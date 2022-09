Reunión sin gobernadores, ¿cuál es el mensaje?

Desde el portal

Ángel Soriano

La ausencia de mandatarios estatales durante la VI Reunión de Gobernadores de Oaxaca no fue casual ni coincidente como los tres sismos, sino que, necesariamente, tiene un mensaje que habrá de verse en las próximas semanas sobre quién se está saltando las trancas y tomando decisiones que no le corresponden.

Porque, de acuerdo a la información oficial, el embajador estadounidense Ken Salazar convocó y presidió la reunión en Oaxaca sin que esto sea facultad de un diplomático, porque ni siquiera al Presidente de la República se le otorga esa facultad, ya que los mandatarios lo son de entidades libres y soberanas, además de ser militantes de partidos diferentes.

Tampoco puede considerarse que la ausencia de los gobernadores sea un desdén a obras tan importantes como el que realiza el gobierno de la República, el primero en la historia, que toma en consideración esa vasta y rica porción del territorio nacional y que no les interese o tengan asuntos más importantes que tratar. Sólo acudió Layda Sansores, de Campeche.

Podría ser diferencias con las aspiraciones electorales del gobernador anfitrión pero ni aún así, puesto que es el presidente en funciones de la Conago y, territorialmente, comparten intereses geográficamente; por lo que puede deducirse que el mensaje es para el embajador Ken Salazar de que no puede convocar a funcionarios mexicanos cuando así se le ocurra.

TURBULENCIAS

López-Gatell y la abrogación de medidas sanitarias

El subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que el gobierno de la República nunca adoptó medidas coercitivas durante la pandemia, no obstante que en algunos estados las autoridades municipales sí lo hicieron y le apostó a la conciencia y responsabilidad ciudadana que respondió bien; hoy las condiciones han cambiado y si bien la Covid no ha desaparecido, disminuye al grado que ha habido días sin lamentables decesos, por lo que serán abrogadas las medidas sanitarias impuestas una vez que el mal, afortunadamente, casi ha desaparecido… El presidente López Obrador dijo que en Estados Unidos el mandatario Joe Biden ha dicho que la Covid existe, pero ya no es epidemia… Y el mismo mandatario federal culpó a la prensa amarillista británica del escándalo en torno al canciller Marcelo Ebrard por tomarse una selfie junto con su esposa Rosy en los funerales de la reina Isabel II y que mereció críticas en las redes sociales del país; dijo que el canciller es buen funcionario y que lo representa bien. Ebrard ahora tendrá que presentar en la ONU la propuesta de tregua en la guerra Rusa-Ucrania, misma que afecta al mundo al distorsionar la economía con el encarecimiento de los combustibles y el transporte, pero lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas… Como si no existieran leyes suficientes, el Congreso de Oaxaca, aprovechando la indignación por los despojos de inmuebles que son víctimas algunas familias, propone sancionar a los notarios que se presten a tal arbitrariedad. Es simple y lógico: Cualquier persona que cometa una acción ilegal merece castigo, sin importar rango social o actividad. Si los letrados abusan de sus funciones y se coaligan con servidores públicos para despojar de sus propiedades a personas desamparadas, necesariamente tiene que aplicarse la ley, eso no es novedoso; lo lamentable es que haya legisladores oportunistas que llevan agua a su molino con los abusos de poder… Sigue el recuento de daños originados por el sismo del 19 de septiembre sin que muchos de los damnificados de movimientos telúricos anteriores hayan recibido los apoyos correspondientes; se debe aprovechar para cumplirles, de lo contrario se irán acumulando las víctimas otros sexenios más… El senador Ricardo Monreal finalmente negociará bien el apoyo del Senado a la ampliación de la presencia de la tropa en las calles en funciones de seguridad pública, es su especialidad.

