De vuelta a comisiones, iniciativa para que fuerzas armadas sigan en la calle

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morena gana 10 días para obtener más votos y retomar discusión

“Esta mesa actuará conforme a la ley”, dijo ayer al filo de las dos la tarde el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, y desde ese momento, la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados que propone que las fuerzas armadas continúen hasta el año 2028 fuera de los cuarteles, colaborando en tareas de combate a la inseguridad, sería regresada a comisiones, porque para eso, Morena y rémoras sí lograban reunir la mayoría simple; la calificada, no la pudieron conseguir, por más que se esmeraron, a lo largo de un día que pintó muy difícil.

A inicios de la sesión de ayer, los senadores del PAN propusieron una moción suspensiva que no prosperó y luego, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, subió a la tribuna para proponer lo que finalmente ocurrió, que la controvertida iniciativa se regresara a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que presiden Rafael Espino y Eduardo Rivera, ambos de Morena, “y sigamos la discusión pública para el país. Actuamos con transparencia, ¿eso es lo que quieren?, eso es lo que haremos”, dijo el senador zacatecano, entonces, la oposición se opuso y Monreal se tuvo que bajar de la tribuna con el coro “¡no traen los votos!”.

Lo cierto es que el también coordinador de la bancada mayoritaria peleó hasta el final. En su participación en la tribuna explicó que, “nadie en su sano juicio, puede pensar que en 18 meses, óiganlo bien, 18 meses, que se concluye el plazo que otorgamos, vaya a existir un cuerpo policiaco del nivel del Ejército y las fuerzas armadas. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles y nadie racionalmente piensa que los 100 mil soldados y marinos que están en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestras regiones vayan a retornar a los cuarteles, aunque es su obligación lo harán y dejarán solos a nuestros pueblos. Los únicos que estarán contentos son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quien los contenga. Es un argumento racional, pero también es un argumento de sensatez”.

En ese último esfuerzo y al percatarse de que el bloque opositor en el Senado no se “doblaba” fue cuando empezó el trámite de los presidentes de ambas comisiones lo que da pie a un plazo de 10 días hábiles para retomar la discusión en lo que todo puede pasar. A lo mejor finalmente Morena obtiene los tan ansiados 10 votos faltantes, o se le hace alguna modificación al tan jaloneado dictamen.

Una gran presión externa rodeó a lo que ocurría ayer en la Cámara alta. Por ejemplo, el embajador de México en España, Quirino Ordaz, le tiró “línea” al senador Mario Zamora para que votara a favor y luego de esta solicitud, Zamora se reunió en un conocido hotel que está muy cerca de la sede senatorial, ni más ni menos que con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y quién sabe qué le prometerían.

Lo anterior, mientras que los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y hasta la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidieron a los senadores de oposición que votaran a favor de la iniciativa enviada por la colegisladora con frases tan conocidas como aquella de que “por el bien de México”. Qué curioso, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su gustadísimo “stand-up” mañanero que México vivía un clima de paz social, esto, sólo en su mente.

Dentro de las innumerables reacciones que se dieron por este tema, el coordinador de la fracción del PAN en el Senado, Julen Rementería, acusó a Morena y rémoras de “salir de compras (de votos), “para ver a quién más pueden doblar”.

Sin embargo, el coordinador albiceleste reconoció que la ciudadanía está a favor de que el Ejército permanezca participando en labores de seguridad porque tiene su propio prestigio y son dignos de respeto. El problema es que en la actualidad tocaría a esta errada y llamada Cuarta Transformación, construir una policía civil fuerte.

En otra de sus participaciones en tribuna, el senador Ricardo Monreal le recomendó a la oposición no enojarse, sino buscar alternativas, haciendo con esto un nuevo intento, que resultó infructuoso, para ver si podía sacar la votación.

A nombre de los senadores del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares le dijo al legislador zacatecano “usted no sólo tiene mi respeto, sino hasta mi firma para que usted ocupara la presidencia de la Mesa Directiva”, no obstante, el ex director del IMSS le sacó a Monreal otros “trapitos al sol”, eso sí, en un tono muy amable: “cuánto tiempo tiene para lucirse con el Presidente y a ver cuántos votos le puede conseguir al secretario de Gobernación, Adán Augusto, o si le dan un codazo a Claudia Sheinbaum”.

Ya en lo referente a la iniciativa, Martínez Cázares concluyó: “lo que ustedes quieren es un Estado de sitio chiquito y le mantengo mi firma como presidente de la Mesa Directiva”.

Municiones

*** En cumplimiento del estatuto del PRD, su presidenta en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, procederá a realizar auditorías a todas sus áreas a fin de transparentar las actividades partidistas, como una exigencia ciudadana que le dio vida al partido. “Ante la proximidad de los tiempos electorales y en cumplimiento de las obligaciones que marca el estatuto del partido y por supuesto de cara a los ciudadanos, realizaremos una auditoría para que se identifique con claridad el manejo del gasto y su destino”, informó. La presidenta del sol azteca manifestó que la revisión abarcará todas las áreas administrativas, recursos humanos, materiales, perfiles y trabajo partidista, con el fin de presentar un informe ante el Consejo Estatal perredista.

*** Debido a que la Ley de Desarrollo Urbano, resulta ser el principal ordenamiento en esta materia vigente en la Ciudad de México, el diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, presentó ante el pleno del Congreso capitalino una iniciativa para reformar dicha norma. “Más allá de una reforma de armonización conceptual y de nomenclatura, pretende dar un sentido procedimental distinto a las iniciativas ciudadanas que se regulan, tanto en la Ley de Desarrollo Urbano como en la Ley del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento”, aclaró en su propuesta el perredista. En términos generales, dijo, “esta iniciativa es con el fin de brindar a los ciudadanos un procedimiento más justo y que respeten sus derechos y garantías. Lo cual, además, fortalecería al Congreso local al poder delimitar de manera más clara sus facultades y las de la Administración Pública de la Ciudad, evitando así incongruencias normativas”, enfatizó.

