coincidiendo con el de esa misma fecha, pero en 2017 y más atrás, en 1985, el senador Paz Alonso decidió emular al diputado Miguel Aysa Damas y brincar al partido Morena, justo la víspera de que se vote la citada iniciativa. Sólo que el senador Paz, pertenecía desde hace tiempo al PAN, fracción parlamentaria que ha venido reiterando que votaría en contra de que el Ejército no sea regresado a los cuarteles.

Y si bien al padre de Aysa Damas —Carlos Miguel Aysa González—, como se recordará, le dieron un buen premio: la embajada de México en República Dominicana, a Paz Alonso fue nombrado por el mismísimo líder de Morena, Mario Martín Delgado, como Comisionado Nacional de enlace del partido oficial con el sector empresarial y desde luego que el ex panista les garantizó su voto a favor del multicitado dictamen, solo que éste, no es suficiente, por lo que al momento de escribir estas líneas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, continuaba cabildeando, al tiempo que en los corrillos legislativos, se comentaba que la bancada del PRI en esa instancia legislativa, votaría en contra de dicho dictamen pero, ojo, no todos sus integrantes. No dejó de llamar la atención que el coordinador tricolor, Miguel Angel Osorio Chong, no asomó ni las narices.

Retomando, hay que hacer memoria en la vida política del ahora flamante ex panista y que ha transcurrido prácticamente “sin pena ni gloria”. Llegó a este ámbito porque se casó ni más ni menos que con Cecilia Patrón Laviada, hermana del ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada. Ambos, pero principalmente su esposa, le abrieron la puerta al mundo político a Raúl Paz, que se desempeñó en cargos como subdelegado del ISSSTE y también fue diputado.

Son conocidas las razones por las cuales, la señora Patrón Laviada puso fin intempestivamente al matrimonio con el naciente morenista y que tienen que ver con un presunto escándalo que dio mucho de qué hablar por tierras yucatecas, amén de que tiene otros “trapitos al sol”, que le urgiría tapar. De hecho, eso es lo más conocido que tiene Paz Alonso con sus paisanos porque carece del más mínimo arraigo en su estado.

Ahora bien, en el fondo de la versatilidad del senador por Morena está la sucesión en Yucatán, que por cierto está empatada con la elección presidencial, en 2024.

Es por demás obvio, que Raúl Paz Alonso sabía que estaba muy lejos de convertirse en el sucesor del actual gobernador, Mauricio Vila, que a su vez está anotado como uno de los aspirantes presidenciales del PAN, por lo que es lógico concluir que en Morena le ofrecieron la candidatura al gobierno de su estado, sin embargo, si alcanzara esa posición, Paz Alonso la tiene sumamente difícil.

Yucatán es uno de los estados del país donde seguramente no habrá alianza, es decir, el PAN irá solo y para suceder al actual gobernador, está más que apuntado el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, que ha sabido esperar los tiempos albiazules.

Mientras en el PRI, el candidato natural es sin duda el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue el único legislador que ganó de manera contundente el escaño por su estado, donde es muy querido.

Así que las pocas o nulas dotes de Raúl Paz en la política, serán lo que marque que aunque consiguiera competir bajo las siglas de Morena, será más bien un candidato muy gris con el corazón roto, ¿o no?

Municiones

*** El líder nacional del PAN, Marko Cortés, pidió a sus senadores que denuncien que supuestamente han venido recibiendo amenazas para aprobar la reforma para que continúen fuera de sus cuarteles hasta 2028, las fuerzas armadas. A ver si le hacen caso y también habrá que corroborar qué pasa con la alianza Va por México, que en el fondo, es a los panistas a los que ya no les está gustando mucho, pero lo que más les desagrada, es la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se pudiera sumar porque los albiazules lo ven como una especie de competencia. Sin embargo, en los corrillos políticos se dice que lo que piensa el líder del partido naranja, el senador Dante Delgado, es que están conscientes de que no ganarán en 2024, pero estos trascendentales comicios les servirán para construir y seguir creciendo para posteriores elecciones. ¿Será?

*** Sobre este mismo tema, el coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara alta, Julen Rementería, prometió que buscaría a Raúl Paz Alonso para hablar con él sobre esta que llamaron la sorpresa, porque es evidente que el naciente morenista les debe por lo menos una explicación a sus ex correligionarios. Por su parte, la bancada albiceleste reprobaron que su excompañero se haya unido “a quienes promueven la destrucción de México“ y agregaron que “condenamos que en su búsqueda por militarizar el país, Morena no escatime promesas, candidaturas y recursos políticos para intentar obtener los votos que hoy no tienen en el senado de la República“. En otra parte del comunicado, los senadores albiazules manifestaron: “Si bien nos causa sorpresa y condenamos la decisión del senador Paz, no podemos dejar también de condenar que Morena utilice las peores artes y prácticas de la política para comprar voluntades y ejerciendo su poder corruptor al máximo nivel posible“.

*** Iluso y mucho, se vio el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien sigue acariciando la idea de que pudiera ser el candidato de Morena y rémoras a la Presidencia de la República. Y como en Palacio Nacional ni caso le hacen y no ha tenido acceso —por más que lo ha intentado— al distinguidísimo club de las “corcholatas y corcholatos”, pues ya no halla ni qué inventar. Por eso, ahora salió con aquella porra que dice: “Obrador presidente, Noroña el siguiente”. ¡Ajá, sí, cómo no!

